Xe máy điện giá 20 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam đẹp huyền thoại, pin sạc nhanh, siêu bền, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

Xe máy điện giá 17 triệu đồng bán ở thị trường Việt trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha GĐXH - Xe máy điện đang tạo nên “cơn sốt” trong phân khúc xe điện đô thị giá rẻ nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị hiện đại và mức giá chỉ từ 17 triệu đồng.

Xe máy điện của Honda bán ở Việt Nam đẹp huyền thoại, pin sạc nhanh, siêu bền

Honda Cub E

Honda Cub E còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và công nghệ xe điện hiện đại. Mẫu xe tay ga điện này được phát triển dựa trên cảm hứng từ dòng Super Cub huyền thoại mang đến cho người dùng một lựa chọn tinh tế, thanh lịch nhưng vẫn cực kỳ thân thiện với môi trường.

Cub E sở hữu ngoại hình gọn gàng, thanh thoát, với kích thước tổng thể 1.839 x 339 x 1.066 mm, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị Việt Nam. Những đường cong mềm mại cùng phần đầu xe bo tròn mang đậm chất "retro" giúp Cub E nổi bật giữa dàn xe điện hiện đại vốn thường mang dáng vẻ công nghiệp.

Honda Cub E có thể đạt tốc độ tối đa 35 km/h và quãng đường 65 km/lần sạc,

Xe có nhiều màu sắc trẻ trung và thời thượng như đen, trắng, đỏ và kem sữa, dễ dàng chiều lòng cả người dùng trẻ lẫn trung niên yêu phong cách cổ điển. Cụm đèn pha tròn cổ điển kết hợp vòng LED định vị ban ngày là điểm nhấn thị giác nổi bật giúp xe vừa "chuẩn Super Cub", vừa an toàn khi di chuyển buổi tối.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số LED hiện đại hiển thị sắc nét các thông tin vận hành như tốc độ, quãng đường, dung lượng pin, giúp người lái theo dõi mọi thứ một cách tiện lợi, kể cả dưới trời nắng gắt.

Điểm đáng chú ý nhất của Honda Cub E là hệ thống vận hành hiện đại với động cơ điện 48V – 400W cho khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng tối đa. Xe có hai chế độ lái Eco và Sport, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong nội đô hoặc tăng tốc nhanh hơn khi cần thiết.

Ở chế độ tối ưu, Honda Cub E có thể đạt tốc độ tối đa 35 km/h và quãng đường 65 km/lần sạc, đủ đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển ngắn trong thành phố.

Xe sử dụng pin Lithium-ion Ternary 48V – 20Ah thế hệ mới, có khả năng sạc đầy chỉ trong 3 giờ và tuổi thọ lên đến 5 năm. Đặc biệt, hệ thống quản lý pin thông minh BMS đạt tiêu chuẩn châu Âu giúp pin vận hành an toàn, chống cháy nổ, phân bổ năng lượng hợp lý và tự ngắt khi sạc đầy.

Hệ thống này giúp Honda Cub E vượt trội so với nhiều xe điện cùng tầm giá vẫn dùng ắc quy chì, mang lại hiệu suất cao hơn và chi phí bảo dưỡng thấp hơn về lâu dài.

Không chỉ đẹp và tiết kiệm, Honda Cub E còn được đánh giá cao về an toàn và độ tiện dụng. Xe trang bị phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, kết hợp cảm biến điện E-ABS giúp tự động ngắt động cơ khi bóp phanh đảm bảo kiểm soát ổn định ngay cả khi phanh gấp.

Bộ giảm xóc thủy lực đôi ở cả bánh trước và dưới yên giúp xe vận hành êm ái trên mặt đường gồ ghề, đồng thời giảm rung lắc khi chở người hoặc hàng hóa. Xe có khả năng leo dốc tới 12 độ tương đương các cầu vượt trong đô thị.

Khung xe được làm bằng thép chịu lực cao cấp, có khả năng chống ăn mòn và chịu tải lớn nhằm đảm bảo độ bền bỉ và an toàn trong thời gian dài sử dụng. Đặc biệt, thân xe có khả năng chống nước tốt, giúp người dùng di chuyển an toàn cả khi gặp mưa hoặc đường ngập nông.

Về tiện ích, Honda Cub E còn được trang bị: Khóa thông minh NFC (chìa thẻ từ 1 chạm) khởi động nhanh chóng, bảo mật cao; Cổng sạc USB tiện lợi khi cần sạc điện thoại hoặc thiết bị di động; Móc treo đồ và sàn để chân rộng rãi giúp xe thân thiện hơn với người dùng hàng ngày.

Giá xe máy điện Honda Cub E

Theo khảo sát, giá bán Honda Cub E tại các đại lý dao động từ 20 – 27 triệu đồng, tùy khu vực: Khu vực Hà Nội khoảng 27 triệu đồng; TP.HCM chỉ còn 20 triệu đồng, chưa bao gồm phí đăng ký.

Một số đại lý cho biết Honda Cub E liên tục cháy hàng do lượng khách đặt mua vượt dự kiến. Phần lớn người mua là sinh viên, dân văn phòng hoặc khách hàng trung niên là những người yêu thích kiểu dáng Super Cub cổ điển nhưng muốn trải nghiệm phương tiện xanh, tiết kiệm và hợp pháp khi không cần bằng lái.

So với Honda Cub 125 chính hãng đang có giá khoảng 86 triệu đồng, Honda Cub E rẻ hơn tới 60 triệu đồng, trong khi vẫn mang lại cảm giác lái tương tự và phong cách "hoài cổ sang trọng" đặc trưng.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.