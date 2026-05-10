Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 dài 5 ngày
GĐXH - Bộ Nội vụ đã thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 29/8 đến hết 2/9.
Lịch lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 dài 5 ngày
Bộ Nội vụ thông báo, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích bố trí lịch nghỉ theo phương án này.
Cụ thể, người lao động được nghỉ lễ chính thức 2 ngày gồm 1/9 và 2/9. Tuy nhiên, do thực hiện hoán đổi ngày làm việc kết hợp với 2 ngày nghỉ cuối tuần nên kỳ nghỉ kéo dài liên tục 5 ngày, từ thứ bảy ngày 29/8 đến hết thứ tư ngày 2/9.
Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ đồng thời bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực phù hợp để bảo đảm công việc được giải quyết liên tục, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Trong đó, các đơn vị lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực để xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể phát sinh trong thời gian nghỉ lễ.
Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch nhằm khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả thị trường trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.
Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, việc bố trí lịch nghỉ sẽ căn cứ theo chương trình, kế hoạch cụ thể của từng đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.
Người lao động còn 4 ngày nghỉ lễ sau Quốc Khánh 2/9/2026?
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, người lao động còn 1 kỳ nghỉ nữa vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Theo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, đã quy định một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, trong đó lấy ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào ngày này.
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba nên nhiều đoàn viên, người lao động có ý kiến đề xuất tổ chức Công đoàn kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần kế tiếp. Việc này để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày, thời gian nghỉ từ thứ Bảy ngày 21/11, đến thứ Ba ngày 24/11.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết trước mong muốn của đoàn viên và người lao động, tổ chức Công đoàn sẽ nghiên cứu để cùng với Bộ Nội vụ có phương án phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Hà Nội: Chi tiết khung giờ hạn chế 8 tuyến đường, lộ trình từ ngày 11 - 13/5 để phục vụ Đại hội MTTQ Việt NamThời sự - 1 phút trước
GĐXH - Từ ngày 11 đến 13/5, nhiều tuyến đường trọng điểm tại Hà Nội sẽ được phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Thời điểm miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau mưa dôngThời sự - 50 phút trước
GĐXH - Miền Bắc sắp đón nắng nóng quay trở lại từ khoảng ngày 12 - 13/5/2026, sau khi chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh và mưa lớn vào ngày 10/5.
Ô tô chở dầu mất phanh tông vào lan can cầu, tài xế văng xuống suối tử vongThời sự - 2 giờ trước
Chiếc ô tô chở dầu khi di chuyển tới đoạn đường đèo dốc đã mất phanh tông vào lan can cầu trên Quốc lộ 217, tài xế văng khỏi xe, rơi xuống suối tử vong
Tin sáng 10/5: Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng cao từ tháng 7/2026; Những tuyến đường nào tại Hà Nội bị tạm cấm từ 11-13/5?Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Dự kiến từ ngày 1/7/2026, trợ cấp ưu đãi của người có công với cách mạng tăng lên 3.012.000 đồng; Hà Nội sẽ tạm cấm và hạn chế nhiều phương tiện trên các tuyến đường để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.
Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện những tuyến đường nào từ 11-13/5?Thời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội chưa áp dụng với xe máy xăng cá nhân nhưng hạn chế theo khung giờThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định Thành phố "chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026" để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận khi lộ trình triển khai Đề án vùng phát thải thấp tại khu vực Vành đai 1.
Tin sáng 9/5: Tin không khí lạnh mới nhất; Điều tra vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vongThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất về không khí lạnh đang tác động đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; Cơ quan công an đang điều tra, xử lý vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong...
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa to do không khí lạnh dồn dập tràn vềThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa dông thu hẹp dần ở khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, thời tiết khu vực này dịu mát, dễ chịu nhất cả nước.
Những cái nắm tay của đồng đội: CSGT Hà Nội 'chắp cánh ước mơ' cho con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khănThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ giữ bình yên trên từng cung đường, những người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội còn đang âm thầm nối dài trách nhiệm của mình bằng những việc làm đầy nghĩa tình - sẻ chia với chính đồng đội và gia đình của họ.
Hà Nội đề xuất tăng mạnh phí trông giữ xe cá nhân khu vực trung tâm thành phố, 12 tuyến phố này áp dụng mức phí cao nhất 400.000 đồng/m2/tháng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố sẽ được trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/5/2026.
Hơn 800 cây, phôi muội hồng bị tịch thu ở Thanh Hóa sẽ được xử lý thế nào?Thời sự
GĐXH - Tình trạng săn lùng, khai thác trái phép cây muội hồng ở Thanh Hóa thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm cây trong tình trạng khô héo, suy kiệt. Hiện số tang vật này đang được bàn giao cho các khu bảo tồn để chăm sóc, phục hồi hoặc xử lý theo quy định.