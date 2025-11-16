Giá vàng hôm nay 16/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay mặc giảm nhưng vẫn neo ở ngưỡng cao khoảng 150 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước hôm nay
Tính đến 9h sáng hôm nay 16/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với ngày hôm qua, nhưng giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm kia, ngày 15/11.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay vẫn giữ giao dịch trong vùng giá 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146,5-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt ngày 15/11.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay xuống mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm kia.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay giao dịch ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giao dịch so với giá lúc 9h sáng hôm qua.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.082 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD/ounce so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.
Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến sự biến động rất mạnh của kim loại quý, mốc cao nhất của giá vàng trong tuần qua lên tới 4.252 USD/ounce, trước khi lao dốc vì bị bán tháo vào cuối tuần.
Theo giới phân tích, tâm điểm của thị trường tuần này là việc chính phủ Mỹ tái hoạt động trở lại sau nhiều ngày đóng cửa nhưng nỗi lo về những bất ổn kinh tế khiến giới đầu tư bán tháo vàng, bạc và tiền số vào phiên cuối tuần.
Sức ép giảm giá của vàng trong ngắn hạn vẫn còn hiệu hữu, theo các chuyên gia tại cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng của Kitco.
Cụ thể, trong 17 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 18% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; nhưng có tới 47% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 35% cho rằng giá đi ngang.
Ở chiều ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 230 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng tiếp của giá vàng. Cụ thể, có tới 66% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, chỉ 16% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.
iPhone giảm giá đáng mua nhất, chỉ từ 6 triệu đồng, xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Đây chính là thời điểm vàng để sở hữu 5 dòng iPhone cũ với hiệu năng vượt trội và mức giá không thể hợp lý hơn.
Giá rau 'phi mã' sau bão, bữa cơm gia đình Thủ đô chịu áp lực nặng nềGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Những ngày gần đây, tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá rau xanh đồng loạt tăng mạnh. Nhiều bà nội trợ "giật mình" khi những loại rau quen thuộc bỗng trở thành mặt hàng… xa xỉ trong bữa ăn thường ngày.
Xe gầm cao SUV giảm giá sốc nhờ ưu đãi khủng: Mitsubishi Xpander, Honda HR-V chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Loạt xe gầm cao từ SUV/crossover cỡ nhỏ đến MPV và bán tải đang được hãng và đại lý giảm tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11, mang đến cơ hội cho người tiêu dùng sở hữu xe mới với chi phí lăn bánh giảm đáng kể.
Hà Nội: Chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá caoGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Người đàn ông kể việc bán vàng, lời gấp 15 lần gửi tiết kiệmGiá cả thị trường - 22 giờ trước
Giá vàng liên tục tăng cao khiến nhiều người quyết định rút tiền gửi ngân hàng để chuyển sang mua vàng, bởi mức sinh lời thực tế có thể gấp chục lần so với gửi tiết kiệm.
Xe máy điện giá 20 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam đẹp huyền thoại, pin sạc nhanh, siêu bền, rẻ hơn cả Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu này gây sốt với pin Lithium 65 km/lần sạc và giá chỉ từ 20 triệu đồng, ngoại hình gợi nhớ đến Super Cub đình đám.
Giá vàng hôm nay 15/11: Vàng SJC, vàng BTMC, Vàng DOJI đồng loạt giảmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Đáng chú ý, giá vàng liên tục đảo chiều mạnh trong từ đầu tuần đến nay.
Xe ô tô MPV 7 chỗ giảm giá chưa từng có dịp cuối năm, thậm chí chưa tới 500 triệu đồng, chỉ ngang sedan hạng AGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô MPV 7 chỗ giá rẻ tiếp tục được bơm ưu đãi nhằm kích cầu dịp cuối năm, thậm chí có những mẫu xe bán chạy lần đầu tiên có giá dưới 500 triệu đồng.
Hà Nội: Nhà tập thể cũ tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt, Khương Đình tăng nhiệtGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt, Khương Đình (Hà Nội) hiện được rao bán với giá từ 2 đến gần 5 tỷ đồng, điều khiến không ít người mua nhà bất ngờ và giới đầu tư phải “suy tính lại bài toán” tỷ suất sinh lời.
Giá bạc hôm nay 14/11: Thị trường trong nước chững lại, giao dịch quanh mức 56 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (14/11) ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ, dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 55 đến hơn 56 triệu đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang tạm thời chững lại sau nhiều phiên tăng mạnh tuần trước.
Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, trang bị ngang SH, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 150cc được trang bị những công nghệ hàng đầu, không hề kém cạnh Honda SH trong khi giá bán khởi điểm thậm chí còn rẻ hơn cả Vision, mẫu xe ga mới này hứa hẹn sẽ khiến cả thị trường chao đảo.