Cận cảnh ấn quý – Bảo vật Quốc gia hơn 500 năm tuổi

Theo tìm hiểu, ấn được gia đình cụ ông Võ Phi Tần, trú xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị phát hiện những năm 80 của thế kỷ trước và bảo quản trước khi bàn giao cho Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Đây là chiếc ấn duy nhất được tìm thấy của quan "Tuần phủ Đô tướng quân" dưới thời Lê sơ trên cả nước. Là hiện vật gốc, độc bản, quý hiếm và tiêu biểu cho các loại ấn dưới triều Lê sơ.