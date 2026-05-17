Giá bạc hôm nay 17/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

Chủ nhật, 11:12 17/05/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 17/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì quanh vùng 77 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 17/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và xã hội, giá bạc mở phiên sáng nay vẫn niêm yết mức giá bán mở phiên sáng hôm qua (16/5), giá bán duy trì ở vùng 77,759 triệu đồng/kg, tương đương 2,916 triệu đồng/lượng. Sau khi lập đỉnh 87-88 triệu đồng/kg, giá bạc tại Phú Qúy giảm mạnh xuống vùng 77 triệu đồng/kg rồi chững lại, động thái này cũng đang xuất hiện tại nhiều hệ thống bạc khác.  

Giá bạc Ancarat

Giá bạc tại hệ thống Ancarat, giá bạc cũng chững lại sau đà giảm mạnh của 2 ngày trước đó, giá bán sáng ngày hôm nay 17/5 vẫn đang niêm yết giá bán ngày hôm qua 16/5, ở vùng 77,627 triệu đồng/kg, tương đương 2,911 triệu đồng/lượng, giảm 4,72 triệu đồng/kg so với giá bán ngày hôm kia (82,347 triệu đồng/kg, tương đương 3,088 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Sacombank-SBJ

Sáng nay, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc hiện vẫn chưa có sự điều chỉnh về giá so với ngày hôm qua, giá bán vẫn niêm yết bảng giá lúc 7h30 ngày 16/5, duy trì ở vùng 77,600 triệu đồng/kg, tương đương 3,110 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ngày hôm kia vẫn duy trì ở mức 82,400 triệu đồng/kg, tương đương 3,090 triệu đồng/lượng.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra sáng nay cũng vẫn đang được niêm yết ở mức 2,916 triệu đồng/lượng và khoảng 14,580 triệu đồng/5 lượng - mức giá công bố của sáng ngày hôm qua.

Sau khi lập đỉnh 87-88 triệu đồng/kg tại các hệ thống bạc, giá bạc lại tụt mạnh xuống vùng 77 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường thế giới, giá bạc hôm nay cũng duy trì ở vùng 75 USD/ounce. Sau khi lập đỉnh 86-87 USD/ounce, giá bạc những ngày qua trên đà giảm, xuống vùng 75 USD/ounce cho thấy những biến động phức tạp của thị trường bạc cả trong nước lẫn quốc tế. Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.

Giá bạc hôm nay 16/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 16/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 77 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 15/5: Người mua bạc khấp khởi vui mừng vì giá giảm 5 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 15/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh sau 3 ngày lập đỉnh, giá bán tụt xuống vùng 82 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 16/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

Giá bạc hôm nay 15/5: Người mua bạc khấp khởi vui mừng vì giá giảm 5 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua

Giá bạc hôm nay 14/5: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá bạc hôm nay 13/5: Mở phiên sáng tiếp tục tăng lên vùng 88 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 12/5: Bạc trong nước lập đỉnh mới

Nhà riêng trong ngõ trục đường Đại Lộ Thăng Long tăng vọt

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh, ngay cả những căn nhà riêng trong ngõ, giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2026.

GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 17/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

GĐXH - MPV rất tiện ích cho người dùng gia đình, thuận lợi cho việc đi lại đông người và có giá bán khá hấp dẫn.

GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 16/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 16/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 77 triệu đồng/kg.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu giảm 1 đến 1,5 triệu đồng/lượng.

GĐXH - Xe máy điện pin rời đang trở thành lựa chọn đáng chú ý trong năm 2026, đặc biệt với những người sống ở chung cư hoặc không có chỗ sạc xe riêng.

GĐXH - Giá xe Suzuki Fronx đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá mạnh với mức khởi điểm thực tế chỉ khoảng 430 triệu đồng.

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà mặt phố trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh, đặc biệt là khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2026.

GĐXH - SUV hạng B đầu tiên trên thị trường có giá niêm yết chỉ hơn 200 triệu đồng nhưng lại sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh.

GĐXH - MPV rất tiện ích cho người dùng gia đình, thuận lợi cho việc đi lại đông người và có giá bán khá hấp dẫn.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

