Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về giá

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất

Toyota Vios hiện đang có giá bán từ 458-545 triệu đồng, sẽ có mức giảm từ 46-54 triệu đồng tương ứng theo từng phiên bản.

Tháng 11, Toyota tiếp tục giảm giá cho một loạt mẫu xe bán chạy của hãng dưới hình thức hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ. Mức hỗ trợ lệ phí trước bạ có thể được quy đổi sang tiền mặt để khách hàng trừ trực tiếp vào giá mua xe. Vô hình trung, chi phí lăn bánh mà người tiêu dùng phải trả cũng sẽ được giảm đáng kể.

Cụ thể, Toyota Vios hiện đang có giá bán từ 458-545 triệu đồng, sẽ có mức giảm từ 46-54 triệu đồng tương ứng theo từng phiên bản.

Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Toyota Vios 2024 thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng cho phí lấy biển.

Bảng giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Toyota Vios 1.5E MT 458 535 526 507 Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ Toyota Vios 1.5E CVT 488 568 559 540 Toyota Vios 1.5G CVT 545 632 621 602





Giá xe Toyota Vios và các đối thủ

Toyota Vios giá bán từ 458 triệu đồng

Honda City giá bán từ 559 triệu đồng

Mazda 2 giá bán từ 415 triệu đồng

Hyundai Accent giá bán từ 426,1 triệu đồng

Nissan Almera giá từ 539 triệu đồng

Đánh giá xe Toyota Vios

Ở khu vực đầu xe, Toyota Vios nhận được khá nhiều tinh chỉnh. Mẫu sedan hạng B của Toyota đã loại bỏ lưới tản nhiệt hình thang cũ để thay thế bằng chi tiết nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang 2 bên. Để mang tới cái nhìn mới mẻ cho đối thủ của Honda City và Hyundai Accent, nhà sản xuất cũng đã thiết kế lại cản trước của xe và sơn đen.

Trên Toyota Vios, đèn pha LED đã trở thành trang bị tiêu chuẩn. mẫu sedan hạng B của Toyota vẫn giữ nguyên kích thước la-zăng ở mức 15 inch nhưng thay đổi họa tiết bên trong để trông thể thao và khỏe khoắn hơn. Ở phần đuôi xe, đèn hậu vẫn giống như trên phiên bản cũ nhưng cản sau đã có sự thay đổi.

Toyota Vios

Bên trong cabin, Toyota Vios có nhiều trang bị tiện nghi như: Cụm đồng Optitron hiện đại hơn thay thế cho đồng hồ Analog cũ, điều hòa chỉnh tay trên bản cơ sở và điều hòa tự động 2 vùng trên bản cao cấp, hàng ghế 2 có thể gập theo tỷ lệ 6/4 để tăng không gian để hành lý, vô-lăng bọc da 3 chấu, màn hình trung tâm kích thước 9 inch…

Trên Toyota Vios, các chi tiết nâng cấp xuất hiện ở hệ thống giải trí khi mẫu sedan cùng phân khúc với Honda City và Hyundai Accent này sử dụng đầu DVD thay thế cho đầu CD, kết hợp với màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Bản E MT đã dùng ghế bọc da Simili thay vì ghế nỉ. Bản G được tích hợp thêm lẫy chuyển số trên vô-lăng. Các bản E MT và E CVT đều được bổ sung cổng sạc USB cho hàng ghế sau.

Toyota Vios nhận được khá nhiều tinh chỉnh.

Cung cấp sức mạnh cho Toyota Vios là khối động cơ 1.5L hút khí tự nhiên Dual VVT-I với công suất tối đa 106 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại tại 4.200 vòng/phút. Động cơ được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) là nâng cấp đáng chú ý nhất trên Toyota Vios phiên bản G. Đây là lần đầu tiên gói TSS với loạt tính năng tiên tiến như Cruise Control, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước được trang bị trên Vios.

Cung cấp sức mạnh cho Toyota Vios là khối động cơ 1.5L

Ngoài ra, mẫu xe kình địch của Honda City và Hyundai Accent vẫn được trang bị những tính năng an toàn quen thuộc như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống báo động, kiểm soát lực kéo, phân phối lực phanh điện tử, ổn định thân xe, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp…

Chưa dừng ở đó, Toyota Vios còn khiến cho Honda City và Hyundai Accent phải kiêng dè khi được trang bị cảm biến sau hỗ trợ người lái khi lùi xe trong không gian hẹp; hệ thống mã hóa khóa động cơ, đèn chờ dẫn đường và đèn chiếu sáng tự động bật/tắt trên bản E CVT; tính năng khóa cửa theo tốc độ trên bản G; hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp – EBS trên bản G và E CVT.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.