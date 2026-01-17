Điểm mới nhất trong tuyển sinh năm 2026 của Học viện Kỹ thuật quân sự

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Trần Văn Bình - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết Học viện đã trình Bộ Quốc phòng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026.

Năm nay, Học viện dự kiến tuyển sinh 12 chương trình đào tạo: Hệ thống công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An toàn không gian mạng, Điện tử - Viễn thông, Thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng, Công nghệ bán dẫn và Nano, Tự động hóa, Kĩ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kĩ thuật ô tô và Điện tử Y sinh với 720 chỉ tiêu, tăng 120 chỉ tiêu so với năm 2025. Trong đó có 2 chương trình tuyển mới năm 2026 là Điện tử Y sinh và Kĩ thuật ô tô.

Hoạt động tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh của Học viện Kỹ thuật quân sự tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2025. Ảnh: website Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đại tá Trần Văn Bình cho biết, năm 2025, có 9/10 ngành đào tạo hệ dân sự điểm chuẩn trên 24/30 điểm. Đây là tín hiệu đáng mừng sau 6 năm Học viện tạm dừng đào tạo hệ dân sự.

Năm 2026, Học viện sẽ tuyển sinh theo 3 tổ hợp: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, tiếng Anh); A0T (Toán, Vật lí, Tin học).