Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS

Thứ năm, 06:33 15/01/2026 | Giáo dục

Ngày 14/1, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh năm 2026, quy định thí sinh có IELTS sẽ không được quy đổi sang điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

Theo phương án tuyển sinh, nhà trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh.

Phương thức 1 là xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tuyển thẳng học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.

Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức 3 sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với các ngành đào tạo tại Hà Nội và của Đại học Quốc gia TP.HCM đối với các ngành đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM.

Phương thức 4 là xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội cho một số ngành tại Hà Nội.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết, năm nay nhà trường bổ sung điều kiện đối với phương thức xét tuyển học bạ để trở thành xét tuyển kết hợp.

Thí sinh sử dụng điểm học bạ 3 năm THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, đồng thời phải đạt điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 5,0 trở lên; riêng ngành Toán ứng dụng yêu cầu từ 6,0 trở lên.

Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: TTXVN)

Về tổ hợp xét tuyển, tại cơ sở Hà Nội, các ngành kỹ thuật, công nghệ bổ sung hoặc thay thế tổ hợp D07 bằng tổ hợp C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý). Chính sách ưu tiên được điều chỉnh theo hướng cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên và thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.

Việc tăng chỉ tiêu nhằm phục vụ mở ngành Trí tuệ nhân tạo và mở rộng các chương trình đào tạo chất lượng cao, khẳng định vai trò trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực giao thông và hạ tầng thông minh.

Về điều kiện ưu tiên trong xét tuyển: Ưu tiên theo đối tượng xét tuyển và khu vực xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ưu tiên theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Giao thông vận tải: Thí sinh đoạt giải nhất/nhì/ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển (còn hiệu lực đến ngày 30/6/2026); Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên (được cấp sau ngày 30/62024).

Về quy mô tuyển sinh, nhà trường dự kiến tuyển 6.660 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao, cùng 70 chỉ tiêu cho chương trình liên kết quốc tế.

Về tổ hợp môn xét tuyển, nhà trường sử dụng các tổ hợp sau: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D03 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh), V00 (Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật), V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật), X06 (Toán, Vật lý, Tin học).

Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: điểm trúng tuyển theo từng mã ngành xét tuyển và không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

(Nguồn: Báo Tin tức và Dân tộc)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Giáo dục - 21 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026

Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

Du học nghề Đức đang thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam khi nhu cầu nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế tăng lên.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2026. Trường tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó 8 ngành/chương trình đào tạo mới.

Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình

Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình

Giáo dục - 1 ngày trước

Bài thơ về thời tiết giống hệt một bài thơ tình của học sinh lớp 2 gây bão mạng xã hội.

12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026

12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Hàng loạt trường đại học trong nước tiếp tục áp dụng và mở rộng phương thức tuyển sinh dựa trên chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và IELTS trong năm 2026.

Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026

Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.

Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý

Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý

Giáo dục - 3 ngày trước

Quy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.

Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm

Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm

Xã hội - 4 ngày trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?

Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?

Xã hội - 4 ngày trước

Tuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.

Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3

Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3

Giáo dục - 4 ngày trước

Chỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.

Xem nhiều

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Giáo dục

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm

Giáo dục
Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình

Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình

Giáo dục
13 trường đại học đồng loạt bỏ xét tuyển học bạ năm 2026

13 trường đại học đồng loạt bỏ xét tuyển học bạ năm 2026

Giáo dục
12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026

12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top