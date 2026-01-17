Mới nhất
Tuyển sinh đại học 2026: Những trường đã 'chốt' phương án

Thứ bảy, 08:34 17/01/2026 | Xã hội

Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 đang ngày càng sôi động khi nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, mở rộng phương thức xét tuyển và dự kiến chỉ tiêu cho mùa tuyển sinh tới.

Tính đến giữa tháng 1, một số trường đại học trên cả nước đã hoàn tất và công bố đầy đủ phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Đây chủ yếu là các trường đại học lớn, có quy mô tuyển sinh ổn định, thuộc nhóm đại học trọng điểm, đại học vùng và các trường đào tạo trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, sư phạm, y – dược. Việc công bố phương án tuyển sinh sớm được đánh giá là cần thiết, giúp thí sinh có thêm thời gian tìm hiểu quy định, phương thức xét tuyển cũng như chuẩn bị hồ sơ, kế hoạch học tập phù hợp.

Phương án tuyển sinh năm 2026 của các trường cho thấy xu hướng duy trì nhiều phương thức xét tuyển song song, trong đó phổ biến nhất vẫn là xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, nhiều trường tiếp tục sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, hoặc xét tuyển kết hợp với chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT.

Việc đa dạng hóa phương thức xét tuyển nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, đồng thời phù hợp với chủ trương đổi mới tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT trong những năm gần đây.

Danh sách các trường đại học đã công bố đầy đủ phương án tuyển sinh năm 2026

STT Tên trường Phương thức tuyển sinh chính
1 Đại học Bách khoa Hà Nội Điểm thi THPT, xét tuyển tài năng
2 Đại học Kinh tế Quốc dân Điểm thi THPT, đánh giá năng lực
3 Đại học Ngoại thương THPT, đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế
4 Học viện Ngân hàng THPT, SAT/ACT
5 Học viện Tài chính Điểm thi THPT
6 Đại học Thương mại THPT, đánh giá năng lực
7 Đại học Công nghiệp Hà Nội THPT, đánh giá năng lực
8 Đại học Giao thông Vận tải THPT, xét tuyển kết hợp
9 Đại học Sư phạm Hà Nội THPT, thi năng lực
10 Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN THPT, đánh giá năng lực
11 Đại học Công nghệ – ĐHQGHN THPT, đánh giá năng lực, SAT
12 Đại học Kinh tế TP.HCM THPT, đánh giá năng lực
13 Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM THPT, đánh giá năng lực
14 Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM THPT, đánh giá năng lực
15 Đại học KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM THPT, đánh giá năng lực
16 Đại học Luật TP.HCM THPT, đánh giá năng lực
17 Đại học Y Dược TP.HCM Điểm thi THPT
18 Đại học Sư phạm TP.HCM THPT, thi năng khiếu
19 Đại học Cần Thơ THPT, xét tuyển kết hợp
20 Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng THPT, đánh giá năng lực

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả các trường đại học phải hoàn tất và công khai phương án tuyển sinh năm 2026 trước thời hạn quy định, bảo đảm quyền lợi và thông tin đầy đủ cho thí sinh. Dự kiến từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2/2026, số lượng trường công bố phương án tuyển sinh sẽ tiếp tục tăng nhanh.

Các chuyên gia tuyển sinh khuyến nghị thí sinh và phụ huynh theo dõi thường xuyên thông tin chính thức trên website của các trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chủ động tìm hiểu kỹ điều kiện, phương thức xét tuyển của từng ngành, từng trường để xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Đỗ Vi
