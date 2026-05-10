Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 dài 5 ngày

Lịch lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 dài 5 ngày

Bộ Nội vụ thông báo, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích bố trí lịch nghỉ theo phương án này.

Cụ thể, người lao động được nghỉ lễ chính thức 2 ngày gồm 1/9 và 2/9. Tuy nhiên, do thực hiện hoán đổi ngày làm việc kết hợp với 2 ngày nghỉ cuối tuần nên kỳ nghỉ kéo dài liên tục 5 ngày, từ thứ bảy ngày 29/8 đến hết thứ tư ngày 2/9.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ đồng thời bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực phù hợp để bảo đảm công việc được giải quyết liên tục, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Lễ Quốc khánh 2026 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày

Trong đó, các đơn vị lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực để xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể phát sinh trong thời gian nghỉ lễ.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch nhằm khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả thị trường trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, việc bố trí lịch nghỉ sẽ căn cứ theo chương trình, kế hoạch cụ thể của từng đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Người lao động còn 4 ngày nghỉ lễ sau Quốc Khánh 2/9/2026?

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, người lao động còn 1 kỳ nghỉ nữa vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Theo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, đã quy định một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, trong đó lấy ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào ngày này.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba nên nhiều đoàn viên, người lao động có ý kiến đề xuất tổ chức Công đoàn kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần kế tiếp. Việc này để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày, thời gian nghỉ từ thứ Bảy ngày 21/11, đến thứ Ba ngày 24/11.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết trước mong muốn của đoàn viên và người lao động, tổ chức Công đoàn sẽ nghiên cứu để cùng với Bộ Nội vụ có phương án phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.