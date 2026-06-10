Giá vàng hôm nay 10/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm tới gần 4 triệu đồng/lượng, về mốc 140 triệu/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Đến 9h ngày 10/6, giá vàng miếng SJC giảm tiếp 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, xuống mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng hạ thêm 1,3 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua và bán, về mức 134,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn của SJC từ sáng đến nay đã giảm tổng cộng 3,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn 9999 của Doji cũng được điều chỉnh xuống mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua - bán), nâng mức giảm từ đầu giờ sáng đến nay lên 3,8 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 136,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h36' ngày 10/6, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 136,3-141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng rẻ hơn 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 136,1-141,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 136,3-141,3 triệu đồng/lượng.
Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 9/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2025.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 9/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay, vàng thế giới tiếp đà rơi tự do xuống 4.225 USD/ounce. Đến 8h49, vàng thế giới chính thức tuột mốc 4.200 USD, lùi về giao dịch quanh vùng giá 4.189 USD/ounce.
Lúc 23h, giá vàng thế giới lao dốc xuống còn 4.272 USD/ounce, giảm 56 USD/ounce so với phiên trước. Với mức giá này, vàng thế giới đã thấp hơn khoảng 28 USD/ounce so với mức chốt cuối năm 2025 là 4.300 USD/ounce.
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế vẫn chịu áp lực khá lớn dù đã giảm mạnh trước đó. Giá vàng tiếp tục giảm dù đồng USD suy yếu và giá dầu lao dốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.
Biệt thự tại xã Hoài Đức đồng loạt tìm khách thuê, thị trường đang diễn biến ra sao?Giá cả thị trường - 11 phút trước
GĐXH - Hiện nay, dù lượng thông tin cho thuê biệt thự tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội khá sôi động, giá cho thuê cũng rẻ hơn nhiều khu vực trung tâm nội đô, tuy nhiên nhu cầu thuê loại hình nhà ở này cũng không cao.
Giá sedan hạng B Mitsubishi Attrage bất ngờ rẻ hơn cả KIA Morning, Hyundai Grand i10, vì sao?Giá cả thị trường - 36 phút trước
GĐXH - Sedan hạng B Mitsubishi Attrage đang được ưu đãi sâu trong tháng 6/2026, khách hàng mua xe sẽ chỉ phải trả giá thấp hơn cả xe hatchback hạng A như KIA Morning, Hyundai Grand i10.
Giá bạc hôm nay 10/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đồng loạt giảm, ai được hưởng lợi?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 10/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm sâu, xuống vùng 67 triệu đồng/kg.
Nữ chủ nhân xe máy điện Honda ICON e: chia sẻ thật sau thời gian trải nghiệm: Cốp rộng, phanh CBS an toàn, di chuyển nhẹ, êm nhưng...Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Sau 1 thời gian sử dụng Honda ICON e:, một nữ khách hàng đã có một số trải nghiệm nhất định, chia sẻ trên một diễn đàn với các bạn đang quan tâm đến xe điện.
Tỷ giá USD hôm nay 10/6: Đồng Đô la Mỹ thị trường chợ đen tăng giáGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 10/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
MPV 7 chỗ Toyota Innova 2026 giá 540 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị đẳng cấp, rẻ ngang xe hạng A ở Việt Nam có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ Toyota Innova Crysta 2026 vừa được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ hứa hẹn sẽ gây sốt với nhiều cải tiến.
iPhone 12 Pro giá siêu rẻ chỉ 7,4 triệu đồng thiết kế hoàn mỹ, xịn chẳng kém iPhone 17 Pro hấp dẫn người muaGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - iPhone 12 Pro giá chỉ từ 7,4 triệu đồng mang đến thiết kế gần như hoàn mỹ tại thời điểm ra mắt với hệ khung viền thép phẳng bóng loáng kết hợp mặt lưng kính mờ và cụm 3 mắt camera hài hòa.
Honda thông báo tin vui cho người mua xe máy điện, giảm tới 22 triệu đồng, giá đại lý thấp hơn cả niêm yếtGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Honda Việt Nam vừa chính thức triểnai chương trình khuyến mại lớn mở ra cơ hội tuyệt vời để người tiêu dùng sở hữu dòng xe máy điện của hãng với mức giảm giá hấp dẫn.
MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer giảm giá cực sốc tới 107 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning hấp dẫn nhất thị trườngGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer đang sở hữu mức giá giảm sâu nhất khi giảm 107 triệu đồng, rẻ hơn KIA Morning.
Giá vàng hôm nay 9/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh từ 5,2 đến 6,2 triệu đồng/lượng chỉ sau một phiên giao dịch.
MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer giảm giá cực sốc tới 107 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning hấp dẫn nhất thị trườngGiá cả thị trường
GĐXH - MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer đang sở hữu mức giá giảm sâu nhất khi giảm 107 triệu đồng, rẻ hơn KIA Morning.