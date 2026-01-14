Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tính đến nay, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước. Thời gian nghỉ phổ biến từ 9 đến 14 ngày.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày. Ảnh: MNPDA

Dưới đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành chính thức mới nhất:

TT Tỉnh/Thành phố Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ 1 Lâm Đồng 9-22/2 (22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 14 2 Gia Lai Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Quyết định 1501/QĐ-UBND năm 2025 3 Đắk Lắk Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, thông báo cụ thể về các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. Quyết định 01002/QĐ-UBND năm 2025 4 Nghệ An Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Quyết định 2541/QĐ-UBND năm 2025 5 Quảng Ngãi (Đang cập nhật...) 6 Sơn La Thời gian các ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa, vụ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương…): Được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Quyết định 2040/QĐ-UBND năm 2025 7 Tuyên Quang Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Quyết định 466/QĐ-UBND năm 2025 8 Lào Cai Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2025 9 Đồng Nai Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Quyết định 797/QĐ-UBND năm 2025 10 Quảng Trị Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Quyết định 1019/QĐ-UBND năm 2025 11 TP Đà Nẵng 14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 9 12 Thanh Hóa Các ngày nghỉ lễ tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của các cấp có thẩm quyền. Quyết định 2864/QĐ-UBND năm 2025 13 TP Huế 14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 9 14 An Giang 9-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng) 14 15 Điện Biên Các ngày nghỉ lễ tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Quyết định 1812/QĐ-UBND năm 2025 16 Phú Thọ Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Quyết định 2769/QĐ-UBND năm 2025 17 Lai Châu Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Quyết định 2194/QĐ-UBND năm 2025 18 Khánh Hòa Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2025 19 Tây Ninh 11-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 12 20 Thái Nguyên Các ngày nghỉ lễ tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Quyết định 548/QĐ-UBND năm 2025 21 Lạng Sơn Đang cập nhật Đang cập nhật 22 Cà Mau Đang cập nhật Đang cập nhật 23 TP Hồ Chí Minh 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 11 24 Cao Bằng Đang cập nhật Đang cập nhật 25 Cần Thơ 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 11 26 Vĩnh Long 11-24/2/2026 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng). 14 27 Quảng Ninh 16-28/2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 13 28 Hà Tĩnh 13-23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 10 29 Đồng Tháp Các ngày nghỉ lễ tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh. Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2025 30 Bắc Ninh Thực hiện ngày nghỉ lễ, tết trong năm học theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Quyết định 618/QĐ-UBND năm 2025 31 Ninh Bình Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2025 32 TP Hà Nội 16-20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng) + 4 ngày nghỉ cuối tuần 9 33 TP Hải Phòng Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và văn bản hướng dẫn hằng năm của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định 3348/QĐ-UBND năm 2025 34 Hưng Yên Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và văn bản hướng dẫn hằng năm. Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2025

Theo đó, An Giang và Lâm Đồng là hai địa phương cho học sinh nghỉ Tết dài nhất, tổng cộng 14 ngày, từ 9/2 đến hết 22/2 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). Quảng Ninh cũng có tổng thời gian nghỉ 13 ngày. Một số địa phương khác cho học sinh nghỉ từ 11 đến 12 ngày. Học sinh Hà Nội được nghỉ 9 ngày Tết Âm lịch 2026.

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Theo đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 như sau: Nghỉ 05 ngày theo quy định gồm 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết từ thứ Hai 16/02/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch 2026 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Theo đó, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 05 ngày, gồm 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết, bắt đầu từ thứ Hai ngày 16/02/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/02/2026 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đối với người lao động không thuộc đối tượng nêu trên sẽ do người sử dụng lao động quyết định lựa chọn một trong các phương án nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gồm: 01 ngày cuối năm Ất Tỵ và 04 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 02 ngày cuối năm Ất Tỵ và 03 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 03 ngày cuối năm Ất Tỵ và 02 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp theo khoản 3 Điều 111.

Nếu doanh nghiệp có ngày nghỉ hằng tuần là thứ Bảy và Chủ nhật và lựa chọn phương án nghỉ 02 ngày cuối năm Ất Tỵ và 03 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 03 ngày cuối năm Ất Tỵ và 02 ngày đầu năm Bính Ngọ, thì người lao động được nghỉ liên tục từ ngày 14/02/2026 đến hết ngày 22/02/2026, tổng cộng 09 ngày, bao gồm 05 ngày nghỉ Tết và ngày nghỉ bù do trùng với ngày nghỉ hằng tuần.