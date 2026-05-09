Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội chưa áp dụng với xe máy xăng cá nhân nhưng hạn chế theo khung giờ

Tuy nhiên, đơn vị này cũng khẳng định, thành phố sẽ từng bước áp dụng các biện pháp hạn chế lưu thông theo lộ trình tại khu vực thí điểm vùng phát thải thấp, thay vì "chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026" như một số thông tin đang được hiểu.

Đơn vị này cũng cho biết, ngay trong giai đoạn đầu, dự thảo Đề án đã tính tới việc hạn chế một số nhóm phương tiện tại các khu vực và khung giờ cụ thể.

Vì vậy, nếu chỉ diễn đạt "chưa cấm xe máy xăng từ ngày 1/7/2026" mà không nêu rõ phạm vi, đối tượng và thời gian áp dụng có thể dẫn tới cách hiểu chưa đầy đủ rằng thành phố chưa triển khai bất kỳ biện pháp hạn chế nào.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định Thành phố "chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026" để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận khi lộ trình triển khai Đề án vùng phát thải thấp tại khu vực Vành đai 1. Ảnh: Bảo Loan

Theo dự thảo, giai đoạn 1 của Đề án được triển khai thí điểm từ ngày 1/7/2026 đến hết 31/12/2026 tại phường Hoàn Kiếm, với phạm vi khoảng 1,65 km² gồm 119 tuyến phố và 5 ngõ. Khu vực này được chia thành vùng đệm và vùng lõi để áp dụng các giải pháp quản lý phù hợp.

Trong đó, vùng lõi bao quanh Hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ, gồm 42 tuyến phố và 5 ngõ, dự kiến áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn.

Cụ thể, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải sẽ dừng lưu thông trong khu vực này.

Đối với xe máy xăng cá nhân không kinh doanh, việc hạn chế sẽ áp dụng theo khung giờ: từ 18h đến 24h ngày thứ Sáu và từ 6h đến 24h vào thứ Bảy, Chủ nhật.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh, cần hiểu đúng rằng Hà Nội không cấm toàn bộ xe máy xăng cá nhân lưu thông trên toàn Vành đai 1 ngay từ ngày 1/7/2026, nhưng trong khu vực thí điểm vẫn sẽ có các biện pháp hạn chế đối với một số nhóm phương tiện theo phạm vi và thời gian cụ thể.

Theo cơ quan chuyên môn, "vùng phát thải thấp" là mô hình mới, lần đầu được nghiên cứu triển khai tại Hà Nội nên thành phố lựa chọn phương án thực hiện từng bước, có kiểm soát nhằm tránh xáo trộn lớn tới đời sống người dân.

Song song với đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về giao thông công cộng, phương tiện xanh, hạ tầng sạc điện, kiểm định khí thải, điểm đỗ xe, hệ thống giám sát cũng như cơ chế hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện.

Lộ trình tiếp theo của Đề án được xác định: năm 2027 mở rộng thí điểm sang khu vực Hoàn Kiếm và Cửa Nam; giai đoạn 2028 - 2029 mở rộng vùng phát thải thấp trong toàn bộ khu vực Vành đai 1; từ năm 2030 trở đi sẽ duy trì vận hành ổn định và tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý đô thị theo hướng hiện đại, thông minh. Việc triển khai vùng phát thải thấp được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội từng bước kiểm soát khí thải giao thông, cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh, phát triển đô thị bền vững.

