Nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) được cho thuê với giá cao dịp cận Tết Nguyên đán 2026
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Giá nhà riêng thuê tại 2 phường mới thuộc quận Tây Hồ cũ vẫn duy trì ở ngưỡng cao
Tại thời điểm tháng 2/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà riêng tại khu vực 2 phường mới tại quận Tây Hồ cũ tuy được đăng tải không quá rầm rộ, nhưng giá cho thuê vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Đơn cử có thể kể đến một căn nhà riêng thiết kế 6 tầng, rộng 110m2 tại đường Xuân La, phường Tây Hồ (tức phường Xuân La, quận Tây Hồ cũ) hiện đang được cho thuê với giá 50 triệu đồng/tháng.
Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 60m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,2m tại đường An Dương Vương, phường Phú Thượng hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng.
Hiện nay, theo khảo sát, giá nhà riêng, chủ yếu là những căn nhà nằm trong ngõ, phù hợp cho hộ gia đình sinh sống trên địa bàn 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đang được cho thuê với giá từ 6-20 triệu đồng/căn/tháng. Đối với những căn nhà có vị trí đẹp hơn, thuận tiện cho kinh doanh thường có giá cho thuê cao hơn.
2 phường mới của quận Tây Hồ sau sáp nhập
1. Phường Tây Hồ
Hiện nay, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi thuộc quận Tây Hồ cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy.
2. Phường Phú Thượng
Phường Phú Thượng sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
