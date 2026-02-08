Mới nhất
SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam

Chủ nhật, 10:51 08/02/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - SUV hạng B Toyota Urban Cruiser Ebella gây chú ý với thiết kế cứng cáp, đậm chất SUV, đi kèm loạt công nghệ hiện đại và mức giá được đánh giá là dễ tiếp cận trong phân khúc.

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 1.SUV hạng A giá 249 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ hút khách

GĐXH - SUV hạng A của Kia có thiết kế đẹp long lanh, giá bán siêu rẻ chỉ 249 triệu đồng gây sốt thị trường.

SUV hạng B của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 2.

Toyota Urban Cruiser Ebella chính thức được bán tại Ấn Độ với giá quy đổi là 520 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Toyota Ấn Độ vừa chính thức giới thiệu Urban Cruiser Ebella, mẫu SUV hạng B thuần điện và cũng là dòng xe điện đầu tiên của hãng tại thị trường này. Mẫu xe được phát triển dựa trên nguyên mẫu Urban BEV Concept, nằm trong chiến lược điện hóa dài hạn của Toyota tại khu vực châu Á.

Về thiết kế, Toyota Urban Cruiser Ebella sở hữu phong cách hiện đại với ngôn ngữ “đầu búa” đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản. Xe được trang bị cụm đèn pha LED mảnh, dải đèn định vị kéo dài ở cả phía trước và sau, kết hợp nắp ca-pô cao cùng các vòm bánh xe vuông vức, tạo cảm giác khỏe khoắn.

Trong đó, bộ mâm khí động học 18 inch có thiết kế tương đồng với Maruti Suzuki eVitara, trong khi tay nắm cửa sau được đặt ẩn tại cột C. Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED thanh mảnh, mang dấu ấn thiết kế riêng của Toyota.

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 3.

Phần đuôi xe chắc chắn, tạo điểm nhấn với cụm đèn hậu bằng LED. Ảnh: Tổng hợp

Urban Cruiser Ebella có kích thước dài x rộng x cao lần lượt khoảng 4.300 x 1.800 x 1.635 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm. Với thông số này, mẫu SUV điện của Toyota nằm giữa phân khúc SUV cỡ nhỏ và cỡ trung, phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị nhưng vẫn đáp ứng tốt không gian sử dụng cho gia đình trẻ.

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 4.

Phần hông xe khoẻ khoắn, thích hợp với nhóm khách hàng trẻ. Ảnh: Tổng hợp

Khoang nội thất của Urban Cruiser Ebella có nhiều nét tương đồng với “người anh em” eVitara. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,1 inch và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10,25 inch. Ghế ngồi tiêu chuẩn bọc nỉ, trong khi các phiên bản cao cấp sử dụng da tổng hợp.

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 5.

Xe được trang bị 7 túi khí cùng nhiều tiện nghi hiện đại vượt phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

Về trang bị an toàn và tiện nghi, Urban Cruiser Ebella được tích hợp gói hỗ trợ lái ADAS, 7 túi khí, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống âm thanh JBL, cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Tại Ấn Độ, Toyota Urban Cruiser Ebella được phân phối với ba phiên bản E1, E2 và E3, tất cả đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản E1 trang bị động cơ điện công suất 144 mã lực, mô-men xoắn 189 Nm, kết hợp pin LFP 49 kWh. Hai phiên bản E2 và E3 có công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 189 Nm, sử dụng pin LFP 61 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 543 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Giá SUV hạng B Urban Cruiser Ebella

Urban Cruiser Ebella là sản phẩm hợp tác giữa Toyota và Maruti Suzuki, được sản xuất tại nhà máy ở bang Gujarat (Ấn Độ). Tại thị trường nội địa, mẫu SUV điện này có giá bán từ 20.800 – 26.200 USD (tương đương khoảng 520 – 655 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Creta Electric, MG ZS EV và VinFast VF 6.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 6.

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV


Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 7.

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699


Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. 

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 8.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 9.

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 10.

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.


Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam - Ảnh 11.

Suzuki XL7 Hybrid


Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

 

