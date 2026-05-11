Tin sáng 11/5: Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID; Lưu ý quan trọng khi dùng thẻ BHYT để tránh bị phạt tiền từ ngày 15/5

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Người dân có tài khoản ngân hàng và định danh điện tử VNeID mức độ 2 nên thực hiện sớm việc tích hợp An sinh xã hội trên ứng dụng để hưởng chính sách.





Đời sống và Pháp luật thông tin, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua lực lượng công an các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tích hợp thông tin an sinh xã hội (ASXH) vào ứng dụng VNeID.

Theo đó, công an từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, cập nhật và đồng bộ dữ liệu, bảo đảm thông tin "đúng, đủ, sạch, sống".

Việc tích hợp thông tin ASXH trên nền tảng số giúp người dân thuận tiện tra cứu, theo dõi quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội ngay trên điện thoại di động. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình thay thế giấy tờ truyền thống khi thực hiện thủ tục hành chính.

Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm bớt thủ tục phát sinh, việc số hóa dữ liệu ASXH còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế sai sót, ngăn chặn tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Để thực hiện tích hợp, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được đăng ký và kích hoạt. Các bước thực hiện gồm:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Chọn mục "An sinh xã hội".

Bước 3: Tiếp tục chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội".

Bước 4: Nhập mã Passcode gồm 6 chữ số để truy cập.

Bước 5: Lựa chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money để nhận trợ cấp ASXH; nhập đầy đủ thông tin liên kết, xác nhận đồng ý chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân, sau đó nhấn "Tiếp tục".

Bước 6: Sau khi gửi yêu cầu thành công, hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái chờ xét duyệt.

Việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID được kỳ vọng sẽ giúp người dân dễ dàng theo dõi, quản lý và tiếp cận các chính sách hỗ trợ nhanh chóng, thuận tiện hơn; đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Lưu ý quan trọng khi dùng thẻ BHYT để tránh bị phạt tiền từ ngày 15/5

Từ ngày 15-5, nếu sử dụng thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, cá nhân có thể bị phạt tới 5 triệu đồng





Người Lao động thông tin, theo Nghị định 90/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh sẽ bị phạt tiền.

Cụ thể, nếu cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám chữa, bệnh sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Tuy nhiên, nếu sử dụng thẻ BHYT chiếm đoạt tiền BHYT dưới 10 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho quỹ BHYT dưới 20 triệu đồng, cá nhân sẽ bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Cá nhân cũng buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ BHYT (nếu có).

Quy định này sẽ áp dụng từ ngày 15/5. So với quy định trong Nghị định 117/2020, các mức phạt giữ nguyên, tuy nhiên Chính phủ quy định rõ hơn về số tiền chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại đến quỹ BHYT. Trong Nghị định 117/2020, Chính phủ chỉ quy định cá nhân bị phạt từ 3-5 triệu đồng nếu làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Có đất nhưng chưa có nhà, thu nhập thấp, ở nhờ nhà ngoại… có được mua nhà ở xã hội?

Nhiều trường hợp người dân băn khoăn về nhà ở xã hội như ở nhờ nhà người thân, có đất chưa có nhà, thu nhập thấp… đã được Bộ Xây dựng làm rõ điều kiện xét duyệt.

SKĐS đăng tải, Bộ Xây dựng vừa có loạt giải đáp liên quan điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội, tập trung vào nhiều vấn đề được người dân quan tâm như: đã có đất nhưng chưa có nhà ở có được mua nhà ở xã hội hay không, được bồi thường đất tái định cư có bị xem là đã hưởng chính sách nhà ở, hay trường hợp nhà ở cách xa nơi làm việc có còn đủ điều kiện đăng ký.

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, để được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, người dân phải thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Điều 76 Luật Nhà ở 2023, đồng thời đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng số 8 tại Điều 76 Luật Nhà ở 2023, điều kiện về nhà ở được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở 2023. Theo đó, người đăng ký mua nhà ở xã hội phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội; chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại địa phương đó hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân đầu người thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Liên quan băn khoăn về việc được Nhà nước bồi thường đất ở tái định cư khi giải phóng mặt bằng có bị xem là đã hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở hay không, Bộ Xây dựng cho biết pháp luật hiện hành quy định riêng đối với trường hợp bị thu hồi đất, phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở.

