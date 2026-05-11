Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cận cảnh ấn quý – Bảo vật Quốc gia hơn 500 năm tuổi

Thứ hai, 10:41 11/05/2026 | Thời sự
Hùng Trần
Hùng Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ấn quý "Tuần phủ Đô tướng quân" có tuổi đời hơn 500 năm, được đúc vào năm 1515 dưới thời vua Hồng Thuận nhà Hậu Lê. Bảo vật Quốc gia này được bảo quản nghiêm ngặt, chỉ trưng bày trong những dịp đặc biệt tại địa phương.

Cận cảnh ấn quý hơn 500 tuổi là bảo vật quốc gia - Ảnh 1.

Hiện Bảo tàng Tổng hợp Quảng Trị đang bảo quản Bảo vật Quốc gia có tuổi đời hơn 500 năm đó là ấn “Tuần phủ Đô tướng quân”. Cổ vật này được công nhận là Bảo vật Quốc gia theo Quyết định số 1821/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 24/12/2018.

Cận cảnh ấn quý hơn 500 tuổi là bảo vật quốc gia - Ảnh 2.

Ấn cổ có chất liệu bằng đồng với cân nặng khoảng 3,6kg, được đúc vào niên hiệu Hồng Thuận thứ 6 – đời vua Lê Tương Dực (năm 1515).

Cận cảnh ấn quý hơn 500 tuổi là bảo vật quốc gia - Ảnh 3.

Phần trên ấn có núm cầm hình con nghê đang quỳ, thân nghê cao 6,5cm, dài 9,5cm.

Cận cảnh ấn quý hơn 500 tuổi là bảo vật quốc gia - Ảnh 4.

Mặt trên thân ấn có hai dòng chữ Hán khắc chìm. Hàng bên trái khắc “Hồng Thuận lục niên thập nhất nguyệt thập lục nhật tạo” được dịch là ấn được đúc vào ngày 16 tháng 11 năm Hồng Thuận thứ 6. Dòng thứ 2 nằm bên phải khắc “Phụng mệnh Tuần phủ đô tướng quân ấn”.

Cận cảnh ấn quý hơn 500 tuổi là bảo vật quốc gia - Ảnh 5.

Phần đế ấn dày 2,5cm, khuôn đế ấn hình vuông, kích thước 11x11cm với 8 chữ triện được đúc nổi “Phụng mệnh Tuần phủ đô tướng quân ấn”. Ấn này thường ban cho khâm sai, khâm phái được vua cử đến những địa phương xung yếu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, an dân.

Cận cảnh ấn quý hơn 500 tuổi là bảo vật quốc gia - Ảnh 6.

Theo tìm hiểu, ấn được gia đình cụ ông Võ Phi Tần, trú xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị phát hiện những năm 80 của thế kỷ trước và bảo quản trước khi bàn giao cho Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Đây là chiếc ấn duy nhất được tìm thấy của quan "Tuần phủ Đô tướng quân" dưới thời Lê sơ trên cả nước. Là hiện vật gốc, độc bản, quý hiếm và tiêu biểu cho các loại ấn dưới triều Lê sơ.

Cận cảnh ấn quý hơn 500 tuổi là bảo vật quốc gia - Ảnh 7.

Hiện ấn “Tuần phủ Đô tướng quân” chỉ được trưng bày trong những dịp đặc biệt tại địa phương. Đại diện Bảo tàng Tổng hợp Quảng Trị cho biết, ấn được bảo quản riêng với hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 và thường xuyên được kiểm tra định kỳ. Các phương án phòng chống cháy nổ, trộm cắp… cũng được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bảo vật.

Cận cảnh ấn quý hơn 500 tuổi là bảo vật quốc gia - Ảnh 8.

Được biết, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Trị đang nghiên cứu thực hiện tiêu bản của ấn để trưng bày và giới thiệu tới người dân địa phương và du khách.

Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc giaCận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia

GĐXH - 5 trống đồng Làng Vạc vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là nhóm hiện vật tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn, thể hiện đỉnh cao kỹ thuật đúc đồng và đời sống tinh thần cư dân Việt cổ, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia

Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia

Ngắm những cổ vật quý trong ngôi chùa 400 năm tuổi ở Thái Nguyên

Ngắm những cổ vật quý trong ngôi chùa 400 năm tuổi ở Thái Nguyên

Chiêm ngưỡng hàng trăm cổ vật quý hội tụ tại cung điện triệu đô

Chiêm ngưỡng hàng trăm cổ vật quý hội tụ tại cung điện triệu đô

Chiêm ngưỡng ba bảo vật Quốc gia hàng nghìn năm tuổi ở Thanh Hóa

Chiêm ngưỡng ba bảo vật Quốc gia hàng nghìn năm tuổi ở Thanh Hóa

Nét độc đáo, quý hiếm của 3 cổ vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

Nét độc đáo, quý hiếm của 3 cổ vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Xe khách chở 12 người lao xuống vực, 3 người thương vong

