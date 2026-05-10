Khởi tố Bùi Thị Quy chuyên “làm lễ”, “cắt vong theo”, giải hạn...
Tin tưởng những lời nói của Bùi Thị Quy, một số người dân đã chuyển tiền, vàng cho đối tượng với tổng trị giá khoảng 62 triệu đồng và 1 chỉ vàng 9999.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Quy, sinh năm 1987, trú tại tổ 8, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng tâm lý mê tín, nhẹ dạ, cả tin của một số người dân, Bùi Thị Quy đã sử dụng tài khoản mạng xã hội, tự xưng có khả năng “làm lễ”, “cắt vong theo”, giải hạn… để tạo lòng tin với bị hại. Sau khi tiếp cận, đối tượng liên tục đưa ra các thông tin tâm linh không có căn cứ, yêu cầu bị hại chuyển tiền và tài sản để làm lễ.
Tin tưởng những lời nói của Quy, một số người dân đã chuyển tiền, vàng cho đối tượng với tổng trị giá khoảng 62 triệu đồng và 1 chỉ vàng 9999. Tuy nhiên, sau khi nhận tài sản, Bùi Thị Quy không thực hiện được như những gì đã hứa mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, trả nợ và chi tiêu.
Quá trình làm việc, Bùi Thị Quy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi của Bùi Thị Quy đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
Qua vụ việc trên, Công an phường Phủ Lý khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin vào các hoạt động mê tín dị đoan, “gọi vong”, “cắt vong”, giải hạn… vô căn cứ, tuyệt đối không chuyển tiền, tài sản cho các đối tượng tự xưng có khả năng tâm linh để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
