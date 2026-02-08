SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam
GĐXH - SUV hạng B Toyota Urban Cruiser Ebella gây chú ý với thiết kế cứng cáp, đậm chất SUV, đi kèm loạt công nghệ hiện đại và mức giá được đánh giá là dễ tiếp cận trong phân khúc.
SUV hạng B của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross
Toyota Ấn Độ vừa chính thức giới thiệu Urban Cruiser Ebella, mẫu SUV hạng B thuần điện và cũng là dòng xe điện đầu tiên của hãng tại thị trường này. Mẫu xe được phát triển dựa trên nguyên mẫu Urban BEV Concept, nằm trong chiến lược điện hóa dài hạn của Toyota tại khu vực châu Á.
Về thiết kế, Toyota Urban Cruiser Ebella sở hữu phong cách hiện đại với ngôn ngữ “đầu búa” đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản. Xe được trang bị cụm đèn pha LED mảnh, dải đèn định vị kéo dài ở cả phía trước và sau, kết hợp nắp ca-pô cao cùng các vòm bánh xe vuông vức, tạo cảm giác khỏe khoắn.
Trong đó, bộ mâm khí động học 18 inch có thiết kế tương đồng với Maruti Suzuki eVitara, trong khi tay nắm cửa sau được đặt ẩn tại cột C. Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED thanh mảnh, mang dấu ấn thiết kế riêng của Toyota.
Urban Cruiser Ebella có kích thước dài x rộng x cao lần lượt khoảng 4.300 x 1.800 x 1.635 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm. Với thông số này, mẫu SUV điện của Toyota nằm giữa phân khúc SUV cỡ nhỏ và cỡ trung, phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị nhưng vẫn đáp ứng tốt không gian sử dụng cho gia đình trẻ.
Khoang nội thất của Urban Cruiser Ebella có nhiều nét tương đồng với “người anh em” eVitara. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,1 inch và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10,25 inch. Ghế ngồi tiêu chuẩn bọc nỉ, trong khi các phiên bản cao cấp sử dụng da tổng hợp.
Về trang bị an toàn và tiện nghi, Urban Cruiser Ebella được tích hợp gói hỗ trợ lái ADAS, 7 túi khí, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống âm thanh JBL, cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
Tại Ấn Độ, Toyota Urban Cruiser Ebella được phân phối với ba phiên bản E1, E2 và E3, tất cả đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản E1 trang bị động cơ điện công suất 144 mã lực, mô-men xoắn 189 Nm, kết hợp pin LFP 49 kWh. Hai phiên bản E2 và E3 có công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 189 Nm, sử dụng pin LFP 61 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 543 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Giá SUV hạng B Urban Cruiser Ebella
Urban Cruiser Ebella là sản phẩm hợp tác giữa Toyota và Maruti Suzuki, được sản xuất tại nhà máy ở bang Gujarat (Ấn Độ). Tại thị trường nội địa, mẫu SUV điện này có giá bán từ 20.800 – 26.200 USD (tương đương khoảng 520 – 655 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Creta Electric, MG ZS EV và VinFast VF 6.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 46 phút trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Tây Hồ và Phú Thượng càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–10 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Toyota đang vô cùng hấp dẫn khi áp dụng chương trình giảm giá quy mô lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Alphard, Veloz,..
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới có thiết kế đẹp lấn át Vision và LEAD, xe chuẩn bị được mở bán tại đại lý với mức giá siêu chỉ chỉ từ 23 – 23,5 triệu đồng.
Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý ở phân khúc dưới 20 triệu đồng nhờ thiết kế gọn nhẹ, động cơ tiết kiệm điện và khả năng di chuyển tới 90km/lần sạc.
Nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) được cho thuê với giá cao dịp cận Tết Nguyên đán 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Giá xe ô tô Honda giảm cực sâu, thấp chưa từng có, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang cực hấp dẫn bởi ưu đãi lớn dịp Tết hút người mua, nhiều mẫu xe hạng B thậm chí còn thấp hơn cả xe hạng A.
Giá vàng hôm nay 8/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tăng gần 3 triệu/lượng, áp sát mốc 180 triệu/lượng.
Ô tô giá 399 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị tiện nghi, sạc nhanh, đi 410 km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ô tô điện lộ diện tại đại lý Việt với giá từ 399 triệu đồng, bổ sung sạc nhanh CCS2, camera 360 và tầm chạy tới 410 km mỗi lần sạc.
Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như VisionGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc đầy cá tính mới vừa chính thức ra mắt, có thể đè bẹp Honda Air Blade nhờ thiết kế ấn tượng hơn Vario, trang bị đẳng cấp ngang ngửa SH mà giá lại rất rẻ.
Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh sốGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 hấp dẫn tiếp tục là thế mạnh giúp Mazda CX-5 thu hút khách hàng Việt, áp đảo các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V hay Hyundai Tucson.
Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnhGiá cả thị trường
GĐXH - Giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg nhưng chỉ sau vài giờ, giá bạc trong nước đã có dấu hiệu hồi phục khi giá giao dịch vươn lên vùng 74 triệu đồng/kg.