Cụ thể, khoản 10 Điều 76 Luật Nhà ở 2023 xác định đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội là hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở nhưng chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở. Như vậy, trường hợp đã được bồi thường bằng đất ở tái định cư sẽ không còn thuộc nhóm đối tượng này.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng dẫn Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó cho phép trường hợp có nhà ở nhưng cách xa nơi làm việc vẫn có thể được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Việc xác định khoảng cách cụ thể sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương.

Với trường hợp người dân đã có đất đứng tên trên sổ đỏ nhưng chưa có thông tin về nhà ở trên giấy chứng nhận, Bộ Xây dựng cho biết pháp luật về nhà ở hiện không quy định điều kiện về đất ở mà chỉ xem xét điều kiện về nhà ở.

Theo Nghị định số 54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, trường hợp người đứng đơn và vợ hoặc chồng không có tên hoặc không có thông tin về nhà ở trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại địa phương có dự án nhà ở xã hội thì được xác định là chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình.

Điều này đồng nghĩa, người dân có đất nhưng trên giấy chứng nhận chưa có thông tin nhà ở vẫn có thể đáp ứng điều kiện về nhà ở để mua nhà ở xã hội nếu đủ các điều kiện khác theo quy định.

Ngoài điều kiện về nhà ở, điều kiện thu nhập cũng được Bộ Xây dựng làm rõ đối với nhóm người thu nhập thấp khu vực đô thị.

Đáng chú ý, với trường hợp gia đình chưa có nhà ở, đang ở nhờ nhà người thân và có thành viên khuyết tật, Bộ Xây dựng cho biết vẫn có thể được xem xét mua, thuê mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Theo đó, trường hợp người dân chưa có nhà thuộc sở hữu của mình, đang ở chung với gia đình bên ngoại, thuộc nhóm người thu nhập thấp khu vực đô thị thì có thể thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.

Về điều kiện thu nhập, theo Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, trường hợp người đã kết hôn thì tổng thu nhập thực nhận bình quân hàng tháng của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng. Với người độc thân, mức thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng; trường hợp độc thân đang nuôi con chưa thành niên không quá 35 triệu đồng/tháng.

Đối với người không có hợp đồng lao động, công dân được tự kê khai và cam kết về thu nhập. Công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại sẽ thực hiện xác nhận thông tin nhân thân phục vụ việc xét duyệt hồ sơ.

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật hiện hành không bắt buộc cả hai vợ chồng đều phải có hợp đồng lao động. Vì vậy, trường hợp một người có hợp đồng lao động, người còn lại buôn bán nhỏ, chăm con và không có hợp đồng lao động vẫn có thể được xem xét nếu đáp ứng điều kiện về nhà ở và tổng mức thu nhập theo quy định.

Người đàn ông chuyển khoản thành công 350 triệu đồng qua Agribank rồi trình báo công an

Cán bộ trực ban Công an xã Bình Lư ghi nhận vụ việc và hướng dẫn công dân cung cấp thông tin.

Theo markettimes.vn đăng tải, Công an tỉnh Lai Châu, Công an xã Bình Lư đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin việc một người dân trên địa bàn chuyển khoản nhầm số tiền 350.000.000 (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

Cụ thể, vào khoảng 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2026, Công an xã Bình Lư tiếp nhận thông tin trình báo của anh Vũ Viết Hoàng, sinh năm 1979, thường trú tại bản Tiên Bình, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu về việc vào lúc 20 giờ 17 phút, ngày 06/05/2026 anh Hoàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng Agribank. Tuy nhiên do sơ suất anh đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Bình Lư đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng liên quan để xác minh, truy xuất tài khoản đích đã nhận tiền gửi nhầm.

