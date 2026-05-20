Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì bệnh tiểu đường, đường huyết tăng vọt do 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì toan ceton đái tháo đường (bệnh tiểu đường) sau thời gian dài nhịn ăn giảm cân nhưng lại uống nhiều nước ngọt, khiến đường huyết tăng vọt.
Bệnh tiểu đường trẻ em: Nguy kịch vì biến chứng toan ceton
Vừa qua, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp nhận một thiếu niên 14 tuổi (phường Đông Ninh Hòa) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi nhiều, nôn ói, thở nhanh và rối loạn tri giác, nghi liên quan đến bệnh tiểu đường.
Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị toan ceton đái tháo đường mức độ nặng. Đường huyết lúc nhập viện lên tới 32,1 mmol/L, cao gấp nhiều lần bình thường; pH máu chỉ còn 6,6 – mức toan nặng đe dọa tính mạng.
Bệnh nhân được cấp cứu khẩn trương, điều chỉnh đường huyết, điện giải và cân bằng toan – kiềm. Sau điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe đã dần ổn định.
Bệnh tiểu đường: Đường huyết tăng vọt do sai lầm trong ăn uống
Các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc đái tháo đường tuýp 1 – bệnh lý tự miễn khiến cơ thể không sản xuất insulin, hormone điều hòa đường huyết.
Khai thác tiền sử cho thấy trẻ có thói quen nhịn ăn để giảm cân nhưng lại thường xuyên uống nước ngọt, trà sữa. Trong thời gian ngắn, trẻ sụt khoảng 20 kg, kèm theo các dấu hiệu điển hình như uống nhiều, tiểu nhiều nhưng không đi khám.
Việc nhịn ăn kết hợp tiêu thụ nhiều đồ uống chứa đường có thể làm đường huyết tăng đột ngột, thúc đẩy tình trạng toan ceton đái tháo đường – biến chứng cấp tính nguy hiểm.
Dấu hiệu bệnh tiểu đường ở trẻ dễ bị bỏ qua
Đái tháo đường ở trẻ em thường diễn tiến âm thầm, dễ nhầm lẫn với các rối loạn thông thường. Khi phát hiện muộn, trẻ có thể rơi vào tình trạng nguy kịch.
Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có các biểu hiện như uống nhiều, tiểu nhiều bất thường, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, nôn ói, đau bụng, thở nhanh hoặc lơ mơ. Đây là những dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đi khám sớm.
Điều trị bệnh tiểu đường: Trẻ em cần theo dõi lâu dài
Đái tháo đường tuýp 1 là bệnh mạn tính, cần điều trị suốt đời. Sau giai đoạn cấp cứu, bệnh nhi sẽ được hướng dẫn sử dụng insulin, chế độ dinh dưỡng và theo dõi đường huyết định kỳ.
Tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, bệnh nhi còn được quản lý lâu dài thông qua các chương trình theo dõi chuyên sâu và câu lạc bộ hỗ trợ, giúp phụ huynh và trẻ thích nghi với quá trình điều trị.
Phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường ở trẻ em
Các bác sĩ khuyến cáo, dù không thể phòng ngừa hoàn toàn đái tháo đường tuýp 1, nhưng việc xây dựng lối sống lành mạnh giúp phát hiện sớm và hạn chế biến chứng.
Phụ huynh cần chú ý duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế đồ ngọt và nước uống có đường, khuyến khích trẻ vận động thường xuyên, theo dõi cân nặng và sức khỏe định kỳ, đồng thời không chủ quan với các dấu hiệu bất thường kéo dài.
Phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp trẻ vượt qua giai đoạn nguy hiểm mà còn đảm bảo chất lượng sống lâu dài.
