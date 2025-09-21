SUV hạng A giá 270 triệu đồng của Suzuki: Thiết kế long lanh, ngang tầm Toyota Raize, rẻ hơn Morning và Grand i10

SUV hạng A của Suzuki đẹp long lanh sánh ngang Toyota Raize ra mắt ở Ấn Độ

Victoris được định vị trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Maruti Suzuki India Limited (MSIL) đã chính thức công bố mức giá khởi điểm cho mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Victoris. Victoris được định vị trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi, tham vọng và yêu thích công nghệ, với sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ, công nghệ kết nối hiện đại và các tính năng an toàn tiên tiến.





Maruti Suzuki đã giới thiệu Victoris với dải sản phẩm đa dạng nhất trong phân khúc, bao gồm các phiên bản Smart Hybrid (xăng nhẹ), Strong Hybrid (hybrid mạnh), dẫn động bốn bánh toàn thời gian ALLGRIP Select (AWD) và phiên bản chạy khí nén thiên nhiên (CNG).

Victoris sở hữu loạt tính năng hiện đại đáng chú ý.

Về an toàn, Victoris được trang bị 6 túi khí

Về trang bị, Victoris sở hữu loạt tính năng hiện đại đáng chú ý. Hệ thống âm thanh Harman Infinity 8 loa với công nghệ Dolby Atmos 5.1 mang lại trải nghiệm âm thanh sống động như rạp hát di động. Xe còn tích hợp màn hình cảm ứng 10.1 inch SmartPlay Pro X với khả năng cập nhật OTA, các ứng dụng tích hợp sẵn, điều khiển bằng giọng nói Alexa Auto và nền tảng kết nối Suzuki Connect với hơn 60 tính năng.





aruti Suzuki Victoris là mẫu SUV hội tụ đủ yếu tố

Cốp sau có chức năng mở cảm ứng bằng cử chỉ tay (gesture control), trong khi thiết kế bình CNG dưới gầm xe giúp giữ nguyên không gian chứa đồ phía sau – điều chưa từng có trong phân khúc. Ngoài ra, Victoris còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2 (ADAS Level 2) với hơn 10 tính năng an toàn chủ động.

Về an toàn, Victoris được trang bị 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (ESC), dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả vị trí ngồi, móc ghế trẻ em ISOFIX và các tính năng bảo vệ người đi bộ. Xe đã đạt 5 sao trong thử nghiệm an toàn Bharat NCAP và 5 sao từ tổ chức Global NCAP, khẳng định vị thế vững chắc về an toàn trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Với 21 phiên bản khác nhau, Maruti Suzuki Victoris là mẫu SUV hội tụ đủ yếu tố: từ giá cả phải chăng, tiết kiệm nhiên liệu, đến công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu từ người tiêu dùng phổ thông đến cao cấp.

Giá SUV hạng B Maruti Suzuki Victoris

Giá khởi điểm cho mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Victoris, với giá từ 10,49 lakh INR (khoảng 270 triệu đồng), mức giá cho các phiên bản dao động từ 10,49 lakh đến 19,98 lakh INR, mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách khác nhau.

Ở các phiên bản Smart Hybrid, biến thể LXi số sàn có giá khởi điểm 10,49 lakh INR, là lựa chọn dễ tiếp cận nhất trong phân khúc. Các phiên bản kế tiếp như VXi MT có giá 11,79 lakh INR, ZXi MT là 13,56 lakh INR. Các bản cao hơn như ZXi (O), ZXi+, và ZXi+ (O) có mức giá từ 14,07 đến 15,81 lakh INR.

Ngoài ra, các phiên bản số tự động (6AT) bắt đầu từ 13,35 lakh INR (VXi) đến 17,76 lakh INR cho bản cao cấp nhất ZXi+ (O). Việc cung cấp đầy đủ các tùy chọn số sàn và số tự động cho phiên bản xăng giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính.

Một điểm nhấn đáng chú ý của Victoris là việc trang bị hệ dẫn động bốn bánh ALLGRIP Select AWD, một tính năng hiếm thấy trong phân khúc. AWD chỉ được cung cấp trên các phiên bản cao cấp ZXi+, với giá từ 18,63 lakh INR đến 19,21 lakh INR, mang lại khả năng vận hành linh hoạt hơn trên các địa hình khó. Điều này giúp Victoris vượt trội so với các đối thủ như Hyundai Creta và Kia Seltos – vốn không có tùy chọn AWD.

Maruti Suzuki cũng đẩy mạnh chiến lược điện hóa với các phiên bản Strong Hybrid trang bị hộp số e-CVT, hướng tới người tiêu dùng thành thị có nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu và yêu thích công nghệ. Phiên bản VXi Strong Hybrid có giá 16,37 lakh INR, trong khi các bản cao hơn như ZXi và ZXi (O) lần lượt có giá 17,79 và 18,38 lakh INR. Phiên bản cao cấp nhất ZXi+ và ZXi+ (O) đạt mức giá 19,46 và 19,98 lakh INR, đưa Victoris Strong Hybrid bước vào nhóm SUV cao cấp cận sang, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe hybrid như Toyota Hyryder hay Grand Vitara.

Dành cho người tiêu dùng tiết kiệm chi phí vận hành, đặc biệt là người đi lại nhiều, Maruti Suzuki cung cấp các phiên bản chạy CNG. Phiên bản LXi CNG có giá 11,49 lakh INR, trong khi ZXi CNG đạt mức 14,56 lakh INR. Đây là một lựa chọn thực dụng và kinh tế cho những ai chú trọng đến chi phí nhiên liệu lâu dài.

Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:

Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng

Với 600 triệu, Mitsubishi Xpander AT chính là sự lựa chọn tốt cho một chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.

Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.

Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng

Suzuki XL7 vừa được làm mới với động cơ hybrid cùng một số trang bị nhưng giá bán không đổi so với trước đây. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng

Mazda CX-3 có giá khá "mềm" trong phân khúc B-SUV. Ảnh: THACO

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên nặng ký khác. Dù không phải là chiếc xe bán quá chạy nhưng Mazda CX-3 luôn được đánh giá cao bởi thiết kế trẻ trung, vận hành mạnh mẽ, cùng với đó là sự đa dạng với nhiều phiên bản khác nhau để khách hàng lựa chọn.

CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.

Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.

Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng

Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn đang được giảm giá còn 579 triệu đồng. Ảnh: TC Motor

Hyundai Creta được ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Mẫu xe này cũng gần như ngay lập tức có chỗ đứng trên thị trường với nhiều lần lọt vào top xe bán chạy nhất tháng.

Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.

KIA Seltos AT: 599 triệu đồng

KIA Seltos 2024 có khoảng giá dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Ảnh: THACO

Cuối tháng 3/2024 vừa qua, THACO-KIA ra mắt bản nâng cấp KIA New Seltos 2024 với nhiều thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm. Dù có doanh số không ấn tượng như thời điểm những năm 2020-2021 nhưng KIA Seltos vẫn được đánh giá cao ở phân khúc B-SUV bởi thiết kế đẹp mắt, trang nhã.

Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.

Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Là bản tiêu chuẩn, Mitsubishi Xforce GLX đã ít các tiện nghi và tính năng an toàn so với các bản cao hơn. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.

Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Em

Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.