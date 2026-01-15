Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS
Ngày 14/1, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh năm 2026, quy định thí sinh có IELTS sẽ không được quy đổi sang điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.
Theo phương án tuyển sinh, nhà trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh.
Phương thức 1 là xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tuyển thẳng học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.
Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT.
Phương thức 3 sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với các ngành đào tạo tại Hà Nội và của Đại học Quốc gia TP.HCM đối với các ngành đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM.
Phương thức 4 là xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội cho một số ngành tại Hà Nội.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết, năm nay nhà trường bổ sung điều kiện đối với phương thức xét tuyển học bạ để trở thành xét tuyển kết hợp.
Thí sinh sử dụng điểm học bạ 3 năm THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, đồng thời phải đạt điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 5,0 trở lên; riêng ngành Toán ứng dụng yêu cầu từ 6,0 trở lên.
Về tổ hợp xét tuyển, tại cơ sở Hà Nội, các ngành kỹ thuật, công nghệ bổ sung hoặc thay thế tổ hợp D07 bằng tổ hợp C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý). Chính sách ưu tiên được điều chỉnh theo hướng cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên và thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.
Việc tăng chỉ tiêu nhằm phục vụ mở ngành Trí tuệ nhân tạo và mở rộng các chương trình đào tạo chất lượng cao, khẳng định vai trò trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực giao thông và hạ tầng thông minh.
Về điều kiện ưu tiên trong xét tuyển: Ưu tiên theo đối tượng xét tuyển và khu vực xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ưu tiên theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Giao thông vận tải: Thí sinh đoạt giải nhất/nhì/ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển (còn hiệu lực đến ngày 30/6/2026); Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên (được cấp sau ngày 30/62024).
Về quy mô tuyển sinh, nhà trường dự kiến tuyển 6.660 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao, cùng 70 chỉ tiêu cho chương trình liên kết quốc tế.
Về tổ hợp môn xét tuyển, nhà trường sử dụng các tổ hợp sau: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D03 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh), V00 (Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật), V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật), X06 (Toán, Vật lý, Tin học).
Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: điểm trúng tuyển theo từng mã ngành xét tuyển và không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nướcGiáo dục - 21 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026Giáo dục - 1 ngày trước
Du học nghề Đức đang thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam khi nhu cầu nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế tăng lên.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2026. Trường tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó 8 ngành/chương trình đào tạo mới.
Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tìnhGiáo dục - 1 ngày trước
Bài thơ về thời tiết giống hệt một bài thơ tình của học sinh lớp 2 gây bão mạng xã hội.
12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026Giáo dục - 2 ngày trước
Hàng loạt trường đại học trong nước tiếp tục áp dụng và mở rộng phương thức tuyển sinh dựa trên chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và IELTS trong năm 2026.
Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.
Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ýGiáo dục - 3 ngày trước
Quy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.
Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêmXã hội - 4 ngày trước
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?Xã hội - 4 ngày trước
Tuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.
Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3Giáo dục - 4 ngày trước
Chỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nướcGiáo dục
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.