Quá trình xác minh, xác định chủ tài khoản nhận được số tiền trên là chị Chang Thị Cu, sinh năm 1998, thường trú tại bản Nậm Nàn, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. Sau khi nắm được thông tin, Công an xã đã trực tiếp liên hệ để xác minh và thông báo với người được chuyển nhầm. Chị Chang Thị Cu đã nhiệt tình hợp tác với cơ quan Công an, sau đó chị cùng chồng nhanh chóng đến Công an xã Bình Lư để trao trả lại toàn bộ số tiền đã nhận chuyển nhầm.

Từ 21/5, công dân trong, ngoài nước khai báo lưu trú, tạm trú trên trang web mới

Kể từ 21/5, Bộ Công an sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công dân Việt Nam và người nước ngoài khai báo lưu trú và tạm trú, VTC News thông tin.

Địa chỉ trang web là: http://tbltkbtt.bocongan.gov.vn/

Hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp, trong đó có hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng.

Cũng theo Bộ Công an, hiện nay, hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh/thành phố: An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP.HCM và 3 phường thuộc TP Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà.

Đối với các cơ sở lưu trú tại An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ sử dụng tài khoản từ hệ thống cũ, khi đăng nhập hệ thống mới sẽ thêm tiền tố ag_, hp_, bn_, pt_ trước tên đăng nhập (VD tại An Giang: abc123 → ag_abc123).

Hệ thống đang triển khai chức năng thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam tại 3 phường thuộc TP Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Ngọc Hà và tỉnh An Giang.

Đề xuất các trường hợp nhân tài vào Nhà nước được hưởng phụ cấp bằng 300% lương

Theo VTC News, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 179/2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1/7).

Về nội dung sửa đổi, bổ sung, Bộ Nội vụ cho biết, để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của Đảng và phù hợp với thực tiễn, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng với các nhóm đối tượng.

Với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc: làm rõ đối tượng được áp dụng chính sách bao gồm sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới; lược bỏ đối tượng nhà khoa học trẻ là người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học tại cơ sở giáo dục trong nước thuộc nhóm đối tượng này.

Với nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, quan trọng sẽ bổ sung các điều kiện về giải thưởng, công trình nghiên cứu, thành tích công tác, phát minh, sáng chế...

Với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp; nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi sẽ bổ sung điều kiện về kinh nghiệm, thời gian công tác cho phù hợp.

Về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng và trợ cấp thu hút lần đầu sau tuyển dụng, tại dự thảo Nghị định làm rõ hình thức ưu tiên tuyển dụng vào làm công chức, viên chức và mức trợ cấp thu hút lần đầu đối với từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi tuyển dụng vào làm công chức, viên chức thì được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực là người Việt Nam, trong độ tuổi lao động, nếu có nguyện vọng công tác lâu dài tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị thì được cấp có thẩm quyền xem xét tiếp nhận vào công chức, viên chức và được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng.

Về chính sách phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có tài năng, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung quy định cán bộ, công chức, viên chức có tài năng được nâng vượt 1 bậc lương so với bậc lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số mức lương hiện hưởng kể từ ngày có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định để bảo đảm đồng bộ với Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025, cụ thể: lược bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã tại và chỉnh lý các quy định có liên quan tới ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Về nội dung bổ sung tại dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bổ sung quy định người được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức phải cam kết cống hiến, bảo đảm thời gian công tác tối thiểu tại các cơ quan, đơn vị được tuyển dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về tập sự lãnh đạo, quản lý đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau tuyển dụng đã có thành tích nổi bật trong công tác.

Cụ thể, dự thảo quy định, sinh viên sau tuyển dụng, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp thì có thể được xem xét, giao tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (ở đơn vị có tổ chức cấu thành) hoặc cấp vụ (ở đơn vị không có tổ chức cấu thành) tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch, lý luận chính trị.

Và sau 1 năm kể từ ngày hết thời hạn tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cấp có thẩm quyền đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm chính thức theo nhu cầu sử dụng của cơ quan, đơn vị.

Về kinh phí tổ chức thực hiện, Bộ Nội vụ đề xuất ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí bằng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.