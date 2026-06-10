Tỷ giá USD hôm nay 10/6: Đồng Đô la Mỹ thị trường chợ đen tăng giá

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD hiện nay đang chịu tác động từ thị trường tiền tệ toàn cầu. Chỉ số USD Index (DXY) cho thấy USD so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF duy trì ở mức 99,99 điểm, giảm 0,05% so với phiên trước.

Đồng USD giảm nhẹ khi nhà đầu tư theo dõi tình hình ngừng bắn còn mong manh tại Trung Đông và chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Tuy nhiên, những diễn biến căng thẳng mới giữa Mỹ, Iran và các cuộc không kích tại Lebanon đã giúp đồng bạc xanh thu hẹp đà giảm nhờ vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Thị trường hiện tập trung vào báo cáo lạm phát Mỹ và triển vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, trong khi đồng yên Nhật vẫn chịu nhiều áp lực.

Tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với một số đồng tiền chủ chốt cũng có nhiều diễn biến khác nhau, cụ thể tỷ giá đồng USD so với đồng EURO tăng 0,07%, ở mức 1,15435 USD/EUR; Trong khi đó đồng Đô la Mỹ lại nhích nhẹ so với đồng Yen Nhật, giảm 0,12%, dao động quanh ngưỡng 160 yên/USD.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 10/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì mức giá của phiên trước, ở mức 25.151 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ, hiện ở mức 23.944 đồng - 26.358 đồng mua vào và bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 10/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 10/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 10/6/2026.

Tỷ giá USD hôm nay mại tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương. Cụ thể, Vietcombank tăng 1 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, ở vùng 26,098 - 26,408 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 267 đồng chiều mua vào giữ nguyên giá chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.970 - 26.408 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,128 - 26,408 đồng/USD, giữ nguyên giá so với phiên hôm qua.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 10/6/2026, khảo sát lúc 7h49 phút đang ghi nhận đã tăng so với giá bán cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.247 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.347 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 10/6, đang giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,551.77 - 31,109.68 đồng/EUR, giảm nhẹ 44 đồng chiều mua và giảm 47 đồng chiều bán so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.527 - 31.247 đồng/EUR, đã giảm 368 đồng chiều mua và giảm 8 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,826 - 31,267 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã giảm 103 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với giá ngày hôm qua.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 10/6/2026, khảo sát lúc 07h56 phút đang tăng nhẹ so với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.305 và bán ra là 30.420 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank đang giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 158.64 - 168.72 đồng/JPY; VietinBank cũng giảm nhẹ chiều mua vào và nhẹ tăng chiều bán ra mức 158,68 - 170,18 đồng/JPY mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen đã tăng 1 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 160.25 - 169.56 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 9/6 ổn định, đồng EURO, Yên Nhật tăng nhẹ GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 9/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.