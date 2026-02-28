Xe khách chở quá 12 người, tài xế và chủ xe bị phạt 90 triệu đồng
Kiểm tra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng Cục CSGT phát hiện một xe khách chở vượt 12 người so với số ghế được phép. Tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng
Ngày 28/2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết: Đơn vị vừa lập biên bản xử phạt xe khách biển số 36H-XXX.24 khi lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng) vì chở quá số người quy định.
Qua kiểm tra, tổ công tác xác định phương tiện chở 48 người, trong khi chỉ được phép chở 36 chỗ, vượt 12 hành khách so với quy định. Với lỗi trên, tài xế N.A.N. (SN 1977, trú tỉnh Thanh Hóa) bị xử phạt 18 triệu đồng và c hủ phương tiện là Công ty CP Dịch vụ vận tải du lịch Đ.L. cũng bị xử phạt 72 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện vi phạm . Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 90 triệu đồng.
Trước đó, trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng phát hiện tài xế N.H.T. (SN 1973, trú TP.HCM) điều khiển ô tô khách biển số 50E-XXX.48 nhưng không có giấy phép lái xe.
Thời điểm kiểm tra, trên xe có 6 hành khách. Với lỗi trên, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày. Chủ xe là Hợp tác xã Du lịch, vận tải S.L. bị xử phạt 58 triệu đồng vì giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng mức xử phạt trong vụ việc này là 77 triệu đồng.
Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậuĐời sống - 3 giờ trước
Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện 2 kho đông lạnh đang chứa gần 6 tấn đuôi, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu, quán phở
Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu mạnh, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 26–28 độ C.
Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trựcĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Tuy nhiên, trường hợp mắc 1 trong số 10 loại bệnh được miễn thì công dân sẽ không phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Hiện trạng đường Láng trước đề xuất mở rộng lên gần 54mĐời sống - 4 giờ trước
Dài hơn 4km dọc sông Tô Lịch, là trục kết nối Ngã Tư Sở - Cầu Giấy, đường Láng nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc do lưu lượng xe vượt gấp nhiều lần thiết kế.
Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiềnĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp sinh ra đã sở hữu tư duy kinh tế sắc bén, phản ứng nhanh với thời cuộc và đặc biệt giỏi biến cơ hội thành tiền bạc thực sự.
Đăng ký cư trú cho người chưa thành niên cần lưu ý gì theo quy định mới nhất?Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Từ 15/3/2026, đăng ký cư trú cho người chưa thành niên được thực hiện theo quy định mới của Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.
Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim AnhĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Tại hội vật truyền thống ở xã Kim Anh (TP Hà Nội) một đô vật đã không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu và đã tử vong sau đó.
Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nướcĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 của công dân tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu XuânĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Trong không khí tưng bừng của những ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, người dân và du khách thập phương lại được chiêm ngưỡng màn rước kiệu "bay" độc đáo tại lễ hội truyền thống làng Chúc Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).
Hai cha con quê Nghệ An ra Hà Nội tìm việc rồi mất liên lạc nhiều ngàyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi thấy thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với mức lương cao, người đàn ông cùng con trai 18 tuổi bắt xe ra Hà Nội xin việc. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, gia đình không thể liên lạc được với cả hai, khiến người thân hoang mang trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớnĐời sống
GĐXH - Tử vi cho rằng, một số ngày sinh Âm lịch tuy mang số mệnh nhiều biến động lúc đầu đời, song nếu kiên trì và chăm chỉ, họ lại là những người có hậu vận viên mãn, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.