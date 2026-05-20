Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì bệnh tiểu đường, đường huyết tăng vọt do 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thứ tư, 10:16 20/05/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì toan ceton đái tháo đường (bệnh tiểu đường) sau thời gian dài nhịn ăn giảm cân nhưng lại uống nhiều nước ngọt, khiến đường huyết tăng vọt.

Bệnh tiểu đường trẻ em: Nguy kịch vì biến chứng toan ceton

Vừa qua, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp nhận một thiếu niên 14 tuổi (phường Đông Ninh Hòa) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi nhiều, nôn ói, thở nhanh và rối loạn tri giác, nghi liên quan đến bệnh tiểu đường.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị toan ceton đái tháo đường mức độ nặng. Đường huyết lúc nhập viện lên tới 32,1 mmol/L, cao gấp nhiều lần bình thường; pH máu chỉ còn 6,6 – mức toan nặng đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân được cấp cứu khẩn trương, điều chỉnh đường huyết, điện giải và cân bằng toan – kiềm. Sau điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe đã dần ổn định.

Bệnh tiểu đường: Đường huyết tăng vọt do sai lầm trong ăn uống

Các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc đái tháo đường tuýp 1 – bệnh lý tự miễn khiến cơ thể không sản xuất insulin, hormone điều hòa đường huyết.

Khai thác tiền sử cho thấy trẻ có thói quen nhịn ăn để giảm cân nhưng lại thường xuyên uống nước ngọt, trà sữa. Trong thời gian ngắn, trẻ sụt khoảng 20 kg, kèm theo các dấu hiệu điển hình như uống nhiều, tiểu nhiều nhưng không đi khám.

Việc nhịn ăn kết hợp tiêu thụ nhiều đồ uống chứa đường có thể làm đường huyết tăng đột ngột, thúc đẩy tình trạng toan ceton đái tháo đường – biến chứng cấp tính nguy hiểm.

Dấu hiệu bệnh tiểu đường ở trẻ dễ bị bỏ qua

Đái tháo đường ở trẻ em thường diễn tiến âm thầm, dễ nhầm lẫn với các rối loạn thông thường. Khi phát hiện muộn, trẻ có thể rơi vào tình trạng nguy kịch.

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có các biểu hiện như uống nhiều, tiểu nhiều bất thường, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, nôn ói, đau bụng, thở nhanh hoặc lơ mơ. Đây là những dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đi khám sớm.

Điều trị bệnh tiểu đường: Trẻ em cần theo dõi lâu dài

Đái tháo đường tuýp 1 là bệnh mạn tính, cần điều trị suốt đời. Sau giai đoạn cấp cứu, bệnh nhi sẽ được hướng dẫn sử dụng insulin, chế độ dinh dưỡng và theo dõi đường huyết định kỳ.

Tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, bệnh nhi còn được quản lý lâu dài thông qua các chương trình theo dõi chuyên sâu và câu lạc bộ hỗ trợ, giúp phụ huynh và trẻ thích nghi với quá trình điều trị.

Phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường ở trẻ em

Các bác sĩ khuyến cáo, dù không thể phòng ngừa hoàn toàn đái tháo đường tuýp 1, nhưng việc xây dựng lối sống lành mạnh giúp phát hiện sớm và hạn chế biến chứng.

Phụ huynh cần chú ý duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế đồ ngọt và nước uống có đường, khuyến khích trẻ vận động thường xuyên, theo dõi cân nặng và sức khỏe định kỳ, đồng thời không chủ quan với các dấu hiệu bất thường kéo dài.

Phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp trẻ vượt qua giai đoạn nguy hiểm mà còn đảm bảo chất lượng sống lâu dài.

7 thói quen âm thầm làm bệnh tiểu đường nặng hơn: Đồ ngọt chỉ đứng thứ 7, vị trí số 1 nhiều người mắc mỗi ngày

GĐXH - Nhiều người mắc tiểu đường nghĩ chỉ cần tránh bánh kẹo, uống thuốc đúng giờ là có thể kiểm soát đường huyết. Nhưng thực tế, có những thói quen rất phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày mới là yếu tố âm thầm đẩy bệnh tiến triển nhanh hơn.

Người đàn ông 45 tuổi sụt 10kg vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Nhóm máu có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất: Ai có dấu hiệu này cần cảnh giác để phòng bệnh

Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 45 tuổi suýt mất mạng vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?

Những 'trái ngọt' sau hành trình kiên cường và 7 cơ hội mới cho các gia đình hiếm muộn tại Bệnh viện Đức Phúc

Sống khỏe - 46 phút trước

Ngày 16/5/2026, tại Bệnh viện Đức Phúc, sự kiện: "Magic XC – Tiếp thêm hy vọng cho vô sinh nam" để lại nhiều dấu ấn sâu sắc bởi những câu chuyện thực tế từ các gia đình đã điều trị thành công tại bệnh viện.

Muốn sống thọ sau tuổi 60, người Việt cần duy trì tốt 6 thói quen này

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Tuổi 60 là cột mốc quan trọng của sức khỏe. Để sống thọ và duy trì chất lượng cuộc sống, người cao tuổi cần đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sống khỏe - 16 giờ trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Đau xương kéo dài, đau nhiều về đêm: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Đau xương âm ỉ, đau nhiều về đêm hoặc kéo dài không dứt tưởng chỉ là bệnh xương khớp thông thường nhưng đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo ung thư xương. Theo bác sĩ, không ít trường hợp phát hiện muộn vì chủ quan tự điều trị tại nhà.

TikToker Đan Thy mắc ung thư máu, cảnh báo lối sống nhiều người trẻ đang mắc phải

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Nhiều tìm kiếm liên quan đến “diện mạo của Đan Thy ngày xưa” lọt vào xu hướng.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Dấu hiệu cơ thể thiếu Vitamin D3 rất dễ bị bỏ qua, ai không có xin chúc mừng!

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thiếu Vitamin D3 là tình trạng khá phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua do triệu chứng không rõ ràng. Nhận biết sớm các dấu hiệu thiếu Vitamin D3 giúp bảo vệ xương khớp, tăng cường miễn dịch và phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.

Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này: Người sau tuổi 50 dễ tăng nguy cơ thiếu máu não

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người có thói quen đi bộ nhanh, dọn dẹp hoặc uống thật nhiều nước ngay sau bữa ăn vì nghĩ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, một số hành động tưởng vô hại này lại có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và não bộ, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Gia đình 8 người mắc thận đa nang, người đàn ông 48 tuổi phải lọc máu vì suy thận giai đoạn cuối

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh thận đa nang là bệnh di truyền âm thầm nhưng có thể dẫn đến suy thận giai đoạn cuối nếu không kiểm soát tốt.

Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.

Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Bệnh thường gặp
Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tới

Bệnh thường gặp
Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này: Người sau tuổi 50 dễ tăng nguy cơ thiếu máu não

Sống khỏe
Người phụ nữ 51 tuổi 2 lần ngất sau khi tập gym, bác sĩ phát hiện nguyên nhân từ 1 việc rất nhiều người bỏ qua

Sống khỏe

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
