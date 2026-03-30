Giá cà phê hôm nay 30/3: Trong nước giữ đỉnh 92.500 đồng/kg, thế giới tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới giảm nhẹ

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt đi xuống ở cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn trên sàn London giảm nhẹ, hiện giao dịch quanh mức 3.593 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York giảm mạnh hơn, xuống còn khoảng 301,7 cent/lb. Diễn biến này cho thấy thị trường thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng trước đó, chịu tác động từ nguồn cung và hoạt động chốt lời của giới đầu tư.

Trong nước đi ngang ở mức cao

Trái ngược với xu hướng quốc tế, giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng 91.500 – 92.500 đồng/kg.

Trong đó: Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất khoảng 91.500 đồng/kg; Đắk Nông, Gia Lai phổ biến ở mức 92.300 đồng/kg; Đắk Lắk duy trì mức cao nhất 92.500 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện tại vẫn được đánh giá là cao so với cùng kỳ, giúp người trồng cà phê duy trì nguồn thu ổn định.

Nguồn cung tăng, giá có xu hướng điều chỉnh

Theo Bộ Công Thương, thời gian gần đây, giá cà phê nội địa có xu hướng điều chỉnh theo diễn biến của thị trường thế giới, sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Bên cạnh đó, việc nông dân và doanh nghiệp đẩy mạnh bán ra cũng khiến nguồn cung ngắn hạn gia tăng, góp phần tạo áp lực lên giá.

Xuất khẩu sang Nhật Bản giảm mạnh

Ở góc độ thị trường xuất khẩu, số liệu cho thấy nhu cầu từ một số thị trường đang suy giảm.

Cụ thể, trong tháng 2/2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Nhật Bản đạt khoảng 7.100 tấn, trị giá 38,4 triệu USD, giảm mạnh so với cả tháng trước và cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 2 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu sang thị trường này đạt 20.600 tấn, giảm nhẹ về lượng nhưng giảm đáng kể về giá trị do giá xuất khẩu đi xuống.

Thị trường trong nước giữ ổn định

Dù chịu ảnh hưởng từ xu hướng giảm của thị trường thế giới, giá cà phê trong nước hiện vẫn giữ được sự ổn định nhờ nhu cầu thu mua và mặt bằng giá đã thiết lập ở mức cao trước đó.

Trong thời gian tới, diễn biến giá cà phê được dự báo sẽ tiếp tục phụ thuộc vào cung – cầu toàn cầu cũng như động thái bán ra của người trồng và doanh nghiệp trong nước.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết triển vọng nguồn cung cà phê trong thời gian tới khá tích cực khi nhiều dự báo quốc tế nhận định Brazil có thể được mùa nhờ thời tiết thuận lợi. Tại Việt Nam, điều kiện khí hậu cũng đang ủng hộ sản xuất, kỳ vọng sản lượng sẽ dần phục hồi sau giai đoạn trước.

Theo ông Hải, thời gian qua, thị trường cà phê chịu tác động không nhỏ từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Dù vậy, hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm trước. Ở trong nước, không ít nông dân kỳ vọng giá lên thêm trong khi thực tế nguồn cung toàn cầu không quá thiếu hụt như nhiều người nghĩ.

Đánh giá về mặt bằng giá hiện tại, Chủ tịch VICOFA cho rằng mức quanh 90.000 – 93.000 đồng/kg vẫn đang mang lại hiệu quả kinh tế rất tốt cho người trồng cà phê. So với giai đoạn trước tháng 5/2023, khi giá chỉ quanh 40.000 đồng/kg, thu nhập của nông dân đã cải thiện đáng kể. Ngay cả khi chi phí đầu vào như xăng dầu, phân bón có tăng, người trồng vẫn đảm bảo lợi nhuận ở mức cao.