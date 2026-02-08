Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc

Trong tháng 2, Toyota kết hợp hệ thống đại lý giảm giá hàng loạt mẫu xe dưới hình thức ưu đãi phí trước bạ lên tới 100%.

Theo đó tất cả khách hàng mua xe Toyota trong tháng 2/2026 (từ 01/02/2026 đến hết ngày 28/02/2026) và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian diễn ra chương trình đều được hưởng ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ.

Cụ thể, với khách mua xe Vios sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 50% phí trước bạ, tương đương tới 27 triệu đồng tùy phiên bản.

Vios sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 50% phí trước bạ

Với khách mua xe Veloz Cross, Avanza Premio sẽ được ưu đãi giảm tới 100% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 66 triệu đồng) cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Khách hàng mua xe Yaris Cross sẽ được ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 37 triệu đồng tùy dòng xe) cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Ngoài ra, trong tháng 2/2026, bảo hiểm Toyota tiếp tục áp dụng mức giảm phí lên đến 10% bảo hiểm vật chất xe cho Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV, Alphard HEV và Yaris Cross HEV. Bên cạnh đó, khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) và mua xe Toyota HEV mới (Yaris Cross, Corolla Cross hoặc Innova Cross) tại các Đại lý hoạt động T-SURE sẽ được chọn 1 trong 2 gói khuyến mãi: Quà tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc Miễn phí bảo dưỡng 2 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Bảng giá xe ô tô Toyota ưu đãi

Đánh giá ô tô Toyota

Toyota là hãng xe nổi tiếng của Nhật Bản và hiện nay là một trong những hãng ô tô bán chạy nhất thế giới được nhiều người tin dùng.

Toyota là thương hiệu ô tô rất quen thuộc và được lòng người dân Việt. Những chiếc ô tô xuất xứ Nhật thường mang lại độ tin cậy cao cho người dùng nhờ tính bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu lại ít hỏng vặt. Giá xe Toyota đang nhỉnh hơn so với các đối thủ song những gì được trang bị trên xe lại hoàn toàn xứng đáng.



