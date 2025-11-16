iPhone giảm giá đáng mua nhất, chỉ từ 6 triệu đồng, xịn chẳng kém iPhone 17
GĐXH - Đây chính là thời điểm vàng để sở hữu 5 dòng iPhone cũ với hiệu năng vượt trội và mức giá không thể hợp lý hơn.
iPhone giảm giá đáng mua nhất
iPhone 12 đến iPhone 16 đều là những lựa chọn đáng giá, cân bằng tốt giữa hiệu năng, camera và giá cả. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra kỹ tình trạng máy và mua tại các địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng.
iPhone 16 series cũ
Ra mắt năm 2024 và vừa trở thành "cựu flagship", iPhone 16 series cũ là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ đỉnh cao với mức giá hợp lý. Máy sở hữu hiệu năng cực mạnh, thiết kế hiện đại và hệ thống camera tiên tiến. Mức giá cho dòng này đã hạ nhiệt đáng kể, dao động từ 16 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn đến khoảng 32 triệu đồng cho phiên bản Pro Max cao cấp nhất.
iPhone 15 series cũ
Giờ đây đã là mẫu máy 2 năm tuổi, iPhone 15 series cũ trở thành lựa chọn "quốc dân" ở phân khúc cận cao cấp. Với mức giá chỉ từ 13 - 26 triệu đồng, người dùng vẫn có thể sở hữu màn hình Dynamic Island, cổng sạc USB-C tiện lợi và hiệu năng mạnh mẽ từ chip A16 Bionic hoặc A17 Pro. Đặc biệt, camera 48MP trên các dòng Pro vẫn cho chất lượng ảnh chụp xuất sắc.
iPhone 14 series cũ
iPhone 14 series cũ là sự lựa chọn cân bằng hoàn hảo giữa giá cả và hiệu năng trong năm 2025. Các phiên bản Pro và Pro Max vẫn rất hấp dẫn nhờ có màn hình Dynamic Island và camera chất lượng. Với mức giá dễ tiếp cận, chỉ từ 10,5 - 19 triệu đồng, đây là dòng máy phù hợp cho đa số người dùng, đáp ứng mượt mà mọi tác vụ hàng ngày.
iPhone 13 series cũ
Dù đã ra mắt từ năm 2021, iPhone 13 series cũ vẫn là một "món hời" nhờ hiệu năng bền bỉ của chip A15 Bionic và khả năng hỗ trợ cập nhật iOS lâu dài. Các phiên bản Pro/Pro Max nổi bật với màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt. Với mức giá chỉ còn từ 9 - 13,5 triệu đồng, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự ổn định, hiệu năng tốt trong một thiết kế không lỗi thời.
iPhone 12 series cũ
Là dòng máy khởi đầu cho thiết kế cạnh phẳng và công nghệ 5G, iPhone 12 series cũ vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản. Máy được trang bị màn hình OLED và chip A14 Bionic vẫn còn rất mượt mà. Với giá bán hiện tại chỉ khoảng 6 - 9 triệu đồng, đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng có ngân sách vừa phải muốn một thiết bị Apple ổn định.
Tiêu chí chọn iPhone cũ đáng mua 2025
Dưới đây là những tiêu chí quan trọng bạn không nên bỏ qua để chọn được một chiếc máy ưng ý.
Tình trạng máy: Ưu tiên chọn máy có ngoại hình đẹp, chưa qua sửa chữa. Đặc biệt, tình trạng pin (Battery Health) nên còn từ 88% trở lên để đảm bảo hiệu suất và thời gian sử dụng tốt nhất.
Khả năng cập nhật iOS: Trong bối cảnh iOS 26 là phiên bản mới nhất, nên ưu tiên các dòng máy từ iPhone 12 trở lên để được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong nhiều năm tới, đảm bảo an ninh và tương thích ứng dụng.
Nguồn gốc xuất xứ: Nên chọn máy quốc tế hoặc bản chính hãng (VN/A). Hạn chế mua máy khóa mạng (lock) để tránh các rủi ro về sóng yếu, lỗi phần mềm hoặc phải phụ thuộc vào SIM ghép.
Giá bán và nơi mua: Hãy so sánh giá ở nhiều nơi nhưng tránh ham rẻ mà mua nhầm hàng kém chất lượng. Luôn ưu tiên những cửa hàng lớn, có uy tín và cung cấp chính sách bảo hành rõ ràng từ 6 - 12 tháng.
