Thái Nguyên: Cảnh nham nhở, nhếch nhác ở thôn Phja Đăm sau tác động của Công ty TNHH Ngọc Linh
GĐXH - Nhiều vạt đồi, khu vực rừng cây ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên trở nên nham nhở, nhếch nhác sau những vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh.
Theo phản ánh của người tại thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, những tháng qua, Công ty TNHH Ngọc Linh đã tự ý san gạt, cải tạo mặt bằng, mở đường qua nhiều diện tích rừng khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Việc san ủi trái phép có dấu hiệu hủy hoại đất rừng, nguồn nước sạch, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống nhân dân.
Ngày 24/10, ghi nhận của PV, tại hiện trường khu vực đồi Phja Làn, thôn Phja Đăm con đường mòn vào khu sản xuất được công ty cho san ủi mở rộng nền lên khoảng 3-4m. Các diện tích đất bị san ủi nhìn nham nhở.
Ngoài ra, công ty đã mở một con đường dài khoảng 2km đi từ Phja Đăm, xuyên qua nhiều diện tích rừng sản xuất của người dân đi về phía thôn Pác Nặm.
Đối với khu vực chính của dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng chì-kẽm khu vực Phja Đăm - Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên đơn vị đã cho xây dựng hàng loạt nhà xưởng, kéo đường điện cao thế. Trong khu vực này tập kết nhiều ô tô, máy xúc, máy ủi,... phía trên đồi cao đã xây dựng một trạm biến áp.
Ghi nhận thực tế, địa hình một số nơi ở thôn Phja Đăm tan hoang, nham nhở vì bị Công ty TNHH Ngọc Linh san gạt, mở đường và xây dựng trái phép.
Theo tài liệu phóng viên có cho thấy, ngày 23/10, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra khu vực rừng bị san ủi tại thôn Phja Đăm, Pác Nặm (xã Bằng Thành). Kết quả cho thấy tuyến đường bị san ủi có chiều rộng trung bình 7m, tổng chiều dài 2.912,43m, tổng diện tích san ủi 20.387,01m². Cụ thể, nền đường cũ rộng khoảng 3m, dài 2.912,43m, diện tích 8.737,29m². Phần mở rộng thêm có chiều rộng trung bình 4m, diện tích 11.649,72m².
Qua thực địa, số cây rừng bị thiệt hại phần lớn đã bị vùi lấp. Tổ công tác chỉ ghi nhận còn 11 cây bị vùi lấp một phần, phần còn lại đo được có khối lượng 2,915 m³.
Ngoài ra, khi kiểm tra các vị trí san ủi và xây dựng công trình phụ trợ, thực tế cho thấy tổng diện tích khu vực này là 33.215,5m², trong đó diện tích công trình phụ trợ chiếm 2.669,5m², diện tích san ủi 30.546m².
Ngày 30/10, thông tin với PV, một lãnh đạo xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 28/10, xã đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với những vi phạm xảy ra tại thôn Phja Đăm của Công ty TNHH Ngọc Linh.
Báo cáo xã này cung cấp nêu rõ: Với kết quả kiểm tra việc san ủi mở đường, xây dựng các công trình phụ trợ của Công ty TNHH Ngọc Linh của của đội kiểm lâm cơ động và PCCR số 2 phối hợp với UBND xã Bằng Thành, Hạt kiểm lâm số 1 lập ngày 23- 24/10/2025, nhận thấy Công ty TNHH Ngọc Linh có dấu hiệu vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, diện tích vi phạm lớn, vụ việc phức tạp…
Mời các bạn xem video: Cảnh nham nhở ở thôn Phja Đăm sau tác động của Công ty TNHH Ngọc Linh
