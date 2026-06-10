Nữ chủ nhân xe máy điện Honda ICON e: chia sẻ thật sau thời gian trải nghiệm: Cốp rộng, phanh CBS an toàn, di chuyển nhẹ, êm nhưng...

Honda thông báo tin vui cho người mua xe máy điện, giảm tới 22 triệu đồng, giá đại lý thấp hơn cả niêm yết GĐXH - Honda Việt Nam vừa chính thức triểnai chương trình khuyến mại lớn mở ra cơ hội tuyệt vời để người tiêu dùng sở hữu dòng xe máy điện của hãng với mức giảm giá hấp dẫn.

Nữ chủ nhân xe máy điện Honda ICON e: chia sẻ thật sau thời gian trải nghiệm

Mới đây, một nữ khách hàng có cơ hội 'làm bạn' với chiếc xe máy điện Honda ICON e: nên đã có một số trải nghiệm nhất định, chia sẻ với những người đang quan tâm đến xe điện.

Ưu điểm xe máy điện Honda ICON e:

Pin tháo rời mang lại sự linh hoạt, nhưng thao tác tháo lắp không phải lúc nào cũng tiện.





Về hình thức, nữ khách hàng này đánh giá xe có bề ngoài gọn gàng, các chi tiết sắc nét, cứng cáp. Về khả năng vận hành, ICON e: cho cảm giác ga mượt, dễ kiểm soát trong môi trường đô thị. Xe đi nhẹ, êm, di chuyển gần như không có tiếng động, kể cả khi đi vào chỗ sóc, đường mấp mô xe vẫn khá êm, chắc. ICON e: được trang bị hệ thống phanh CBS an toàn cao.

Một điểm mà nữ khách hàng đặc biệt thích ở ICON e: là cốp rất rộng, có thể thoải mái để vừa laptop 14 inch. Xe còn trang bị hộc đựng đồ nhỏ bên ngoài gần ổ khoá, rất tiện để vật dụng nhỏ như chìa khoá, khẩu trang … mà không cần mở cốp dưới.

Theo nữ khách hàng này, trong quá trình sử dụng hằng ngày, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất so với xe xăng nằm ở cách vận hành và thói quen sử dụng. ICON e: không cần đổ xăng mang lại sự thuận tiện rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động. Tuy nhiên, đổi lại là việc phải chủ động sắp xếp thời gian sạc, thay vì chỉ mất vài phút như trước.

Honda ICON e: sở hữu chiều cao yên ở mức vừa phải và trọng lượng nhẹ khiến việc chống chân hay dắt xe trở nên dễ dàng ngay cả với người có thể trạng nhỏ





Thiết kế pin tháo rời giúp việc sạc linh hoạt hơn, có thể mang lên nhà hoặc nơi làm việc. Chủ xe cho biết đây là điểm tiện trong nhiều tình huống thực tế, nhất là khi chỗ để xe không có sẵn ổ điện. Dù vậy, đây cũng không hoàn toàn là lợi thế tuyệt đối. Việc phải tháo – lắp pin thường xuyên có thể trở thành thao tác lặp lại, đặc biệt với những người di chuyển nhiều. Ngược lại, nếu sạc trực tiếp trên xe, người dùng lại phụ thuộc vào vị trí có nguồn điện.

Hạn chế của xe máy điện Honda ICON e:

Cốp xe đủ rộng để chứa các vật dụng cần thiết





Theo tài khoản này, xe máy điện Honda ICON e: có tốc độ khá hạn chế. Tuy nhiên, xe có động cơ tương đương 50cc nên cũng không thể đòi hỏi tốc độ quá cao. Cảm nhận của chủ xe là xe lướt tốt chủ yếu ở tốc độ 30-45km trong điều kiện đường phố và đi 1 người. "Vì êm quá nên đi cứ thấy vù vù cảm giác nhanh lắm ấy.", nữ khách hàng cho biết.

Khi lên dốc xe hơi yếu, công suất 1,5k/w. Chủ xe đi từ hầm chung cư lên thì hết sức từ từ mới lên đến nơi. Nếu 2 người cùng ngồi xe để lên dốc sẽ khá khó khăn.

Về giá cả, theo chủ xe dù đang được giảm giá nhưng Honda ICON e: vẫn có giá thành cao hơn so với các mẫu xe khác cùng phân khúc.

Xe máy điện Honda ICON e: phù hợp với những ai?

Chủ xe chia sẻ dùng Honda ICON e: di chuyển hàng ngày bán kính 5km chủ yếu đi một mình đến cơ quan, đi chợ và đón con thì thấy phù hợp, đủ nhu cầu.

Nhìn tổng thể, Honda ICON e: phù hợp với nhóm người dùng có nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị, chấp nhận việc thay đổi thói quen sử dụng để đổi lấy chi phí vận hành thấp hơn. Như chia sẻ của chủ xe, đây là mẫu xe phù hợp cho đi lại hằng ngày.