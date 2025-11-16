Mới nhất
Giá vàng hôm nay 16/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Chủ nhật, 11:38 16/11/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay mặc giảm nhưng vẫn neo ở ngưỡng cao khoảng 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay

Tính đến 9h sáng hôm nay 16/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với ngày hôm qua, nhưng giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm kia, ngày 15/11.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay vẫn giữ giao dịch trong vùng giá 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146,5-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt ngày 15/11.

Giá vàng hôm nay 16/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay xuống mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm kia.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay giao dịch ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giao dịch so với giá lúc 9h sáng hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.082 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD/ounce so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến sự biến động rất mạnh của kim loại quý, mốc cao nhất của giá vàng trong tuần qua lên tới 4.252 USD/ounce, trước khi lao dốc vì bị bán tháo vào cuối tuần.

Theo giới phân tích, tâm điểm của thị trường tuần này là việc chính phủ Mỹ tái hoạt động trở lại sau nhiều ngày đóng cửa nhưng nỗi lo về những bất ổn kinh tế khiến giới đầu tư bán tháo vàng, bạc và tiền số vào phiên cuối tuần.

Sức ép giảm giá của vàng trong ngắn hạn vẫn còn hiệu hữu, theo các chuyên gia tại cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng của Kitco.

Cụ thể, trong 17 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 18% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; nhưng có tới 47% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 35% cho rằng giá đi ngang.

Ở chiều ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 230 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng tiếp của giá vàng. Cụ thể, có tới 66% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, chỉ 16% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Giá vàng hôm nay 16/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao? - Ảnh 2.Người đàn ông kể việc bán vàng, lời gấp 15 lần gửi tiết kiệm

Giá vàng liên tục tăng cao khiến nhiều người quyết định rút tiền gửi ngân hàng để chuyển sang mua vàng, bởi mức sinh lời thực tế có thể gấp chục lần so với gửi tiết kiệm.

 

M.H (th)
