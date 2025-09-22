SUV hạng A giá 230 triệu đồng: Thiết kế long lanh, trang bị ngang xe sang, rẻ hơn Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ
GĐXH - SUV hạng A được ví như Hyundai Grand i10 phiên bản gầm cao sở hữu loạt trang bị an toàn và tiện nghi đáng chú ý nhưng giá vô cùng hấp dẫn.
SUV hạng A giá 230 triệu đồng ví như Huyndai Grand i10 trang bị xịn ngang xe sang, thiết kế đẹp long lanh
Mới đây, Hyundai Motor Ấn Độ vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2025 của mẫu SUV cỡ nhỏ Exter, hay còn được gọi là “Hyundai Grand i10 phiên bản SUV”.
Thuộc phân khúc SUV hạng A, Hyundai Exter 2025 gây chú ý với thiết kế hầm hố, thể thao. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.815 x 1.710 x 1.631 mm, trục cơ sở 2.450 mm, khoảng sáng gầm 185 mm.
Ông Tarun Garg – Giám đốc điều hành Hyundai Motor Ấn Độ cho biết, việc ra mắt hai phiên bản S Smart và SX Smart là minh chứng cho cam kết “dân chủ hóa công nghệ” của hãng, mang đến lựa chọn giá trị hơn cho nhóm khách hàng trẻ và am hiểu công nghệ.
Điểm đáng chú ý, cả hai phiên bản mới đều được trang bị cửa sổ trời – tính năng vốn thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp.
Ngoài ra, bản S Smart có cửa gió điều hòa sau, hệ thống giám sát áp suất lốp, đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu LED và mâm thép 15 inch. Bản SX Smart cao cấp hơn bổ sung đèn pha projector, ăng-ten vây cá mập, khởi động nút bấm không cần chìa, ghế bọc da và camera lùi.
Hyundai cũng cung cấp tùy chọn màn hình cảm ứng 9 inch tích hợp Android Auto và Apple CarPlay không dây kèm camera lùi cho hai bản S Smart và SX Smart với giá 14.999 Rs. Trong khi đó, toàn bộ các phiên bản Exter đều được trang bị tiêu chuẩn màn hình giải trí cảm ứng 8 inch và móc ghế trẻ em ISOFIX, gia tăng tính an toàn cho hành khách nhỏ tuổi.
Giá xe SUV hạng A Hyundai Exter
Điểm nhấn của lần nâng cấp này là sự xuất hiện của hai phiên bản mới S Smart và SX Smart, có giá bán lẻ đề xuất từ 7,68 lakh Rs (khoảng 230 triệu đồng) đến 9,18 lakh Rs (khoảng 280 triệu đồng).
Cụ thể, bản S Smart số sàn, S Smart AMT và S Smart CNG lần lượt có giá 7,69 lakh Rs, 8,39 lakh Rs và 8,63 lakh Rs. Bản SX Smart số sàn được niêm yết 8,16 lakh Rs; trong khi SX Smart AMT và SX Smart CNG có giá 8,83 lakh Rs và 9,18 lakh Rs.
Khách hàng có thể lựa chọn động cơ xăng 1.2L 4 xi-lanh (83 mã lực, 114 Nm) hoặc động cơ CNG (69 mã lực, 95,2 Nm). Cả hai đều đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động AMT 5 cấp.
Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng
Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:
Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng
Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.
Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.
Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.
Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng
Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.
Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng
CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.
Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.
Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng
Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.
KIA Seltos AT: 599 triệu đồng
Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.
Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.
Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.
Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Em
Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.
