Giá rau 'phi mã' sau bão, bữa cơm gia đình Thủ đô chịu áp lực nặng nề

Chủ nhật, 09:22 16/11/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Những ngày gần đây, tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá rau xanh đồng loạt tăng mạnh. Nhiều bà nội trợ "giật mình" khi những loại rau quen thuộc bỗng trở thành mặt hàng… xa xỉ trong bữa ăn thường ngày.

Bữa cơm gia đình chắt chiu giữa 'bão giá'

Ngày 16/11, chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, chị Nguyễn Thị Nhật (43 tuổi, ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) cho biết, kể từ thời điểm nhiều cơn bão liên tục đổ bộ vào nước ta, giá rau tăng dần.

"Bây giờ đi chợ, họ báo giá cà chua 60.000 đồng/kg, 70.000 đồng/kg hành lá, rau tía tô một bó nhỏ chưa đến 5 cành cũng báo giá 10.000 đồng. Trong khi trước đó, với 60.000 đồng tôi mua được 3 cân cà chua", chị Nhật cho hay.

Cũng theo chị Nhật, tổng thu nhập một tháng của chị khoảng 12 triệu đồng, nghe đến giá cả, ngoài thở dài ra, chị chỉ biết cân đo đong đếm làm sao cho bữa cơm vừa đủ chất cho con, vừa tiết kiệm túi tiền cho chính mình.

Giá rau Hà Nội tăng cao sau bão ảnh hưởng bữa cơm gia đình thế nào? - Ảnh 2.

The chị Nhật, hiện tại chợ dân sinh Thanh Xuân Bắc, giá cà chua đã lên đến 60.000 đồng/kg.

Giá rau đội lên khiến không ít gia đình phải thay đổi thói quen ăn uống. Với gia đình chị Lê Thị Thu (Cầu Giấy), mọi bữa ăn đều phải tính toán kỹ lưỡng.

Chị Thu cho biết: "Trước 100.000 đồng đủ cho 3 bữa, giờ phải 130.000 đồng mới tạm đủ. Tôi hạn chế nấu món cần cà chua, chuyển sang dùng tương cà hoặc sốt đóng chai. Rau thì ưu tiên rau canh như rau ngót, mồng tơi để ăn được nhiều hơn".

Cũng rơi vào cảnh tương tự, chị Nguyễn Thu Hồng (ở phường Hoàng Mai) cho biết chị phải thay đổi thực đơn gần như mỗi ngày: "Cà chua đắt thì nấu canh chua bằng chanh, me, khế hay dứa. Rau xanh mà tăng giá quá thì chuyển sang giá đỗ, bí xanh, củ từ hoặc dùng rau tự trồng ở ban công. Không xoay xở thì khó mà trụ được với giá cả hiện nay".

Một số gia đình trẻ lại chọn cách "mua chung" để tiết kiệm, gia đình chị Phạm Thị Hải (Khương Đình) đã quyết chuyển sang đặt combo rau sạch online cùng đồng nghiệp để ổn định về giá và đảm bảo chất lượng.

Giá rau Hà Nội tăng cao sau bão ảnh hưởng bữa cơm gia đình thế nào? - Ảnh 3.

Những ngày gần đây, tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá rau xanh đồng loạt tăng mạnh. Nhiều bà nội trợ "giật mình" khi những loại rau quen thuộc bỗng trở thành mặt hàng… xa xỉ trong bữa ăn thường ngày.

Bà Nông Thị Lệ - tiểu thương hơn 10 năm bán rau tại chợ Thanh Xuân Bắc cho biết, mức giá này vẫn chưa phải cao nhất.

Theo bà Lệ, nguyên nhân là do sau bão, nguồn hàng về ít, cà chua lại dễ hỏng, mất bao nhiêu chi phí vận chuyển, bảo quản. Bởi vậy, không chỉ cà chua, cải xanh, rau muống, bí xanh, xà lách… cũng tăng 20–30% so với tháng trước. Nhiều tiểu thương cho biết rau trái vụ như cà chua, ớt, dưa chuột sẽ tiếp tục đắt đỏ do thời tiết bất lợi khiến vụ mới chậm trễ.

Chuyển từ chợ sang siêu thị: Xu hướng mới để tránh 'sốc giá'

Bên cạnh việc thay đổi món ăn, nhiều người dân còn đổi hẳn nơi mua rau để tránh tình trạng mỗi ngày một giá. 

Chị Vũ Thị Phương (Hoàng Mai) cho biết, trước đây chị quen mua rau ở chợ truyền thống vì tiện. Nhưng gần một tháng gần đây, giá cả lên xuống thất thường khiến chị "bất lực". Do đó, chị Phương đã chuyển sang "đi chợ" tại siêu thị gần nhà. 

Giá rau Hà Nội tăng cao sau bão ảnh hưởng bữa cơm gia đình thế nào? - Ảnh 4.

Bên cạnh việc thay đổi món ăn, nhiều người dân còn đổi hẳn nơi mua rau để tránh tình trạng mỗi ngày một giá.

Chị Phương cho biết: "Giá trong siêu thị ổn định hơn nhiều, ít nhất mỗi ngày không bị tăng – giảm thất thường. Rau quả có nguồn gốc rõ ràng, không lo hàng bị dập nát hay phun thuốc. Tính ra mua ở siêu thị đôi khi rẻ hơn nếu săn khuyến mãi".

Nhiều gia đình trẻ cũng có lựa chọn tương tự. Anh Trần Đức Huy (Tân Triều) cho hay: "Siêu thị gần nhà có combo rau 25.000–30.000 đồng, đủ nấu cả ngày. Không cần mặc cả, không sợ bị tăng giá tùy hứng. Mùa này rau ở chợ đội giá nhiều quá nên tôi chuyển hẳn sang siêu thị cho yên tâm".

Giá rau tăng không chỉ phản ánh biến động thị trường mà còn là bức tranh thu nhỏ của đời sống đô thị khi thời tiết cực đoan và chi phí sinh hoạt leo thang, mỗi gia đình đều phải học cách thích ứng.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, người tiêu dùng nên đa dạng hóa lựa chọn, ưu tiên thực phẩm theo mùa, hạn chế lãng phí và tận dụng các kênh mua chung, mua theo combo để giảm chi phí.

Bởi sau mỗi "cơn bão giá", điều khiến bữa cơm gia đình vững vàng vẫn là khả năng linh hoạt của người nội trợ – những "người giữ lửa" trong mỗi mái nhà.

Bảo Loan
