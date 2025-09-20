Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?

Sedan hạng B Honda City giá 504 triệu đồng đẹp lung linh 'ăn đứt' Hyundai Accent, rẻ như Toyota Vios có gì khác lạ khi ra mắt ở Pakistan? GĐXH - Sedan hạng B Honda City vừa chính thức được trình làng với mức giá tương đối cạnh tranh, sẽ là đối thủ ‘khó nhằn’ mà ngay cả Toyota Vios và Hyundai Accent cũng cần phải dè chừng.

Sedan hạng B Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage

Giá xe Mitsubishi Attrage hiện từ 375 đến 490 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện Mitsubishi đang tung khuyến mại lớn cho khách hàng mua Mitsubishi Attrage trong tháng 9. Hiện Mitsubishi Attrage đang được khuyến mại bằng phương thức giảm tới 100% phí trước bạ kèm nhiều quà tặng hấp dẫn. Cụ thể, khi mua Mitsubishi Attrage MT sẽ được giảm 100% phí trước bạ tương ứng 38 triệu đồng. Ngoài ra còn được tặng 01 Phiếu nhiên liệu (8.000.000 VNĐ) và Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ).

Khi mua Mitsubishi Attrage CVT Premium sẽ được giảm 50% phí trước bạ tương ứng 24,5 triệu đồng và được tặng 01 Phiếu nhiên liệu (20.000.000 VNĐ) và Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ).

Ưu đãi lớn này khiến Mitsubishi Attrage có giá giảm đến 48,5 triệu đồng, kéo phiên bản rẻ nhất chỉ còn chưa tới 320 triệu đồng, thấp hơn cả Kia Morning.

Đánh giá Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 tuỳ chọn màu sơn ngoại thất là Xám, Trắng và Đỏ. So với các phiên bản tiền nhiệm, Mitsubishi Attrage có diện ngoài nam tính và mạnh mẽ hơn. Phần đầu xe khá nổi bật với 2 thanh trang trí mạ chrome hình chữ X, riêng bản CVT được bổ sung 2 đường viền màu đỏ làm tăng nét hiện đại, trẻ trung của xe.Đại lý ô tô gần đây

Bên trong cabin, Mitsubishi Attrage có không gian rộng rãi và nhận được nhiều chi tiết nâng cấp.

"Trái tim" của Mitsubishi Attrage là động cơ công nghệ MIVEC, dung tích 1.2L, 3 xi-lanh với công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm.

Mitsubishi Attrage sở hữu loạt trang bị an toàn như túi khí đôi, camera lùi, phân phối lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh… Bên cạnh đó, phiên bản nâng cấp còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình để giúp tài xế điều khiển xe thoải mái hơn.

Sedan hạng B Honda City

Giá xe Honda City hiện từ 499 đến 569 triệu đồng tùy phiên bản.

Giá xe Honda City hiện từ 499 đến 569 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện Honda Việt Nam đang tung khuyến mại cực lớn cho khách hàng chọn mua Honda City đến hết ngày 30/9. Hiện khi mua Honda City, khách hàng được tặng 100% lệ phí trước bạ. Đây là cơ hội cực tốt để sở hữu Honda City có giá dưới 500 triệu đồng.

Đánh giá xe Honda City

Dòng sedan này sở hữu ngoại hình thể thao với các chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ Accord, nổi bật với đèn LED vảy cá, lưới tản nhiệt tổ ong và cản trước sau khỏe khoắn, kết hợp la-zăng mới thể thao và phanh đĩa sau (bản L, RS). Nội thất được nâng cấp với màn hình cảm ứng 8 inch, ghế da, khoang hành lý rộng 536L, điều hòa tự động kèm cửa gió sau (tùy phiên bản), đặc biệt có chức năng khởi động từ xa trên bản RS và L.

Xe trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC mạnh mẽ, hộp số CVT, hệ thống treo tối ưu cho trải nghiệm êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, 4–8 loa, nhiều cổng sạc và kết nối thông minh Honda Connect (bản RS). Xe đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP với đầy đủ tính năng như cân bằng điện tử, cruise control, camera lùi và từ 4 đến 6 túi khí.

Đặc biệt, phiên bản mới được tích hợp gói an toàn Honda Sensing cao cấp gồm giữ làn đường, cảnh báo chệch làn, phanh khẩn cấp, đèn pha tự động và kiểm soát hành trình thích ứng. Tất nhiên, Honda City 2025 vẫn còn một số điểm cần cải thiện như khả năng cách âm chưa thật sự ấn tượng, nội thất còn thiên về tính thực dụng hơn là sang trọng. Nhưng về tổng thể, Honda City Sensing 2025 vượt xa chuẩn mực xe hạng B nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và độ an toàn vượt trội.

