Điểm mới nhất trong tuyển sinh năm 2026 của Học viện Kỹ thuật quân sự
Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến tăng chỉ tiêu hệ đào tạo dân sự lên 20%, tuyển thêm 2 chương trình đào tạo mới, giữ nguyên tổ hợp A00 trong xét tuyển.
Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Trần Văn Bình - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết Học viện đã trình Bộ Quốc phòng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026.
Năm nay, Học viện dự kiến tuyển sinh 12 chương trình đào tạo: Hệ thống công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An toàn không gian mạng, Điện tử - Viễn thông, Thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng, Công nghệ bán dẫn và Nano, Tự động hóa, Kĩ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kĩ thuật ô tô và Điện tử Y sinh với 720 chỉ tiêu, tăng 120 chỉ tiêu so với năm 2025. Trong đó có 2 chương trình tuyển mới năm 2026 là Điện tử Y sinh và Kĩ thuật ô tô.
Đại tá Trần Văn Bình cho biết, năm 2025, có 9/10 ngành đào tạo hệ dân sự điểm chuẩn trên 24/30 điểm. Đây là tín hiệu đáng mừng sau 6 năm Học viện tạm dừng đào tạo hệ dân sự.
Năm 2026, Học viện sẽ tuyển sinh theo 3 tổ hợp: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, tiếng Anh); A0T (Toán, Vật lí, Tin học).
Tuyển sinh đại học 2026: Những trường đã 'chốt' phương ánXã hội - 1 phút trước
Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 đang ngày càng sôi động khi nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, mở rộng phương thức xét tuyển và dự kiến chỉ tiêu cho mùa tuyển sinh tới.
Trường ĐH Thương mại công bố 4 phương thức tuyển sinh, mở mới ngành Khoa học máy tínhGiáo dục - 17 giờ trước
Năm 2026, Trường ĐH Thương mại áp dụng 4 phương thức xét tuyển cho bậc đại học chính quy và mở 6 ngành học mới, trong đó có ngành Khoa học máy tính.
Đề tham khảo 12 môn thi Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội 2026Giáo dục - 1 ngày trước
Ngày 15/1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề thi tham khảo 12 môn kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) năm 2026 kèm đáp án và hướng dẫn chi tiết.
Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTSGiáo dục - 2 ngày trước
Ngày 14/1, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh năm 2026, quy định thí sinh có IELTS sẽ không được quy đổi sang điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nướcGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026Giáo dục - 3 ngày trước
Du học nghề Đức đang thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam khi nhu cầu nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế tăng lên.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026Giáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2026. Trường tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó 8 ngành/chương trình đào tạo mới.
Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tìnhGiáo dục - 3 ngày trước
Bài thơ về thời tiết giống hệt một bài thơ tình của học sinh lớp 2 gây bão mạng xã hội.
12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026Giáo dục - 4 ngày trước
Hàng loạt trường đại học trong nước tiếp tục áp dụng và mở rộng phương thức tuyển sinh dựa trên chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và IELTS trong năm 2026.
Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026Giáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nướcGiáo dục
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.