Sụp đổ khi phát hiện bố chồng "mẫu mực" có con riêng
Trong mắt tôi và cả khu phố này, bố chồng tôi luôn là một hình mẫu người đàn ông đĩnh đạc, chuẩn mực. Ông sống điềm đạm, hiếm khi to tiếng với ai và luôn yêu thương con cháu.
Thế nhưng sự thật lại khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Hôm đó, tôi đi cà phê cùng vài người bạn ở một quán khá xa trung tâm.
Khi đang chọn chỗ ngồi khuất trong góc, tôi bàng hoàng thấy bóng dáng quen thuộc của bố chồng.
Ngồi đối diện ông là một người phụ nữ lạ mặt và một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi. Tôi định tiến lại chào nhưng linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn nên đã khựng lại.
Sự thực trần trụi khiến tôi suýt ngã quỵ. Tôi nghe rõ tiếng bố chồng dỗ dành đứa trẻ là "con trai", rồi ông quay sang nắm tay người phụ nữ kia, khẳng định chắc nịch: "Em cứ yên tâm, mảnh đất ở ngoại ô anh đã tính kỹ rồi, nhất định anh sẽ để lại cho mẹ con em, coi như của để dành cho thằng bé sau này".
Tôi không thể tin được. Mảnh đất đó, tôi biết rất rõ. Đó là tài sản lớn nhất của gia đình, là kết quả của mấy chục năm mẹ chồng tôi dầm mưa dãi nắng, buôn bán ngược xuôi ở chợ mới mua được.
Bố chồng vốn chỉ là công chức nhà nước lương ba cọc ba đồng, mọi chi tiêu lớn nhỏ trong nhà và việc mua đất cát đều một tay mẹ tôi lo liệu.
Mẹ luôn bảo đó là "của để dành" cho vợ chồng tôi và các cháu, vậy mà giờ đây bố lại đem tặng nó cho con riêng của ông.
Nhìn vẻ mặt dịu dàng, ân cần của bố chồng đối với mẹ con người phụ nữ kia, tôi thấy ghê tởm sự giả dối ấy.
Về nhà, nhìn mẹ chồng vẫn tất bật lo toan cơm nước, dành những miếng ngon nhất cho chồng, lòng tôi thắt lại. Mẹ vẫn tin tưởng bố tuyệt đối, còn bố vẫn giữ vẻ mặt đạo mạo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nửa tháng nay, tôi không tài nào ngủ ngon giấc. Tôi đắn đo đến mất ăn mất ngủ, nếu nói ra, tôi sẽ là người trực tiếp phá nát sự bình yên giả tạo này, mẹ chồng tôi chắc chắn sẽ gục ngã vì bị phản bội quá sâu cay.
Nhưng nếu im lặng, tôi lại thấy mình như một kẻ tiếp tay cho sự bất công, nhìn mồ hôi nước mắt của mẹ bị bố đem cho "vợ bé con riêng". Tôi nên làm gì đây?
GĐXH - Ở tuổi 69, khi đã đi gần hết một hành trình đời người, tôi mới thấm thía một điều cha mẹ có thể yêu con vô điều kiện, nhưng tiền lương hưu thì không nên trao hết cho con.
GĐXH - Có những người từng đứng rất cao khi còn đi làm, lời nói có trọng lượng, cấp dưới nghe răm rắp. Nhưng đến lúc nghỉ hưu, mọi hào quang dường như tan biến. Tôi là một trong số đó.
Chỉ còn 2 tháng nữa là đám cưới diễn ra, thiệp hồng cũng đã in, thế nhưng tôi phát hiện chồng sắp cưới thường xuyên đi tiếp khách ở các quán karaoke, lại gọi cả "tay vịn".
GĐXH - Chi tiêu gia đình chưa bao giờ chỉ là câu chuyện "mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền". Đằng sau đó là cả một bài toán dài hơi về nhà cửa, con cái, sinh hoạt.
Bước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Tôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
Gần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Tôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Tôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