Gia Lai: Xe khách chở 12 người lao xuống vực, 3 người thương vong

Thời sự - 21 phút trước

GĐXH - Ô tô tải bất ngờ tông vào đuôi ô tô khách đi cùng chiều phía trước, làm xe khách lao xuống vực trên đèo An Khê (Gia Lai). Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Chi tiết lộ trình tránh cấm đường phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam tại Hà Nội

Chi tiết lộ trình tránh cấm đường phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam tại Hà Nội

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2026, Công an TP Hà Nội áp dụng phương án tạm cấm đường và hạn chế phương tiện trên nhiều trục giao thông huyết mạch để bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân phải thận trọng đề phòng

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân phải thận trọng đề phòng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa khiến thời tiết thay đổi liên tục. Theo đó, đối tượng người già, trẻ nhỏ rất dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Tin sáng 11/5: Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID; Lưu ý quan trọng khi dùng thẻ BHYT để tránh bị phạt tiền từ ngày 15/5

Tin sáng 11/5: Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID; Lưu ý quan trọng khi dùng thẻ BHYT để tránh bị phạt tiền từ ngày 15/5

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Người dân có tài khoản ngân hàng và định danh điện tử VNeID nên thực hiện sớm cập nhật; Từ ngày 15/5, nếu sử dụng thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, cá nhân có thể bị phạt tới 5 triệu đồng.

Vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong căn nhà ở Khánh Hòa: Phát hiện lá thư tuyệt mệnh, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong căn nhà ở Khánh Hòa: Phát hiện lá thư tuyệt mệnh, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Thời sự - 16 giờ trước

Quá trình khám nghiệm, Công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh được cho là do ông N.X.H. để lại trong tủ phòng khách căn nhà cấp 4 bên Quốc lộ (xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa). Nguyễn nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Vừa thi học kỳ xong, nam sinh lớp 6 bị điện giật tử vong: Hoàn cảnh khó khăn, sống cùng ông nội

Vừa thi học kỳ xong, nam sinh lớp 6 bị điện giật tử vong: Hoàn cảnh khó khăn, sống cùng ông nội

Thời sự - 19 giờ trước

Sau khi hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2, H. đi đá bóng cùng bạn, không may gặp nạn.

Ninh Bình: Phát hiện cơ sở giò chả ở xã Bình Giang dùng gần 100kg hàn the chế biến thực phẩm

Ninh Bình: Phát hiện cơ sở giò chả ở xã Bình Giang dùng gần 100kg hàn the chế biến thực phẩm

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Sáng 10/5, lực lượng kiểm tra liên ngành tỉnh Ninh Bình phát hiện một cơ sở sản xuất giò chả tại xã Bình Giang sử dụng hàn the - một loại chất bị cấm trong chế biến thực phẩm.

Khởi tố Bùi Thị Quy chuyên “làm lễ”, “cắt vong theo”, giải hạn...

Khởi tố Bùi Thị Quy chuyên “làm lễ”, “cắt vong theo”, giải hạn...

Thời sự - 1 ngày trước

Tin tưởng những lời nói của Bùi Thị Quy, một số người dân đã chuyển tiền, vàng cho đối tượng với tổng trị giá khoảng 62 triệu đồng và 1 chỉ vàng 9999.

Hà Nội: Chi tiết khung giờ hạn chế 8 tuyến đường, lộ trình từ ngày 11 - 13/5 để phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam

Hà Nội: Chi tiết khung giờ hạn chế 8 tuyến đường, lộ trình từ ngày 11 - 13/5 để phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 11 đến 13/5, nhiều tuyến đường trọng điểm tại Hà Nội sẽ được phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 dài 5 ngày

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 dài 5 ngày

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đã thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 29/8 đến hết 2/9.

Xem nhiều

Tin sáng 11/5: Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID; Lưu ý quan trọng khi dùng thẻ BHYT để tránh bị phạt tiền từ ngày 15/5

Tin sáng 11/5: Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID; Lưu ý quan trọng khi dùng thẻ BHYT để tránh bị phạt tiền từ ngày 15/5

Thời sự

GĐXH - Người dân có tài khoản ngân hàng và định danh điện tử VNeID nên thực hiện sớm cập nhật; Từ ngày 15/5, nếu sử dụng thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, cá nhân có thể bị phạt tới 5 triệu đồng.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân phải thận trọng đề phòng

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân phải thận trọng đề phòng

Thời sự
Vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong căn nhà ở Khánh Hòa: Phát hiện lá thư tuyệt mệnh, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong căn nhà ở Khánh Hòa: Phát hiện lá thư tuyệt mệnh, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Thời sự
Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội chưa áp dụng với xe máy xăng cá nhân nhưng hạn chế theo khung giờ

Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội chưa áp dụng với xe máy xăng cá nhân nhưng hạn chế theo khung giờ

Thời sự
Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 dài 5 ngày

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 dài 5 ngày

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top