Biệt thự tại xã Hoài Đức đồng loạt tìm khách thuê, thị trường đang diễn biến ra sao?

Diễn biến giá cho thuê biệt thự tại xã Hoài Đức tháng 6/2026

Khảo sát tại thời điểm tháng 6/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê biệt thự, liền kề tại xã Hoài Đức (Hà Nội) khá sôi nổi, giá cho thuê cũng không quá cao như các khu vực trung tâm nội đô.

Đơn cử có thể kể đến một căn liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 80m2 tại dự án Đông Dương Residence, đường Quốc lộ 32, xã Hoài Đức hiện đang được cho thuê với giá 5 triệu đồng/tháng, giá thậm chí còn rẻ hơn giá cho thuê của nhiều căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại nhiều khu vực nội đô khác.

Chính chủ hiện đang cho thuê một căn biệt thự thiết kế 5 tầng, rộng 300m2 tại Khu đô thị mới Lideco - Bắc Quốc lộ 32, đường Quốc lộ 32, xã Hoài Đức hiện đang được cho thuê với giá 50 triệu đồng/tháng.

Tại dự án Hinode Royal Park, Đường Quốc lộ 32, Xã Hoài Đức, căn liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 95m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 30 triệu đồng/tháng.

Theo khảo sát, hiện nay giá cho thuê liền kề tại xã Hoài Đức đang dao động từ 5 đến 35 triệu đồng/tháng, đối với những căn biệt thự có diện tích rộng, vị trí đẹp giá cho thuê cũng chỉ lên tới 90 triệu đồng/tháng, mức giá mềm hơn khá nhiều so với các khu vực trung tâm.

Dù vậy hiện nay, khi quy hoạch đô thị phát triển, mạng lưới giao thông ngày càng đồng bộ biệt thự, liền kề trên địa bàn xã Hoài Đức cũng có vị trí rất thuận lợi. Giá thành cho thuê này hiện đang khá phù hợp với túi tiền của nhiều người dân, đặc biệt là những người muốn thuê mặt bằng kinh doanh hay mở cửa hàng, làm văn phòng công ty.

Nhu cầu thuê, mua biệt thự, liền kề tại xã Hoài Đức không cao

Sau thời điểm sáp nhập xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới. Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Tuy nhiên có một thực tế hiện nay, biệt thự, liền kề trên địa bàn xã Hoài Đức nói riêng, trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung không dễ bán, thậm chí nhiều căn biệt thự, liền kề tại nhiều khu đô thị còn rơi vào tình trạng khó cho thuê.

Theo Bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE), nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này là sự lệch pha giữa cung và cầu. Nhiều khu đô thị được phát triển nhanh nhưng tốc độ lấp đầy cư dân chậm, khiến lượng khách hàng tiềm năng cho hoạt động kinh doanh không đủ lớn.

Bên cạnh đó, giá thuê cao cũng là rào cản lớn. Nhiều chủ sở hữu kỳ vọng lợi nhuận cao nên đưa ra mức giá vượt quá khả năng chi trả của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, chi phí vận hành mặt bằng kinh doanh ngày càng tăng khiến người thuê càng thêm dè dặt.

Đáng chú ý, xu hướng mua sắm trực tuyến phát triển mạnh cũng khiến các mô hình cửa hàng truyền thống mất dần lợi thế. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua hàng online hoặc tìm đến các trung tâm thương mại tích hợp tiện ích, khiến biệt thự, liền kề và cả shophouse trong khu đô thị trở nên kém hấp dẫn.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự, liền kề tại xã Hoài Đức tháng 5/2026 GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá biệt thự, liền tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới.