Giá sedan hạng B Mitsubishi Attrage bất ngờ rẻ hơn cả KIA Morning, Hyundai Grand i10, vì sao?
GĐXH - Sedan hạng B Mitsubishi Attrage đang được ưu đãi sâu trong tháng 6/2026, khách hàng mua xe sẽ chỉ phải trả giá thấp hơn cả xe hatchback hạng A như KIA Morning, Hyundai Grand i10.
Giá sedan hạng B Mitsubishi Attrage ưu đãi lớn
Hiện Mitsubishi Attrage đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán xe dao động trong khoảng 375-485 triệu đồng.
Hiện Mitsubishi Attrage đang được khuyến mại lớn. Cụ thể, khi mua Mitsubishi Attrage MT được gói ưu đãi tài chính tới 46 triệu đồng và Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ).
Khi mua Mitsubishi Attrage CVT Premium sẽ được gói ưu đãi tài chính trị giá 43.500.000 VNĐ và Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ).
Đặc biệt, khi so với các mẫu xe thuộc phân khúc hatchback hạng A, chi phí sở hữu của Mitsubishi Attrage cũng dễ tiếp cận hơn nhiều.
Nếu như muốn mua KIA Morning GT-Line, người dùng phải bỏ ra 469 triệu đồng, còn Hyundai Grand i10 là 455 triệu đồng.
Đương nhiên, khi đặt cạnh 2 mẫu xe chiếu dưới, Mitsubishi Attrage vượt trội hoàn toàn về mặt không gian và khả năng vận hành. Cùng với đó, mẫu sedan hạng B của thương hiệu Nhật Bản cũng luôn được đánh giá cao bởi thiết kế thể thao nhất phân khúc.
Để Mitsubishi Attrage có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Bảng giá sedan hạng B Mitsubishi Attrage được ưu đãi
|Phiên bản
|Năm sản xuất
|Giá bán lẻ (VNĐ)
|Ưu đãi
|MT
|2026
|380.000.000
|– Gói ưu đãi tài chính (46 triệu VNĐ)
– Camera lùi (2,5 triệu VNĐ)
|CVT Premium
|2026
|490.000.000
|– Gói ưu đãi tài chính (43,5 triệu VNĐ)
– Ăngten vây cá (1,5 triệu VNĐ)
Giá sedan hạng B Mitsubishi Attrage và các đối thủ
Mitsubishi Attrage giá bán từ 375 triệu đồng
Honda City giá bán từ 559 triệu đồng
Toyota Vios giá bán từ 479 triệu đồng
Mazda 2 giá bán từ 415 triệu đồng
Đánh giá sedan hạng B Mitsubishi Attrage
Mẫu sedan Mitsubishi Attrage lần đầu được hãng xe của Nhật Bản cho ra mắt vào năm 1978. Hiện tại, Attrage đang ở thế hệ thứ 6 và là đối thủ cạnh tranh với các mẫu sedan hạng B như Ford Fiesta, Hyundai Accent, Honda City và Toyota Vios.
Mitsubishi Attrage được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 tuỳ chọn màu sơn ngoại thất là Xám, Trắng và Đỏ. So với các phiên bản tiền nhiệm, Mitsubishi Attrage có diện ngoài nam tính và mạnh mẽ hơn. Phần đầu xe khá nổi bật với 2 thanh trang trí mạ chrome hình chữ X, riêng bản CVT được bổ sung 2 đường viền màu đỏ làm tăng nét hiện đại, trẻ trung của xe.
Chi tiết nâng cấp đáng giá nhất trên Mitsubishi Attrage là hệ thống chiếu sáng với dải LED chiếu sáng ban ngày kết hợp cùng đèn pha/cos Bi-LED không chỉ tăng tính thẩm mỹ cho đầu xe mà còn gia tăng hiệu quả chiếu sáng.
Dọc thân xe là cánh cửa tích hợp khoá thông minh, bộ la-zăng hợp kim 15 inch có thiết kế mới với 8 chấu kép mạnh mẽ, gương chiếu chiếu hậu được tích hợp đèn xi-nhan LED.
Ở phía đuôi xe, Mitsubishi Attrage đã loại bỏ ăng ten dạng que để thay thế bằng ăng ten vây cá mập hiện đại hơn. Bên cạnh đó, xe còn có thêm bộ khuếch lưu khí động học, đèn phản quang nằm dọc ở vị trí cao, cản sau góc cạnh hơn ở 2 bên, cánh lướt gió tích hợp đèn báo phanh và cụm đèn hậu LED có hoạ tiết mới mẻ.
Bên trong cabin, Mitsubishi Attrage có không gian rộng rãi và nhận được nhiều chi tiết nâng cấp như bệ tỳ tay cho ghế lái (CVT), tựa đầu 3 vị trí cho ghế sau (MT), ghế da mới (CVT), cổng kết nối USB bên người lái, gương gập điện (CVT), giao diện bảng đồng hồ mới… Riêng bản CVT còn được bổ sung hệ thống giải trí màn hình 7 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto với khả năng kết nối 2 điện thoại cùng lúc, đạt chuẩn Hi-Res Audio.
“Trái tim” của Mitsubishi Attrage là động cơ công nghệ MIVEC, dung tích 1.2L, 3 xi-lanh với công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Động cơ này đi kèm với tuỳ chọn hộp số tự động vô cấp CVT INVECS-III hoặc hộp số sàn 5 cấp.
Mitsubishi Attrage sở hữu loạt trang bị an toàn như túi khí đôi, camera lùi, phân phối lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh… Bên cạnh đó, phiên bản nâng cấp còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình để giúp tài xế điều khiển xe thoải mái hơn.
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
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