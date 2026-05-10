Hà Nội: Chi tiết khung giờ hạn chế 8 tuyến đường, lộ trình từ ngày 11 - 13/5 để phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam
GĐXH - Từ ngày 11 đến 13/5, nhiều tuyến đường trọng điểm tại Hà Nội sẽ được phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Cụ thể, các tuyến đường huyết mạch sẽ bị hạn chế lưu thông trong thời gian diễn ra Đại hội, gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm; đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và chiều ngược lại; đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70.
Để giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây Thủ đô, lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc lựa chọn hướng lưu thông qua cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Quốc lộ 18.
Ngoài ra, các phương tiện có thể di chuyển theo lộ trình: cầu Thanh Trì – đường Vành đai 3 – Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ – Cầu Bươu – Phúc La – Văn Khê – Lê Trọng Tấn – Quốc lộ 6 để tránh khu vực phân luồng.
Đối với các phương tiện từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long, lộ trình thay thế được khuyến nghị là: Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn – Quốc lộ 32 – Tỉnh lộ 70 – Đại lộ Thăng Long.
Thời gian hạn chế và tạm cấm phương tiện được áp dụng từ 12h đến 14h và từ 16h đến 17h30 ngày 11/5.
Trong hai ngày 12 và 13/5, các khung giờ phân luồng gồm: Từ 6h30 đến 8h30, từ 12h30 đến 14h30 và từ 16h đến 17h30.
Các phương tiện thuộc diện tạm cấm gồm ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.
Tuy nhiên, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ cùng các phương tiện ưu tiên của lực lượng Công an, Quân đội vẫn được phép hoạt động bình thường.
Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để hạn chế ùn tắc trong thời gian diễn ra Đại hội.
