Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026

Mới đây, Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2026.

Đối tượng, điều kiện dự tuyển (*)

Đối tượng, điều kiện dự tuyển chung đối với tất cả ngành/chương trình đào tạo và phương thức xét tuyển được quy định:

- Thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. Đồng thời, có kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) tất cả các học kì cấp THPT đạt mức Khá trở lên.

- Đối với người nước ngoài, Trường xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt và đáp ứng các quy định khác của Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Thí sinh tham dự Đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: HNUE

Các phương thức, điều kiện, tiêu chí xét tuyển

Theo thông báo, Trường ĐHSP Hà Nội xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại khoản 1, 2, Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT. Sau khi xác định thí sinh trúng tuyển thẳng, Nhà trường xét tuyển số chỉ tiêu tuyển sinh còn lại đối với mỗi ngành/chương trình đào tạo theo ba phương thức (viết tắt là PT1, PT2, PT3).

Thí sinh có thể đăng kí nhiều phương thức xét tuyển vào cùng một ngành/chương trình đào tạo. Đối với mỗi phương thức (PT1/PT2/PT3), thí sinh có một điểm xét (ĐX1/ĐX2/ĐX3) theo thang điểm 30; trong đó ĐX2, ĐX3 là các điểm xét quy đổi về cùng thang điểm thi TN THPT của điểm xét ĐX1 theo quy định của Bộ GDĐT. Thang điểm 30 của 3 môn thi TN THPT (đối với tổ hợp gốc, không nhân hệ số) được quy định là thang điểm chung để xác định các điểm xét quy đổi: ĐX1, ĐX2, ĐX3 vào một ngành/chương trình đào tạo.

Đối với một ngành/chương trình đào tạo, tất cả thí sinh được xét tuyển bình đẳng dựa trên điểm xét theo một thang điểm chung, bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào. Hệ thống xét tuyển theo từng ngành/chương trình đào tạo, tự động lấy điểm lớn nhất trong số các điểm xét (ĐX1, ĐX2, ĐX3) mà thí sinh đã đăng kí dự tuyển trên Hệ thống của Trường và Bộ GDĐT (điểm xét ưu thế nhất, có lợi nhất cho thí sinh) để xét từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu của mỗi ngành/chương trình đào tạo.

Phương thức xét tuyển Phạm vi tuyển sinh Số nguyện vọng xét tuyển và điểm xét ĐX1, ĐX2, ĐX3 theo thang điểm chung Phương thức 1 (PT1). Xét kết quả thi TN THPT năm 2026 Tất cả ngành/chương trình đào tạo. - Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT. Nhà trường sẽ xét các nguyện vọng này theo PT1 nếu thí sinh có đủ dữ liệu điểm thi TN THPT. - Điểm xét theo PT1 – ĐX1 Điểm xét ĐX1 (thang điểm 30) là điểm số được xác định theo tổ hợp 3 môn thi TN THPT (theo quy định của từng ngành/chương trình đào tạo), được cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. Đối với các ngành/chương trình năng khiếu (GDMN, GDMN – SPTA, GDTC, HLTT, SPAN, SPMT), Trường xét điểm tổ hợp 3 môn bao gồm môn thi TN THPT và môn thi năng khiếu. Đối với một ngành/chương trình có từ hai tổ hợp môn xét tuyển trở lên, sẽ có các điểm xét theo tổ hợp môn tương ứng, trong đó ĐX1 là điểm lớn nhất (điểm xét ưu thế nhất theo PT1, có lợi nhất cho thí sinh). Phương thức 2 (PT2). Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội Tất cả ngành/chương trình đào tạo. - Thí sinh phải đăng kí dự tuyển theo PT2 trên Hệ thống của Trường với duy nhất một nguyện vọng xét tuyển. Mặt khác, thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển này trên Hệ thống của Bộ GDĐT. - Điểm xét theo PT2 – ĐX2 Điểm xét ĐX2 (thang điểm 30) được xác định dựa trên hồ sơ năng lực - thành tích vượt trội theo các quy tắc đánh giá, quy đổi thành tích – điểm số theo thang điểm chung và cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. Phương thức 3 (PT3). Xét kết quả thi ĐGNL - SPT năm 2026 52/58 ngành/chương trình đào tạo. Trừ các ngành/chương trình năng khiếu: GDTC, HLTT, SPAN, SPMT, GDMN, GDMN-SPTA. - Thí sinh phải đăng kí dự thi từ 3 đến 7 môn thi SPT trên Hệ thống của Trường. - Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT. Nhà trường sẽ xét các nguyện vọng này theo PT3 nếu thí sinh có đủ dữ liệu điểm thi SPT. - Điểm xét theo PT3 – ĐX3 Điểm xét ĐX3 (thang điểm 30) là điểm số được xác định theo tổ hợp 3 môn thi SPT (theo quy định của từng ngành/chương trình đào tạo) với điểm thi SPT được quy đổi tương đương về thang điểm chung và cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. Đối với một ngành/chương trình có từ hai tổ hợp môn xét tuyển trở lên, sẽ có các điểm xét theo tổ hợp môn tương ứng, trong đó ĐX3 là điểm lớn nhất (điểm xét ưu thế nhất theo PT3, có lợi nhất cho thí sinh).

