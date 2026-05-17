Giá bạc hôm nay 17/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

Giá bạc hôm nay 17/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và xã hội, giá bạc mở phiên sáng nay vẫn niêm yết mức giá bán mở phiên sáng hôm qua (16/5), giá bán duy trì ở vùng 77,759 triệu đồng/kg, tương đương 2,916 triệu đồng/lượng. Sau khi lập đỉnh 87-88 triệu đồng/kg, giá bạc tại Phú Qúy giảm mạnh xuống vùng 77 triệu đồng/kg rồi chững lại, động thái này cũng đang xuất hiện tại nhiều hệ thống bạc khác.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc tại hệ thống Ancarat, giá bạc cũng chững lại sau đà giảm mạnh của 2 ngày trước đó, giá bán sáng ngày hôm nay 17/5 vẫn đang niêm yết giá bán ngày hôm qua 16/5, ở vùng 77,627 triệu đồng/kg, tương đương 2,911 triệu đồng/lượng, giảm 4,72 triệu đồng/kg so với giá bán ngày hôm kia (82,347 triệu đồng/kg, tương đương 3,088 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Sacombank-SBJ

Sáng nay, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc hiện vẫn chưa có sự điều chỉnh về giá so với ngày hôm qua, giá bán vẫn niêm yết bảng giá lúc 7h30 ngày 16/5, duy trì ở vùng 77,600 triệu đồng/kg, tương đương 3,110 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ngày hôm kia vẫn duy trì ở mức 82,400 triệu đồng/kg, tương đương 3,090 triệu đồng/lượng.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra sáng nay cũng vẫn đang được niêm yết ở mức 2,916 triệu đồng/lượng và khoảng 14,580 triệu đồng/5 lượng - mức giá công bố của sáng ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường thế giới, giá bạc hôm nay cũng duy trì ở vùng 75 USD/ounce. Sau khi lập đỉnh 86-87 USD/ounce, giá bạc những ngày qua trên đà giảm, xuống vùng 75 USD/ounce cho thấy những biến động phức tạp của thị trường bạc cả trong nước lẫn quốc tế. Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.