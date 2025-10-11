Mang bầu tháng cuối, tôi đau đớn phát hiện kế hoạch của chồng vào đúng ngày dự kiến sinh của con

Tôi và chồng quen nhau gần 5 năm, chính thức về chung một nhà cách đây 2 năm. Lúc đám cưới, ai cũng bảo tôi may mắn vì lấy được người chồng vừa đẹp trai vừa biết kiếm tiền, đã thế lại khéo ăn nói, được lòng mọi người xung quanh. Quả thực, lúc đó tôi cũng hãnh diện lắm, đi đâu cũng muốn dẫn chồng đi cùng để khoe.

Quãng thời gian đầu sau khi cưới, cuộc sống hôn nhân của tôi đúng kiểu màu hồng. Hôm nào thích thì chúng tôi nấu ăn ở nhà, hôm nào mệt thì dẫn nhau đi ăn hàng rồi la cà quán xá ngắm phố phường. Đó cũng là lý do chúng tôi kế hoạch để chưa có con vội, tranh thủ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng son.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, từ ngày chồng tôi được giao phụ trách thêm mảng dự án của công ty, anh bận rộn hơn, thường họp hành về muộn, thậm chí là đi tiếp đối tác đến khuya mới về. Tôi dù luôn tự động viên bản thân phải thông cảm cho công việc của chồng nhưng thú thực cũng không tránh khỏi những hụt hẫng, những giận hờn khi không được chồng quan tâm như trước.

Qua kỷ niệm 1 năm ngày cưới không lâu, tôi phát hiện mình có thai. Thế nhưng, do cơ địa yếu nên tôi bị dọa sảy lúc thai 9 tuần. Vì vậy, tôi phải hạn chế đi lại, vận động nhẹ nhàng và gần như kiêng hoàn toàn chuyện gần gũi vợ chồng.

Cũng kể từ đó, tôi cảm nhận được chồng dần trở nên xa cách. Anh hay đi sớm về khuya hơn, có hôm tôi nhắn tin cả buổi không thấy trả lời, mãi về sau, anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ "đang họp", nhưng về nhà lại nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ trên người.

Tôi giận dỗi thì bị chồng trách ngược, nói anh đi làm cả ngày vất vả, tôi ở nhà chỉ biết suy diễn rồi hờn dỗi vô cớ, gây thêm áp lực cho anh. Vì không muốn ảnh hưởng đến con trong bụng nên tôi đành chấp nhận tin rằng chồng chỉ vì công việc, không có mối quan hệ ngoài luồng khác.

Thế nhưng, linh cảm chồng có điều gì đó bất thường vẫn cứ quấn lấy tâm trí khiến tôi không thực sự thoải mái. Nhất là khi chồng đổi toàn bộ mật khẩu điện thoại, máy tính xách tay càng khiến tôi nghi ngờ nhưng lại không có cách nào tìm được bằng chứng.

Cho đến hôm vừa rồi, chồng tôi về nhà trong tình trạng say mềm sau cuộc nhậu với đồng nghiệp. Trong men say, anh vô thức mở điện thoại, nhắn tin với ai đó nhưng rồi lại ngủ thiếp đi luôn.

Cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình trên tay chồng, đọc những câu chữ anh viết sai chính tả nhưng vẫn dịch được nghĩa, tôi run rẩy như không tin vào mắt mình.

Dù say nhưng anh vẫn nhớ nhắn tin "báo cáo" với một người phụ nữ rằng: "Anh đã về đến nhà nhé em yêu". Trong khi đã từ rất lâu rồi, anh ta đi đâu, làm gì không hề chủ động nói với tôi như vậy.

Càng kéo lên đọc tin nhắn phía trên, tôi càng choáng váng không tin nổi, người từng nói yêu tôi bằng cả mạng sống, từng thề thốt với tôi đủ điều lại có thể nói ra những câu yêu đương tục tĩu, gửi những hình ảnh nhạy cảm trong đoạn chat với một phụ nữ khác như vậy.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều khiến tôi sốc hơn là chồng còn đặt vé máy bay, phòng khách sạn view biển ở Đà Nẵng để đi du lịch cùng nhân tình đúng vào thời điểm tôi dự kiến sinh con. Điều đó khiến trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, không thể thở được.

Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, nước mắt rơi lã chã. Càng nhìn chồng, tôi càng không hiểu, tại sao lòng dạ con người lại thay đổi nhanh đến vậy. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu và đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, anh đã quay lưng phản bội tôi một cách phũ phàng đến thế.

Đêm đó, tôi không ngủ được, nước mắt rơi ướt gối. Em bé trong bụng cứ đạp liên tục, như đang phản ứng với tâm trạng của mẹ. Tôi thương con, thương bản thân mình khi không biết sắp tới cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu về đâu.

Sáng hôm sau, trước những bằng chứng tôi đưa ra, chồng không thể chối cãi. Anh ta nói bị "say nắng" nhất thời với đối tác làm chung dự án và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng đó, toàn tâm toàn ý với vợ con.

Thế nhưng, nghe xong, tôi chỉ biết cười chua chát. Liệu tôi có thể tin vào lời hứa của một kẻ phản bội, sẵn sàng bỏ mặc vợ con trong thời điểm cận kề sinh nở để chạy theo nhân tình hay không?