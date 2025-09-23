Giá lăn bánh Kia K5 giảm sốc, rẻ chưa từng thấy: Thấp nhất phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry – Mazda6 lép vế

SUV hạng A giá 230 triệu đồng: Thiết kế long lanh, trang bị ngang xe sang, rẻ hơn Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ GĐXH - SUV hạng A được ví như Hyundai Grand i10 phiên bản gầm cao sở hữu loạt trang bị an toàn và tiện nghi đáng chú ý nhưng giá vô cùng hấp dẫn.

Giá lăn bánh Kia K5 mới nhất

Giá xe Kia K5 hiện dao động từ 859 đến 999 triệu đồng tùy phiên bản.

Giá xe Kia K5 hiện dao động từ 859 đến 999 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện khi mua xe Kia K5, khách hàng được giảm 100% lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe Kia K5 sẽ được nhận ưu đãi giá lên lớn từ chính hãng. Ngoài ra, các đại lý sẽ có những chính sách ưu đãi kích cầu riêng.

Ngoài giá niêm yết, để Kia K5 lăn bánh hợp pháp tại Việt Nam, người mua xe cần cho thêm một số khoản thuế, phí khác như: Phí trước bạ (12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác); Phí đăng ký biển số (20 triệu đồng tại Hà Nội, TP HCM và 1 triệu đồng tại các tỉnh thành khác); Phí bảo trì đường bộ; Phí đăng kiểm; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Bảng giá lăn bánh Kia K5 mới nhất

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Kia K5 2.0 Luxury 849 973 956 937 100% phí trước bạ Kia K5 2.0 Premium 904 1.034 1.016 997 100% phí trước bạ Kia K5 2.5 GT-Line 957 1.093 1.074 1.055 100% phí trước bạ



Giá xe Kia K5 và các đối thủ

Kia K5 giá từ 859 triệu đồng

Toyota Camry giá từ 1,150 tỷ đồng

Mazda 6 giá từ 779 triệu đồng

Honda Accord giá từ 1,319 tỷ đồng

Đánh giá xe Kia K5

Kia K5

Ở thế hệ mới nhất, Kia K5 có ngoại hình năng động, thể thao với những đường nét bắt mắt, sắc sảo hơn.

Phần đầu của K5 có lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của thương hiệu Kia nhưng đã được tinh chỉnh tạo hình dữ dằn hơn và được mở rộng hơn về 2 bên. Xe được trang bị đèn pha LED hiện đại, riêng bản cao cấp nhất của K5 sử dụng đèn pha LED Projector.

Điểm nhấn giúp cho mặt trước của Kia K5 thêm sức hút là dải đèn LED chạy ban ngày với tạo hình chữ L mảnh, uốn cong bao trọn cụm đèn pha. Nhà sản xuất cũng tinh chỉnh cản trước, hốc gió để tăng thêm tính khí động học cho xe cũng như nhấn mạnh vào vẻ đẹp thể thao của mẫu sedan này.

Phần đầu của K5 có lưới tản nhiệt mũi hổ

Ở bên hông, Kia K5 mang vẻ đẹp mạnh mẽ, khoẻ khoắn với những đường gân dập nổi, gương chiếu hậu ngoài cùng màu thân xe và có tính năng chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ. K5 được nhà sản xuất trang bị bộ la-zăng đa chấu kích thước 18 inch, 2 màu trẻ trung, thể thao.

Ở phía đuôi xe, kình địch của Toyota Camry có điểm nhấn ấn tượng là cụm đèn LED nối liền nhau. Cặp ống xả kép hình thang được đặt cân đối ở 2 bên, kết nối với nhau bừng đường viền chrome sáng bóng, kết hợp với ốp cản sau thể thao giúp hoàn thiện vẻ đẹp cho ngoại hình của Kia K5.

Kia K5 sở hữu khoang cabin rộng rãi, tiện nghi và thoải mái hơn hẳn so với thế hệ cũ. Phiên bản cao cấp nhất của K5 có nội thất được bọc da màu đỏ phong cách GT-Line, trong khi các bản thấp hơn trang bị màu đen cơ bản.

Kia K5 mang vẻ đẹp mạnh mẽ

Kia K5 sở hữu vô-lăng 3 chấu bọc da, đáy phẳng theo kiểu D-cut thể thao, tích hợp các phím điều chỉnh thông tin và lẫy chuyển số. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hiển thị thông tin lên kính lái HUD, khởi động từ xa và khởi động nút bấm. Điểm nhấn tại trung tâm khu vực táp-lô là màn hình giải trí kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay.

Toàn bộ ghế ngồi trên Kia K5 đều được bọc da và tích hợp tính năng sưởi. Riêng hàng ghế trước có thêm tính năng làm mát, ghế lái chỉnh điện và có nhớ vị trí. Hàng ghế sau của xe có cửa gió điều hoà riêng, rèm che nắng mang tới sự thoải mái và riêng tư.

Những trang bị tiện ích hiện đại khác trên Kia K5 có thể kể tới: Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc không dây, điều hoà 2 vùng độc lập, đèn trang trí nội thất Moodlight, hệ thống âm thanh 12 loa Bose…

Kia K5 có 2 tuỳ chọn động cơ đi kèm

Kia K5 có 2 tuỳ chọn động cơ đi kèm hệ dẫn động cầu trước, gồm:

- Động cơ Theta-III 2.5L GDi lắp trên bản 2.5 GT-Line, tạo ra công suất tối đa 191 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

- Động cơ Nu 2.0L MPI trên 2 phiên bản 2.0 Premium và 2.0 Luxury, có công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp.

Kia K5 sở hữu vô-lăng 3 chấu bọc da

Kia K5 sở hữu nhiều tính năng an toàn hiện đại khiến Toyota Camry cũng phải e ngại như: Cảm biến đỗ xe trước – sau, cảm biến áp suất lốp, cảnh báo điểm mù BCW, phanh tay điện tử tích hợp chức năng Autohold, hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM, camera quan sát toàn cảnh AVM, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ phanh ABS và EBD, 6 túi khí.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.