Thường xuyên mơ thấy mối tình đầu, tôi ngỡ ngàng phát hiện sự thật bất ngờ

Tôi năm nay 29 tuổi, đã lập gia đình được tròn 3 năm. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có thể gói gọn trong hai chữ "viên mãn".

Vợ tôi là một người phụ nữ tâm lý, dịu dàng và luôn biết cách thắp lửa cho tổ ấm nhỏ. Tôi vẫn luôn tự hào và trân trọng những gì mình đang có.

Thế nhưng, khoảng một tháng trở lại đây, tâm trí tôi bỗng trở nên xáo trộn bởi những điều mà chính tôi cũng không giải thích nổi.

Chẳng hiểu sao, hình bóng của người bạn gái đầu tiên – mối tình thuở ngây ngô thời sinh viên – lại bắt đầu xuất hiện dày đặc trong những giấc mơ của tôi. Không phải chỉ một lần tình cờ, mà tần suất lên đến 3-4 lần mỗi tuần.

Trong mơ, chúng tôi vẫn là những cô cậu học trò cùng nhau đi dưới hàng cây, hay ngồi lặng lẽ bên hiên lớp. Những cảm xúc trong mơ chân thật đến mức khi tỉnh dậy, tôi thấy lòng mình nặng trĩu một nỗi hoài niệm khó tả.

Mỗi buổi sáng, thức dậy nhìn vợ, tôi lại cảm thấy có lỗi. Tôi thấy mình như kẻ phản bội, dù chỉ là trong tâm tưởng. Tôi tự hỏi, liệu có phải mình là kẻ tham lam, hay do cuộc sống hiện tại quá bình yên khiến lòng người dễ nảy sinh những phút giây xao nhãng?

Tôi bàng hoàng phát hiện người yêu cũ đang làm cùng tòa nhà với mình (Ảnh minh họa. Nguồn: AI)

Trong một phút yếu lòng, tôi đã gõ tên cô ấy trên thanh tìm kiếm của Facebook. Những tấm hình hiện ra, cô ấy vẫn vậy, chỉ là mặn mà và trưởng thành hơn. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là dòng thông tin về nơi làm việc, cô ấy làm cùng tòa nhà với tôi.

Cảm giác bối rối lúc này thật khó tả. Hóa ra bấy lâu nay, chúng tôi vẫn hít thở chung một bầu không khí, đi chung một thang máy mà không hề hay biết.

Từ hôm đó, mỗi khi bước vào sảnh tòa nhà hay đứng chờ thang máy, tim tôi lại đập liên hồi vì lo sợ, nhưng cũng có chút mong chờ một cuộc chạm mặt tình cờ.

Tôi biết mình đang đứng trước một lằn ranh nguy hiểm. Tôi yêu vợ, yêu gia đình này, nhưng những giấc mơ và sự hiện diện hữu hình của người cũ ngay sát bên cạnh khiến tôi thực sự mất phương hướng. Tôi nên làm gì để thoát khỏi nỗi ám ảnh này và giữ trọn vẹn hạnh phúc mình đang có?