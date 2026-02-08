SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam

SUV hạng B của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross

Toyota Urban Cruiser Ebella chính thức được bán tại Ấn Độ với giá quy đổi là 520 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Toyota Ấn Độ vừa chính thức giới thiệu Urban Cruiser Ebella, mẫu SUV hạng B thuần điện và cũng là dòng xe điện đầu tiên của hãng tại thị trường này. Mẫu xe được phát triển dựa trên nguyên mẫu Urban BEV Concept, nằm trong chiến lược điện hóa dài hạn của Toyota tại khu vực châu Á.

Về thiết kế, Toyota Urban Cruiser Ebella sở hữu phong cách hiện đại với ngôn ngữ “đầu búa” đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản. Xe được trang bị cụm đèn pha LED mảnh, dải đèn định vị kéo dài ở cả phía trước và sau, kết hợp nắp ca-pô cao cùng các vòm bánh xe vuông vức, tạo cảm giác khỏe khoắn.

Trong đó, bộ mâm khí động học 18 inch có thiết kế tương đồng với Maruti Suzuki eVitara, trong khi tay nắm cửa sau được đặt ẩn tại cột C. Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED thanh mảnh, mang dấu ấn thiết kế riêng của Toyota.

Phần đuôi xe chắc chắn, tạo điểm nhấn với cụm đèn hậu bằng LED. Ảnh: Tổng hợp

Urban Cruiser Ebella có kích thước dài x rộng x cao lần lượt khoảng 4.300 x 1.800 x 1.635 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm. Với thông số này, mẫu SUV điện của Toyota nằm giữa phân khúc SUV cỡ nhỏ và cỡ trung, phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị nhưng vẫn đáp ứng tốt không gian sử dụng cho gia đình trẻ.

Phần hông xe khoẻ khoắn, thích hợp với nhóm khách hàng trẻ. Ảnh: Tổng hợp

Khoang nội thất của Urban Cruiser Ebella có nhiều nét tương đồng với “người anh em” eVitara. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,1 inch và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10,25 inch. Ghế ngồi tiêu chuẩn bọc nỉ, trong khi các phiên bản cao cấp sử dụng da tổng hợp.

Xe được trang bị 7 túi khí cùng nhiều tiện nghi hiện đại vượt phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

Về trang bị an toàn và tiện nghi, Urban Cruiser Ebella được tích hợp gói hỗ trợ lái ADAS, 7 túi khí, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống âm thanh JBL, cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Tại Ấn Độ, Toyota Urban Cruiser Ebella được phân phối với ba phiên bản E1, E2 và E3, tất cả đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản E1 trang bị động cơ điện công suất 144 mã lực, mô-men xoắn 189 Nm, kết hợp pin LFP 49 kWh. Hai phiên bản E2 và E3 có công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 189 Nm, sử dụng pin LFP 61 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 543 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Giá SUV hạng B Urban Cruiser Ebella

Urban Cruiser Ebella là sản phẩm hợp tác giữa Toyota và Maruti Suzuki, được sản xuất tại nhà máy ở bang Gujarat (Ấn Độ). Tại thị trường nội địa, mẫu SUV điện này có giá bán từ 20.800 – 26.200 USD (tương đương khoảng 520 – 655 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Creta Electric, MG ZS EV và VinFast VF 6.

