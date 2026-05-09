Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội chưa áp dụng với xe máy xăng cá nhân nhưng hạn chế theo khung giờ
GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định Thành phố "chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026" để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận khi lộ trình triển khai Đề án vùng phát thải thấp tại khu vực Vành đai 1.
Tuy nhiên, đơn vị này cũng khẳng định, thành phố sẽ từng bước áp dụng các biện pháp hạn chế lưu thông theo lộ trình tại khu vực thí điểm vùng phát thải thấp, thay vì "chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026" như một số thông tin đang được hiểu.
Đơn vị này cũng cho biết, ngay trong giai đoạn đầu, dự thảo Đề án đã tính tới việc hạn chế một số nhóm phương tiện tại các khu vực và khung giờ cụ thể.
Vì vậy, nếu chỉ diễn đạt "chưa cấm xe máy xăng từ ngày 1/7/2026" mà không nêu rõ phạm vi, đối tượng và thời gian áp dụng có thể dẫn tới cách hiểu chưa đầy đủ rằng thành phố chưa triển khai bất kỳ biện pháp hạn chế nào.
Theo dự thảo, giai đoạn 1 của Đề án được triển khai thí điểm từ ngày 1/7/2026 đến hết 31/12/2026 tại phường Hoàn Kiếm, với phạm vi khoảng 1,65 km² gồm 119 tuyến phố và 5 ngõ. Khu vực này được chia thành vùng đệm và vùng lõi để áp dụng các giải pháp quản lý phù hợp.
Trong đó, vùng lõi bao quanh Hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ, gồm 42 tuyến phố và 5 ngõ, dự kiến áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn.
Cụ thể, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải sẽ dừng lưu thông trong khu vực này.
Đối với xe máy xăng cá nhân không kinh doanh, việc hạn chế sẽ áp dụng theo khung giờ: từ 18h đến 24h ngày thứ Sáu và từ 6h đến 24h vào thứ Bảy, Chủ nhật.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh, cần hiểu đúng rằng Hà Nội không cấm toàn bộ xe máy xăng cá nhân lưu thông trên toàn Vành đai 1 ngay từ ngày 1/7/2026, nhưng trong khu vực thí điểm vẫn sẽ có các biện pháp hạn chế đối với một số nhóm phương tiện theo phạm vi và thời gian cụ thể.
Theo cơ quan chuyên môn, "vùng phát thải thấp" là mô hình mới, lần đầu được nghiên cứu triển khai tại Hà Nội nên thành phố lựa chọn phương án thực hiện từng bước, có kiểm soát nhằm tránh xáo trộn lớn tới đời sống người dân.
Song song với đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về giao thông công cộng, phương tiện xanh, hạ tầng sạc điện, kiểm định khí thải, điểm đỗ xe, hệ thống giám sát cũng như cơ chế hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện.
Lộ trình tiếp theo của Đề án được xác định: năm 2027 mở rộng thí điểm sang khu vực Hoàn Kiếm và Cửa Nam; giai đoạn 2028 - 2029 mở rộng vùng phát thải thấp trong toàn bộ khu vực Vành đai 1; từ năm 2030 trở đi sẽ duy trì vận hành ổn định và tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý đô thị theo hướng hiện đại, thông minh.
Việc triển khai vùng phát thải thấp được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội từng bước kiểm soát khí thải giao thông, cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh, phát triển đô thị bền vững.
Tin sáng 9/5: Tin không khí lạnh mới nhất; Điều tra vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vongThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất về không khí lạnh đang tác động đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; Cơ quan công an đang điều tra, xử lý vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong...
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa to do không khí lạnh dồn dập tràn vềThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa dông thu hẹp dần ở khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, thời tiết khu vực này dịu mát, dễ chịu nhất cả nước.
Những cái nắm tay của đồng đội: CSGT Hà Nội 'chắp cánh ước mơ' cho con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khănThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Không chỉ giữ bình yên trên từng cung đường, những người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội còn đang âm thầm nối dài trách nhiệm của mình bằng những việc làm đầy nghĩa tình - sẻ chia với chính đồng đội và gia đình của họ.
Hà Nội đề xuất tăng mạnh phí trông giữ xe cá nhân khu vực trung tâm thành phố, 12 tuyến phố này áp dụng mức phí cao nhất 400.000 đồng/m2/tháng?Thời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố sẽ được trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/5/2026.
Hơn 800 cây, phôi muội hồng bị tịch thu ở Thanh Hóa sẽ được xử lý thế nào?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Tình trạng săn lùng, khai thác trái phép cây muội hồng ở Thanh Hóa thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm cây trong tình trạng khô héo, suy kiệt. Hiện số tang vật này đang được bàn giao cho các khu bảo tồn để chăm sóc, phục hồi hoặc xử lý theo quy định.
Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội đề xuất nhiều biện pháp mạnh, người dân bắt buộc phải đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiệnThời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Theo tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày 12/5 tới đây.
Hà Nội thống nhất di dời, sắp xếp lại dân cư ngoài đê sông Hồng để tái thiết đô thị ven sông như thế nào?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội vừa thống nhất chủ trương từng bước di dời, sắp xếp lại khu dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết đồng bộ không gian đô thị ven sông, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và bảo đảm an toàn thoát lũ.
Tin sáng 8/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Công an cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào thông tin 'sổ đỏ'Xã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh tác động tới nước ta, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ UBND hoặc Công an cấp xã gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin đất đai, "sổ đỏ"...
Thời tiết Hà Nội mưa rét khi không khí lạnh tràn xuống?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trời mát, mức nhiệt thấp nhất khu vực này từ 22-24 độ.
Lại thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TP.HCMThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Công an phường Dĩ An (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ một thiếu niên bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận.
Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dàiThời sự
GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.