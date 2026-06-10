MPV 7 chỗ Toyota Innova 2026 giá 540 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị đẳng cấp, rẻ ngang xe hạng A ở Việt Nam có giá bao nhiêu?

MPV 7 chỗ Toyota Innova 2026 thiết kế sang trọng, trang bị đẳng cấp

Toyota Innova Crysta 2026

MPV gia đình Toyota Innova Crysta 2026 tiếp tục được cung cấp với hai cấu hình 7 chỗ và 8 chỗ ngồi.

Ở lần nâng cấp này, Toyota tập trung làm mới diện mạo của Innova Crysta bằng lưới tản nhiệt cỡ lớn với thiết kế mạnh mẽ hơn, kết hợp cùng cản trước và cản sau được tinh chỉnh để mang lại vẻ ngoài hiện đại và cao cấp hơn. Những thay đổi không quá đột phá nhưng đủ giúp mẫu MPV này duy trì sức hút trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các đối thủ trong cùng phân khúc.

Toyota tập trung làm mới diện mạo của Innova Crysta bằng lưới tản nhiệt cỡ lớn

Không gian nội thất cũng được nâng cấp đáng kể nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng. Toyota trang bị cho Innova Crysta 2026 bộ ghế bọc da hai tông màu sang trọng, kết hợp các chi tiết trang trí màu đồng cùng họa tiết vân gỗ xuất hiện trên bảng táp-lô và các khu vực xung quanh cabin. Cách phối màu mới giúp khoang lái trở nên hiện đại và cao cấp hơn, đồng thời tăng cảm giác rộng rãi cho không gian bên trong.

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, Toyota còn bổ sung thêm một số tiện ích được khách hàng mong đợi như sạc điện thoại không dây và hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS. Xe tiếp tục sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, vô lăng tích hợp các nút điều khiển chức năng, mang đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Không gian nội thất cũng được nâng cấp đáng kể nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Về an toàn, Toyota Innova Crysta 2026 được trang bị gói tính năng khá đầy đủ với 7 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử VSC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đây đều là những công nghệ quan trọng giúp tăng cường khả năng bảo vệ hành khách trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Dưới nắp ca-pô, Innova Crysta 2026 tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.4L quen thuộc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 148 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 343 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Dù không có sự thay đổi về mặt kỹ thuật, động cơ diesel của Innova Crysta vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ.

Toyota trang bị cho Innova Crysta 2026 bộ ghế bọc da hai tông màu sang trọng

Toyota cũng mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn màu sắc ngoại thất gồm trắng ngọc trai platinum white pearl, trắng super white, bạc silver metallic, đen attitude black mica và đồng avant-garde bronze metallic. Những màu sơn này góp phần tăng tính cá nhân hóa và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Giá MPV 7 chỗ Toyota Innova Crysta 2026

Về giá bán, Toyota Innova Crysta 2026 biến thể 7 chỗ có giá từ 1.972.000 Rupee (542,51 triệu đồng) cho phiên bản GX/GX Fleet. Giá của phiên bản GX+ là 2.115.000 Rupee (581,85 triệu đồng). Nếu muốn tậu phiên bản VX, khách hàng cần chi ra 2.493.000 Rupee (685,84 triệu đồng). Cao nhất là phiên bản ZX với giá 2.663.000 Rupee (732,61 triệu đồng).

Biến thế 8 chỗ phiên bản GX/GX Fleet có giá niêm yết 1.977.000 Rupee (543,88 triệu đồng). Phiên bản GX+ với giá 2.120.000 Rupee (583,22 triệu đồng). Đắt nhất là phiên bản VX với giá 2.498.000 Rupee (687,21 triệu đồng).

Ở Việt Nam, giá xe Toyota Innova 2026 (chủ yếu là dòng Innova Cross) dao động từ 730 triệu đến 960 triệu đồng cho giá niêm yết tùy phiên bản. Giá lăn bánh khởi điểm tại TP.HCM/Hà Nội từ khoảng 819 triệu đồng.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.