Sedan hạng B Toyota Vios

Toyota Vios

Tháng 9, Toyota tiếp tục giảm giá cho một loạt mẫu xe bán chạy của hãng dưới hình thức hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ. Mức hỗ trợ lệ phí trước bạ có thể được quy đổi sang tiền mặt để khách hàng trừ trực tiếp vào giá mua xe. Vô hình trung, chi phí lăn bánh mà người tiêu dùng phải trả cũng sẽ được giảm đáng kể.

Cụ thể, Toyota Vios hiện đang có giá bán từ 458-545 triệu đồng, sẽ có mức giảm từ 46-54 triệu đồng tương ứng theo từng phiên bản.

Đánh giá xe Toyota Vios

Toyota Vios 2025 có nhiều thay đổi đáng chú ý như bỏ bớt phiên bản ít khách, giảm giá một số bản E, trong khi bản G giữ nguyên và bản G-RS ngừng phân phối. Thiết kế ngoại thất thể thao, hiện đại hơn với đèn LED projector, lưới tản nhiệt mở rộng và cụm radar/camera hỗ trợ lái hiện đại.

Nội thất sử dụng chất liệu PU mới, màn hình trung tâm nâng lên 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, cùng nhiều tiện nghi như lẫy chuyển số, điều hòa tự động và cổng sạc Type-C cho hàng ghế sau. Ghế ngồi êm ái, không gian sau rộng rãi và cốp xe lớn hơn 500L, ghế sau gập 60:40 tăng tính linh hoạt.

Động cơ 1.5L i-VVT cho công suất 106 mã lực, kết hợp hộp số CVT hoặc MT, vẫn duy trì hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu phù hợp xe dịch vụ. Bản cao cấp được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với phanh khẩn cấp và cảnh báo lệch làn có hỗ trợ đánh lái, bên cạnh các tính năng như 7 túi khí, camera lùi, cảm biến và cân bằng điện tử.

Mặc dù bị đánh giá vẫn mang hơi hướng “bình mới, rượu cũ”, nhưng với thiết kế mới, công nghệ nâng cấp và an toàn vượt trội, Vios 2025 tiếp tục cạnh tranh mạnh với các đối thủ cùng phân khúc.

Sedan hạng B Hyundai Accent

Hyundai Accent

Giá xe Hyundai Accent niêm yết dao động từ 439 - 569 triệu đồng. Hiện Accent tiếp tục nằm trong danh sách ưu đãi lên tới 40 triệu đồng. Với giá còn chưa tới 400 triệu đồng, Accent đang có giá khởi điểm mềm hơn đối thủ Toyota Vios, chỉ nhỉnh hơn Kia Moring.

Đánh giá xe Hyundai Accent

Dòng sedan này được nâng cấp toàn diện về kích thước, thiết kế thể thao hơn với đèn LED 3D, mâm 15–16 inch và nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ Elantra. Nội thất sang trọng với vô lăng 2 chấu, màn hình liền mạch, ghế bọc da (trên bản cao), điều hòa tự động và đặc biệt là tính năng làm mát ghế trước duy nhất trong phân khúc.

Xe trang bị hệ thống giải trí 6 loa, cụm đồng hồ bán điện tử LCD 4,2 inch, cùng nhiều tiện ích như cruise control, đàm thoại rảnh tay và lẫy chuyển số giả lập. Về an toàn, bản cao cấp có tới 6 túi khí và gói Hyundai SmartSense với các tính năng như cảnh báo lệch làn, điểm mù, chống va chạm khi lùi. Accent 2025 sử dụng động cơ 1.5L SmartStreamG cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc CVT.

Với khoảng sáng gầm cao hơn (165 mm), xe phù hợp cả đường phố lẫn địa hình xấu. Tổng thể, Accent mới nổi bật với thiết kế bắt mắt, nhiều công nghệ hiện đại và tiện nghi cao cấp, là lựa chọn đáng giá trong phân khúc sedan hạng B. Nhìn chung, Hyundai Accent 2025 là mẫu sedan hạng B tạo cú hích lớn khi dẫn đầu về trang bị, cân bằng cuộc chơi và góp phần kéo mặt bằng giá toàn phân khúc xuống mức dễ tiếp cận hơn.