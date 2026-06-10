Giá bạc hôm nay 10/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đồng loạt giảm, ai được hưởng lợi?

Giá bạc hôm nay 10/6

Giá bạc trong nước

Không chỉ thị trường vàng, giá bạc hôm nay ngày 10/6 tiếp tục giảm sâu, xuống vùng 67 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc tại hệ thống Phú Qúy tiếp tục sụt giảm sâu xuống vùng báo động, chạm ngưỡng 67,253 triệu đồng/kg, tương đương 2,522 triệu đồng/lượng. Đã giảm 3,6 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua. Mức giá xuống thấp kỷ lục trong nhiều tháng qua.

Giá bạc Phú Quý 10/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay cũng theo đà giảm mạnh, giá bán mở phiên sáng ghi nhận ở vùng 67,253 triệu đồng/kg, tương đương 2,522 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua còn đang duy trì ở vùng 70,800 triệu đồng/kg, tương đương 2,655 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat hôm nay 10/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Bảng giá cập nhật lúc 8h26 phút tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng niêm yết ở vùng 68,560 triệu đồng/kg, tương đương 2,571 triệu đồng/lượng. Chỉ so với sáng ngày hôm qua, người mua bạc đã lỗ 2,64 triệu đồng/kg (giá bán sáng qua duy trì ở vùng 71,200 triệu đồng/kg, tương đương 2,670 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 10/6.

Giá bạc DOJI

Không nằm ngoài xu hướng, giá bạc tại hệ thống bạc Doji sáng hôm nay, cũng sụt giảm nghiêm trọng. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,532 triệu đồng/lượng và khoảng 12,660 triệu đồng/5 lượng. Trong khi sáng qua, giá vẫn còn đang ở vùng 2,658 triệu đồng/lượng và 13,290 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 10/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng đang trên đà giảm mạnh. Giá bán phiên mới nhất đã giảm sâu xuống vùng 64 USD/ounce. Tiếp tục thiết lập nhịp giảm sâu nhất trong mấy tháng qua, thậm chí mức giảm đã tiệm cận mốc giảm từ thời điểm tháng 3/2026, cho thấy thị trường bạc thế giới cũng đang có những biến động mạnh. Nhiều kịch bản xấu được dự đoán. Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư vẫn hy vọng, đây chỉ là những biến động ngắn hạn, đà phục hồi sẽ trở lại sau một vài phiên giao dịch sắp tới.

Giá bạc thế giới hôm nay (10/6) giảm xuống vùng 64 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 8/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 8/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục đà giảm kỷ lục, giá bạc ở quanh vùng 70 triệu đồng/kg.



