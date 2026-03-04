Thường xuyên mơ thấy mối tình đầu, tôi ngỡ ngàng phát hiện sự thật bất ngờ
Chẳng hiểu sao, hình bóng của người bạn gái đầu tiên – mối tình thuở ngây ngô thời sinh viên – lại bắt đầu xuất hiện dày đặc trong những giấc mơ của tôi.
Tôi năm nay 29 tuổi, đã lập gia đình được tròn 3 năm. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có thể gói gọn trong hai chữ "viên mãn".
Vợ tôi là một người phụ nữ tâm lý, dịu dàng và luôn biết cách thắp lửa cho tổ ấm nhỏ. Tôi vẫn luôn tự hào và trân trọng những gì mình đang có.
Thế nhưng, khoảng một tháng trở lại đây, tâm trí tôi bỗng trở nên xáo trộn bởi những điều mà chính tôi cũng không giải thích nổi.
Chẳng hiểu sao, hình bóng của người bạn gái đầu tiên – mối tình thuở ngây ngô thời sinh viên – lại bắt đầu xuất hiện dày đặc trong những giấc mơ của tôi. Không phải chỉ một lần tình cờ, mà tần suất lên đến 3-4 lần mỗi tuần.
Trong mơ, chúng tôi vẫn là những cô cậu học trò cùng nhau đi dưới hàng cây, hay ngồi lặng lẽ bên hiên lớp. Những cảm xúc trong mơ chân thật đến mức khi tỉnh dậy, tôi thấy lòng mình nặng trĩu một nỗi hoài niệm khó tả.
Mỗi buổi sáng, thức dậy nhìn vợ, tôi lại cảm thấy có lỗi. Tôi thấy mình như kẻ phản bội, dù chỉ là trong tâm tưởng. Tôi tự hỏi, liệu có phải mình là kẻ tham lam, hay do cuộc sống hiện tại quá bình yên khiến lòng người dễ nảy sinh những phút giây xao nhãng?
Trong một phút yếu lòng, tôi đã gõ tên cô ấy trên thanh tìm kiếm của Facebook. Những tấm hình hiện ra, cô ấy vẫn vậy, chỉ là mặn mà và trưởng thành hơn. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là dòng thông tin về nơi làm việc, cô ấy làm cùng tòa nhà với tôi.
Cảm giác bối rối lúc này thật khó tả. Hóa ra bấy lâu nay, chúng tôi vẫn hít thở chung một bầu không khí, đi chung một thang máy mà không hề hay biết.
Từ hôm đó, mỗi khi bước vào sảnh tòa nhà hay đứng chờ thang máy, tim tôi lại đập liên hồi vì lo sợ, nhưng cũng có chút mong chờ một cuộc chạm mặt tình cờ.
Tôi biết mình đang đứng trước một lằn ranh nguy hiểm. Tôi yêu vợ, yêu gia đình này, nhưng những giấc mơ và sự hiện diện hữu hình của người cũ ngay sát bên cạnh khiến tôi thực sự mất phương hướng. Tôi nên làm gì để thoát khỏi nỗi ám ảnh này và giữ trọn vẹn hạnh phúc mình đang có?
Trong mắt tôi và cả khu phố này, bố chồng tôi luôn là một hình mẫu người đàn ông đĩnh đạc, chuẩn mực. Ông sống điềm đạm, hiếm khi to tiếng với ai và luôn yêu thương con cháu.
GĐXH - Ở tuổi 69, khi đã đi gần hết một hành trình đời người, tôi mới thấm thía một điều cha mẹ có thể yêu con vô điều kiện, nhưng tiền lương hưu thì không nên trao hết cho con.
GĐXH - Có những người từng đứng rất cao khi còn đi làm, lời nói có trọng lượng, cấp dưới nghe răm rắp. Nhưng đến lúc nghỉ hưu, mọi hào quang dường như tan biến. Tôi là một trong số đó.
Chỉ còn 2 tháng nữa là đám cưới diễn ra, thiệp hồng cũng đã in, thế nhưng tôi phát hiện chồng sắp cưới thường xuyên đi tiếp khách ở các quán karaoke, lại gọi cả "tay vịn".
GĐXH - Chi tiêu gia đình chưa bao giờ chỉ là câu chuyện "mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền". Đằng sau đó là cả một bài toán dài hơi về nhà cửa, con cái, sinh hoạt.
Bước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Tôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
Gần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Tôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Tôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
