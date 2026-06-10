Trải nghiệm xe ga giá 26,7 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế mềm mại, cốp rộng tiện ích, cực tiết kiệm xăng, rẻ như xe số Wave Alpha hấp dẫn người mua

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Xe ga ở Việt Nam thiết kế mềm mại, cốp rộng tiện ích, cực tiết kiệm xăng

Xe ga SYM Priti 50cc

SYM Priti 50cc là một trong những mẫu xe ga nổi bật nhờ ngoại hình khác biệt cùng nhiều tiện ích thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe tay ga phân khối lớn hơn.

Điểm đặc biệt nhất của SYM Priti nằm ở phong cách thiết kế hoàn toàn khác biệt so với nhiều mẫu xe ga 50cc trên thị trường.

Theo nhà sản xuất, mẫu xe được lấy cảm hứng từ hình ảnh chim ruồi – loài chim nổi tiếng với sự linh hoạt và khả năng di chuyển nhanh nhẹn. Chính vì vậy, tổng thể xe mang nhiều đường nét bo tròn mềm mại tạo cảm giác thanh thoát nhưng vẫn trẻ trung và hiện đại.

Kích thước xe ở mức dài 1.780 mm, rộng 630 mm và cao 1.060 mm giúp xe giữ được sự gọn gàng khi di chuyển trong môi trường đô thị. Trọng lượng chỉ 93 kg cũng là một lợi thế lớn đối với học sinh hoặc người mới làm quen với xe máy.

Một trong những điểm được đánh giá cao là chiều cao yên thấp, khoảng 725 mm. Với thông số này, nhiều người có chiều cao từ khoảng 1,45 m đã có thể chống chân tương đối dễ dàng. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với học sinh nữ hoặc người có vóc dáng nhỏ.

SYM cũng đưa lên Priti nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt như trắng ngọc trai ánh hồng hay xanh ánh tím. Đây đều là những gam màu đang được giới trẻ yêu thích giúp mẫu xe tạo được sự khác biệt trong phân khúc.

Một trong những điểm được đánh giá cao là chiều cao yên thấp

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED hiện đại cho khả năng chiếu sáng tốt hơn so với nhiều mẫu xe 50cc sử dụng bóng halogen truyền thống. Hệ thống đèn không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn góp phần nâng cao độ an toàn khi di chuyển vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, SYM Priti còn được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày.

Xe được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn dung tích 49,5cc kết hợp hệ thống phun xăng điện tử. Đây là trang bị đáng chú ý trong phân khúc xe ga 50cc khi nhiều đối thủ vẫn sử dụng bộ chế hòa khí truyền thống.

Công nghệ phun xăng điện tử giúp quá trình đốt cháy nhiên liệu diễn ra hiệu quả hơn, góp phần giảm mức tiêu hao nhiên liệu và nâng cao độ ổn định của động cơ.

Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe chỉ khoảng 1,81 lít/100 km. Đây là con số khá ấn tượng đối với một mẫu xe tay ga giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng trong thời gian dài.

Ưu điểm của động cơ dưới 50cc là người từ 16 tuổi trở lên có thể điều khiển mà không cần giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Điều này khiến SYM Priti trở thành lựa chọn phù hợp cho học sinh trung học hoặc những người cần phương tiện di chuyển đơn giản trong đô thị.

Bên cạnh đó, hệ thống giảm xóc trước và sau đều sử dụng lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực. Cấu hình này giúp xe vận hành êm ái hơn khi đi qua các đoạn đường không bằng phẳng hoặc gờ giảm tốc.

SYM cũng trang bị cho xe hệ thống phanh đĩa ở bánh trước kết hợp phanh tang trống phía sau. Đây là lợi thế đáng kể trong phân khúc xe ga 50cc, giúp nâng cao hiệu quả giảm tốc và tăng sự tự tin cho người điều khiển.

Một trong những điểm mạnh nổi bật nhất của SYM Priti là hệ thống tiện ích được đầu tư khá đầy đủ.

Mẫu xe sở hữu cốp chứa đồ dưới yên dung tích lên tới 22,5 lít. Không gian này đủ sức chứa một mũ bảo hiểm 3/4 cùng nhiều vật dụng cá nhân khác như áo mưa, sách vở hoặc túi xách.

Một trong những điểm mạnh nổi bật nhất của SYM Priti là hệ thống tiện ích được đầu tư khá đầy đủ.

Đối với học sinh, sinh viên, đây là trang bị mang lại giá trị sử dụng thực tế rất lớn bởi nhu cầu mang theo nhiều đồ dùng hằng ngày là khá phổ biến.

Ngoài ra, xe còn được tích hợp cổng sạc USB giúp người dùng dễ dàng sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khi cần thiết. Đây là tiện ích đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh điện thoại thông minh đã trở thành vật dụng không thể thiếu đối với nhiều người trẻ.

SYM cũng tạo sự khác biệt bằng hệ thống khởi động sử dụng núm xoay thay cho chìa khóa cơ truyền thống. Thiết kế này giúp thao tác khởi động xe trở nên đơn giản và hiện đại hơn.

Bình nhiên liệu dung tích 6,5 lít cũng là một lợi thế đáng kể. Kết hợp với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, người dùng có thể di chuyển quãng đường dài trước khi cần tiếp nhiên liệu.

Giá xe ga SYM Priti 50cc

Với mức giá khoảng 26,7 triệu đồng, mẫu xe này đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng trẻ tuổi.

Với thiết kế trẻ trung lấy cảm hứng từ chim ruồi, động cơ phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu, cốp chứa đồ rộng cùng nhiều tiện ích hiện đại như cổng sạc USB và khởi động bằng núm xoay, SYM Priti 50cc đang là một trong những mẫu xe ga đáng cân nhắc dành cho học sinh, sinh viên và người dùng trẻ tuổi trong năm 2026.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



