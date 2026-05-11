Chi tiết lộ trình tránh cấm đường phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam tại Hà Nội

Nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đoàn đại biểu và phân luồng giao thông thông suốt, Công an TP Hà Nội đã lên phương án bố trí lực lượng chốt chặn, hạn chế phương tiện theo các khung giờ cố định trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Cụ thể, trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội (11/5), việc cấm đường sẽ áp dụng vào hai khung giờ từ 12h00 đến 14h00 và từ 16h00 đến 17h30.

Từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2026, Công an TP Hà Nội áp dụng phương án tạm cấm đường và hạn chế phương tiện trên nhiều trục giao thông. Ảnh: CAHN

Trong hai ngày tiếp theo (12/5 và 13/5), các khung giờ giới hạn sẽ siết chặt hơn vào các thời điểm di chuyển cao điểm, bao gồm: sáng từ 6h30 đến 8h30, trưa từ 12h30 đến 14h30 và chiều từ 16h00 đến 17h30.

Trong các khung giờ nêu trên, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm toàn bộ xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên các tuyến nằm trong diện điều phối. Các phương tiện công cộng như xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, cùng phương tiện của lực lượng công an, quân đội và các xe ưu tiên theo luật định vẫn được phép hoạt động bình thường.

Khu vực cấm đường và hạn chế phương tiện chủ yếu tập trung vào các trục giao thông hướng tâm phía Tây và hệ thống đường vành đai kết nối đô thị.

Người điều khiển phương tiện thuộc diện bị hạn chế sẽ không thể lưu thông qua các tuyến phố: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm và đường Phạm Hùng (đoạn từ nút giao Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long).

Đáng chú ý, nút giao huyết mạch Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và chiều ngược lại) cùng đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70) cũng nằm trong diện tạm cấm và hạn chế phương tiện trong các khung giờ trọng điểm kể trên.

Để chủ động lộ trình di chuyển, tránh đi vào khu vực cấm gây ùn tắc giao thông, người điều khiển phương tiện (đặc biệt là xe tải và xe khách từ 16 chỗ) lưu thông theo các hướng thay thế sau:

Hướng di chuyển chính Lộ trình phân luồng chi tiết (2 chiều) Từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh) đi phía Bắc, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang) Cầu Thanh Trì - Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 và ngược lại. Từ các tỉnh phía Đông đi phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên) Cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 và ngược lại. Từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long Đường Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 và ngược lại.

Trong suốt thời gian tổ chức phân luồng, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng các lực lượng chức năng sẽ ứng trực 100% quân số tại các nút giao để hướng dẫn và hỗ trợ người tham gia giao thông. Người dân di chuyển trong các khung giờ cao điểm nên theo dõi sát thông tin chỉ dẫn để có lộ trình đi lại thuận tiện nhất.