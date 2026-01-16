Trường ĐH Thương mại công bố 4 phương thức tuyển sinh, mở mới ngành Khoa học máy tính
Năm 2026, Trường ĐH Thương mại áp dụng 4 phương thức xét tuyển cho bậc đại học chính quy và mở 6 ngành học mới, trong đó có ngành Khoa học máy tính.
Trường Đại học Thương mại vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với bốn phương thức xét tuyển, mở rộng cơ hội tiếp cận đại học cho thí sinh và phù hợp với định hướng đa dạng hóa tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phương thức thứ nhất là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định riêng của Trường ĐH Thương mại. Đây là hình thức dành cho các thí sinh có thành tích nổi bật hoặc đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh.
Phương thức thứ hai là xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây tiếp tục là kênh tuyển sinh chủ lực, bảo đảm tính ổn định và công bằng trong tuyển chọn thí sinh.
Bên cạnh đó, trường áp dụng xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và chứng chỉ quốc tế. Cụ thể, thí sinh có thể sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) tổ chức với mức điểm từ 80 trở lên; kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) từ 50 điểm trở lên; hoặc chứng chỉ SAT từ 1.000 điểm, ACT từ 20 điểm trở lên để đăng ký xét tuyển.
Phương thức thứ tư là xét tuyển kết hợp, trong đó nhà trường chấp nhận thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả học tập cấp THPT của thí sinh tốt nghiệp năm 2026. Ngoài ra, thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng có thể được xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Cùng với việc công bố phương thức tuyển sinh, năm 2026, Trường ĐH Thương mại mở mới 6 chương trình đào tạo, gồm một chương trình chuẩn, ba chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) và hai chương trình song bằng quốc tế. Trong đó, chương trình chuẩn mới là Khoa học máy tính với định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh.
Nhà trường cho biết việc mở mới các chương trình đào tạo đi kèm với chiến lược đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng lực số cho người học trong kỷ nguyên số đáp ứng xu hướng thị trường lao động 4.0.
