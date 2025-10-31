Vụ việc Công ty TNHH Ngọc Linh vi phạm đất rừng ở Thái Nguyên: Xã Bằng Thành nói 'diện tích vi phạm lớn, vụ việc phức tạp'

Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra Công ty Ngọc Linh nếu phát hiện vi phạm, chuyển cơ quan điều tra GĐXH - Sau loạt phản ánh về việc Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, mở đường và xây dựng công trình khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Thanh tra tỉnh vào cuộc kiểm tra, xử lý. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

Ngày 30/10, thông tin với PV, một lãnh đạo xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 28/10, xã đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với những vi phạm xảy ra tại thôn Phja Đăm của Công ty TNHH Ngọc Linh.

Báo cáo xã này cung cấp nêu rõ: Với kết quả kiểm tra việc san ủi mở đường, xây dựng các công trình phụ trợ của Công ty TNHH Ngọc Linh của của đội kiểm lâm cơ động và PCCR số 2 phối hợp với UBND xã Bằng Thành, Hạt kiểm lâm số 1 lập ngày 23- 24/10/2025, nhận thấy Công ty TNHH Ngọc Linh có dấu hiệu vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, diện tích vi phạm lớn, vụ việc phức tạp.

Hịn ảnh nhìn từ trên cao bên trong khu vực mỏ của Công ty TNHH Ngọc Linh cho thấy diện tích san gạt lớn.

Do vậy, UBND xã Bằng Thành đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Linh đối với dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng chì - kẽm khu vực Phja Đăm - Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn"; xử lý vi phạm theo quy định.

Những vi phạm được ghi trong biên bản kiểm tra ngày 23 - 24/10/2025 do đoàn kiểm tra liên ngành lập tỉnh Thái Nguyên lập, chúng tôi đã thông tin chi tiết ở các bài viết trước.

Liên quan đến hoạt động san ủi, mở đường và xây dựng của Công ty TNHH Ngọc Linh tại thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành, ngày 29/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi Thanh tra tỉnh và UBND xã Bằng Thành về việc quản lý, thanh tra các hoạt động của doanh nghiệp này.

Một đoạn đường được mở xuyên qua rừng cây đang mọc xanh tốt.

Theo văn bản, sau khi xem xét Báo cáo số 322/BC-SNNMT ngày 29/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về vụ việc nêu trên và Báo cáo số 375/BC-UBND ngày 28/10/2025 của UBND xã Bằng Thành về việc kiểm tra khu vực rừng bị san ủi tại thôn Phja Đăm, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có ý kiến chỉ đạo:

UBND xã Bằng Thành phải quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng chì - kẽm khu vực Phja Đăm - Khuổi Mạn của Công ty TNHH Ngọc Linh trên địa bàn; đồng thời kịp thời ngăn chặn hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, không để tái diễn vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Linh trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng chì - kẽm khu vực Phja Đăm - Khuổi Mạn, xã Bằng Thành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định.