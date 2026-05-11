Gia Lai: Xe khách chở 12 người lao xuống vực, 3 người thương vong
GĐXH - Ô tô tải bất ngờ tông vào đuôi ô tô khách đi cùng chiều phía trước, làm xe khách lao xuống vực trên đèo An Khê (Gia Lai). Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người tử vong, 2 người bị thương.
Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 23h15' ngày 10/5/2026, tại Km61+100 quốc lộ 19 thuộc đoạn đèo An Khê (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe ô tô khách chở 12 người, làm 3 người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 77H-003.62 do Nguyễn Thanh Yên (SN 1982, trú tổ 3, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng Pleiku đi Quy Nhơn. Khi đổ đèo, xe ô tô tải bất ngờ bị mất phanh, lao tới tông mạnh vào phía sau xe ô tô khách BKS 50H-059.48 do Phạm Thiện Tâm (SN 1998, xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk) chạy cùng chiều phía trước.
Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe ô tô khách mất lái, trên xe chở nhiều hành khách, sau đó lao xuống vực sâu khoảng hơn 30 mét bên đường.
Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xảy ra tai nạn.
Trong điều kiện đêm tối, địa hình hiểm trở, lực lượng Công an đã nỗ lực nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực vực sâu và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.
Vụ tai nạn khiến 02 người trên xe ô tô khách bị thương và chị Phạm Thị N (SN 1988, trú xã EaWer, tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại bệnh viện. Những người còn lại bị sây sát nhẹ được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn.
Tại hiện trường, cả xe ô tô tải và xe ô tô khách đều bị hư hỏng nặng.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
