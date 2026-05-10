Ninh Bình: Phát hiện cơ sở giò chả ở xã Bình Giang dùng gần 100kg hàn the chế biến thực phẩm

Sáng ngày 10/5, nguồn tin của phóng viên Gia đình và Xã hội cho biết, lực lượng kiểm tra liên ngành vừa phát hiện một cơ sở chế biến giò chả ở xã Bình Giang sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất.

Theo báo cáo số 136/BC-UBND ngày 10/5, gửi UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Bình Giang, khoảng 5h sáng cùng ngày, Công an xã Bình Giang chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Giang tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả Bảng An tại thôn 3 Vũ Bản và phát hiện nhiều vi phạm.

Chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Bảng (SN 1958, trú thôn 3 Vũ Bản, xã Bình Giang).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có khoảng 155kg giò, chả thành phẩm, gồm 146kg giò và 9kg chả.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện khoảng 99,8kg hàn the – chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định của Nhà nước.

Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận đã mua và sử dụng hàn the để pha chế trong quá trình sản xuất giò chả.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đang hướng dẫn Công an xã Bình Giang lập biên bản vụ việc, lấy lời khai những người liên quan, lấy mẫu giám định và hoàn thiện thủ tục trưng cầu giám định đối với số tang vật để xử lý theo quy định pháp luật.

UBND xã Bình Giang đã chỉ đạo Công an xã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Ninh Bình cùng các đơn vị chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Hàn the (Borax) là một loại muối khoáng ở dạng tinh thể màu trắng, không mùi, không vị, ít tan trong nước lạnh nhưng tan nhiều trong nước nóng. Chất này thường được sử dụng trong công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa, chất khử trùng, thuốc trừ sâu, men gốm và thủy tinh.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã đưa hàn the vào danh mục hóa chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, trên thực tế, một số cơ sở vẫn lén sử dụng hàn the trong các loại thực phẩm như giò, chả, nem chua, bún, phở… nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, hàn the có độc tính cao đối với sức khỏe con người. Chỉ với liều lượng từ 5 gram trở lên đã có thể gây ngộ độc cấp tính, thậm chí dẫn tới tử vong. Nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể, hàn the có thể gây tổn thương gan, thận, suy nhược cơ thể và nhiều bệnh mãn tính nguy hiểm khác.