Căn cứ đề nghị của các trường dự bị đại học (DBĐH), Trường dành một số chỉ tiêu ngành ngoài sư phạm để xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình DBĐH theo Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT về tuyển sinh, bồi dưỡng DBĐH; xét chuyển vào học trình độ đại học đối với học sinh DBĐH.

Căn cứ đề nghị của các sở GDĐT và công văn giao chỉ tiêu cử tuyển của Bộ GDĐT, Trường xem xét tiếp nhận một số học sinh dân tộc thiểu số vào học trình độ đại học theo Nghị định của Chính phủ về chế độ cử tuyển.

1. PT1 - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung (ở mục *), thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT1 cần phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các môn thi tương ứng với tổ hợp xét tuyển theo PT1 vào ngành/chương trình đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng theo học.

Đối với các ngành năng khiếu: GD Mầm non, GD Mầm non – SP Tiếng Anh, GD Thể chất, Huấn luyện thể thao, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, thí sinh còn phải tham dự Kỳ thi năng khiếu năm 2026 do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức để lấy điểm thi năng khiếu xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT. Nhà trường tổ chức thi năng khiếu sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, không sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường đại học khác tổ chức để xét tuyển.

2. PT2 - Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội

Trường ĐHSP Hà Nội quy định các điều kiện ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và yêu cầu đầu vào của mỗi ngành đào tạo; phân loại theo ba diện:

- Diện A, áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào tất cả các ngành, trừ GD thể chất, Huấn luyện thể thao và SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật;

- Diện N, áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật;

- Diện T, áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành GD Thể chất, Huấn luyện thể thao.

3. PT3 - Xét kết quả thi ĐGNL - SPT năm 2026

Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung (ở mục *), thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT3 vào Trường ĐHSP Hà Nội cần phải tham dự Kỳ thi SPT năm 2026 với các môn thi tương ứng với tổ hợp xét tuyển theo PT3 vào ngành/chương trình đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng theo học. Mặt khác, thí sinh dự tuyển vào ngành đào tạo giáo viên theo PT3 phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt (học lực lớp 12 xếp loại Giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Mở 8 ngành mới ngoài sư phạm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo thuộc 9 lĩnh vực trong năm 2026. Đáng chú ý, trường mở 8 ngành/chương trình mới thuộc khối ngoài sư phạm, gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý tài nguyên và môi trường, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa dược, Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).

Ngoài ra, trường dành một số chỉ tiêu cho học sinh các trường dự bị đại học và diện cử tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Cũng theo thông báo, các nguyên tắc quy đổi điểm, công thức tính và tham số cụ thể sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định sau khi có phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi SPT năm 2026, bảo đảm không làm thay đổi thứ tự xếp hạng thí sinh và khuyến khích phương thức có hiệu quả đào tạo cao hơn trong thực tế.

