Elken Việt Nam: Hành trình hơn một thập kỷ và khát vọng bứt phá năm 2026

Bước sang năm 2026, với một chiến lược toàn diện và tâm thế mới, Elken Việt Nam đang sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển bùng nổ, nâng tầm chất lượng sống cho các gia đình.

Từ nền tảng vững chắc thiết lập năm 2012

Cột mốc năm 2012 đánh dấu sự xuất hiện của Elken tại Việt Nam với sứ mệnh " "Phát triển bản thân để phát triển cộng đồng". Thay vì chạy theo những giá trị ngắn hạn, Elken Việt Nam chọn đi sâu vào việc thấu hiểu nhu cầu thiết yếu của người Việt: ăn sạch, uống sạch, và bổ sung dinh dưỡng một cách tự nhiên nhất.

Văn phòng Elken Việt Nam trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh.



Hơn một thập kỷ qua, Elken đã xây dựng được một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, trở thành "người đồng hành" của nhiều gia đình tại Việt Nam. Trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh Hà Nội tiếp tục là cầu nối cho sự phát triển của thương hiệu, lan tỏa triết lý sống khỏe chủ động đến khắp mọi miền, giúp mỗi cá nhân không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn tự tin làm chủ cuộc sống của chính mình.

Hệ sinh thái sản phẩm: Tập trung vào con người

Sự khác biệt giúp Elken giữ vững lòng tin của khách hàng chính là danh mục sản phẩm tỉ mỉ, bao quát mọi khía cạnh của đời sống thường nhật. Không sử dụng những thuật ngữ khô khan, Elken chinh phục người dùng bằng những giá trị thực tiễn dưới đây:

Elken Spirulina Chewable 200 mg - một trong những sản phẩm được yêu thích của Elken Việt Nam.

• Dinh dưỡng lành mạnh: Nhắc đến Elken Việt Nam là nhắc đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động. Những sản phẩm như Elken Spirulina Chewable 200mg hay MRT ELG6 Chewable Tablet là sự lựa chọn của nhiều gia đình Việt.

Máy lọc nước Hydromi NH500.

• Giải pháp nước sạch: Quan niệm nước là khởi nguồn của sự sống, các dòng máy lọc nước của Elken đã trở xuất hiện trong bếp ăn của nhiều gia đình, đảm bảo nước uống luôn tinh khiết và an toàn. Hiện nay, Elken Việt Nam đang phân phối 2 dòng chính là Bio Pure N- series, và Hydromi NH500.

• Chăm sóc sắc đẹp: Elken Việt Nam mang đến các dòng mỹ phẩm Nau Hydra với trọn bộ các sản phẩm dưỡng da cơ bản gồm sữa rửa mặt – xịt khoáng – kem dưỡng ban ngày – kem dưỡng ban đêm.

• Hàng tiêu dùng: Những tách cà phê đậm đà và ngũ cốc bổ dưỡng của Elken đã khởi đầu ngày mới đầy hứng khởi cho nhiều người tiêu dùng, biến việc chăm sóc sức khỏe trở thành một thói quen thưởng thức thú vị.

Năm 2026: năm của vươn mình bứt phá, kiến tạo tương lai!

Nếu hơn 10 năm qua là giai đoạn bồi đắp nền tảng và niềm tin, thì năm 2026 được xác định là năm bản lề cho sự phát triển mạnh mẽ của Elken Việt Nam.

Với sự đầu tư về cả nhân lực lẫn mạng lưới cung ứng, Elken đang chuẩn bị cho một cuộc bứt phá về tầm vóc. Elken Việt Nam dự kiến sẽ mở rộng các trung tâm trải nghiệm, đưa sản phẩm đến gần hơn với người dân ở các khu vực vùng sâu vùng xa.

Đây không chỉ là sự tăng trưởng về mặt con số, mà còn là cam kết của Elken trong việc phổ cập lối sống lành mạnh đến mọi người. Với tinh thần đổi mới và khát khao vươn xa, Elken Việt Nam của năm 2026 hứa hẹn sẽ xác lập những kỷ lục mới, trở thành doanh nghiệp dẫn dắt xu hướng sống khỏe tại Việt Nam.

Năm 2026 không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là lời khẳng định về một Elken mạnh mẽ hơn, tận tâm hơn, cùng nhau kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy và thịnh vượng.

