Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc

Dibao S-One

Giữa phân khúc sôi động đó, Dibao S-One là mẫu xe máy điện có bàn đạp đến từ DIBAO đang thu hút nhiều sự quan tâm nhờ mức giá chỉ hơn 19 triệu đồng nhưng sở hữu thiết kế trẻ trung cùng khả năng vận hành thực dụng cho đô thị.

Không chạy theo trào lưu công suất lớn hay pin dung lượng khủng, Dibao S-One tập trung vào đúng nhu cầu cốt lõi: di chuyển hằng ngày gọn gàng, an toàn, tiết kiệm và dễ làm quen.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dibao S-One mang phong cách thân thiện với những đường bo tròn mềm mại, tạo cảm giác nhẹ nhàng và hiện đại. Tổng thể xe nhỏ gọn với kích thước chỉ khoảng 1.645 mm dài, 710 mm rộng và 1.065 mm cao, rất phù hợp với không gian đô thị đông đúc, hẻm nhỏ hay bãi đỗ chật.

Ưu điểm lớn của thiết kế này nằm ở khả năng điều khiển dễ dàng. Người mới lái, học sinh hoặc người lớn tuổi đều có thể nhanh chóng làm quen, chống chân thoải mái khi dừng đèn đỏ và xoay trở linh hoạt trong phố đông.

Dibao S-One mang phong cách thân thiện

Dibao cũng đầu tư khá mạnh vào yếu tố màu sắc. S-One được phân phối với nhiều tông màu nổi bật và trẻ trung, từ những gam pastel nhẹ nhàng đến các màu cá tính giúp người dùng dễ dàng chọn lựa theo phong cách riêng. Điều này khiến mẫu xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn mang tính thời trang, đúng gu giới trẻ hiện nay.

Hệ thống đèn LED bi phía trước cho khả năng chiếu sáng rõ ràng vào ban đêm, đồng thời tăng độ nhận diện khi di chuyển ban ngày. Kết hợp cùng lốp không săm kích thước 3.00-10, Dibao S-One mang lại cảm giác lái ổn định và an toàn hơn so với nhiều mẫu xe điện giá rẻ dùng lốp có săm truyền thống.

Điểm đáng chú ý của Dibao S-One nằm ở triết lý vận hành tiết kiệm. Thay vì chạy theo công suất cao tiêu hao nhiều năng lượng, mẫu xe này được tinh chỉnh để đạt mức tiêu thụ điện chỉ khoảng 36,33 Wh/km là con số khá ấn tượng trong phân khúc xe điện phổ thông.

Điểm đáng chú ý của Dibao S-One nằm ở triết lý vận hành tiết kiệm.

Xe sử dụng bộ ắc quy 60V (5 bình 12V) dung lượng 22Ah, kết hợp bộ điều khiển thông minh có cơ chế bảo vệ sụt áp và quá dòng. Điều này không chỉ giúp động cơ vận hành ổn định mà còn kéo dài tuổi thọ hệ thống điện trong quá trình sử dụng lâu dài.

Trong điều kiện tiêu chuẩn, Dibao S-One có thể di chuyển từ 70 km đến gần 90 km sau mỗi lần sạc đầy, tùy tải trọng và tốc độ di chuyển. Với nhu cầu đi học, đi làm trong bán kính 5–15 km mỗi ngày, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng xe trong 2–3 ngày mới cần sạc lại. Đây là lợi thế lớn với những ai muốn tiết kiệm chi phí vận hành so với xe xăng truyền thống.

Dibao S-One được thiết kế với tốc độ tối đa khoảng 40–45 km/h – vừa đủ cho đô thị, đảm bảo an toàn mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước và phanh trống sau giúp người lái kiểm soát tốc độ hiệu quả trong các tình huống phanh gấp hay đường trơn trượt. Đây là trang bị đáng giá trong phân khúc dưới 20 triệu đồng, khi nhiều mẫu xe điện rẻ hơn vẫn dùng phanh cơ cả hai bánh.

Khung xe chắc chắn, khả năng tải trọng lên tới 130 kg

Khung xe chắc chắn, khả năng tải trọng lên tới 130 kg giúp xe phù hợp chở thêm đồ hoặc người ngồi sau trong các chuyến đi ngắn. Một trong những điểm khiến Dibao S-One được nhiều phụ huynh và người lớn tuổi ưa chuộng chính là hệ thống bàn đạp trợ lực.

Trong các tình huống pin yếu, kẹt xe kéo dài hoặc cần di chuyển chậm trong ngõ nhỏ, bàn đạp giúp người dùng chủ động hơn thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào điện năng. Đây là yếu tố mang tính “an tâm” cao, đặc biệt với những người chưa quen sử dụng xe điện.

Ngoài ra, sàn để chân rộng rãi, yên xe êm và tay lái nhẹ giúp trải nghiệm lái thoải mái ngay cả khi di chuyển trong thời gian dài.

Giá xe máy điện Dibao S-One

Với mức giá khoảng 19,19 triệu đồng, Dibao S-One nằm đúng phân khúc “dễ mua – dễ dùng – dễ bảo dưỡng”. So với chi phí mua xe xăng mới ngày càng cao và giá nhiên liệu biến động, một chiếc xe điện gọn nhẹ như S-One mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho người sử dụng lâu dài.

Ở góc độ thị trường, sự phổ biến của những mẫu xe như Dibao S-One cho thấy xu hướng xe điện đô thị giá rẻ đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam là nơi người dùng ưu tiên chi phí thấp, tính tiện dụng và an toàn thay vì công suất lớn.

Xe máy điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.