Giá phòng trọ cho thuê tại phường Long Biên tăng nhẹ sau sáp nhập

Khảo sát trên nền tảng Batdongsan.com.vn của Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam vào tháng 8/2025, tức sau thời điểm sáp nhập hành chính (1/7/2025), cho thấy loại hình phòng trọ cho sinh viên, người đi làm có thu nhập thấp được đăng tin cho thuê khá nhiều.

Cụ thể:

Tại đường Nguyễn Lam, phường Long Biên (trước đây là phường Phúc Đồng), phòng trọ rộng 30m², trang bị điều hòa, nóng lạnh, giường… hiện được cho thuê 2,7 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí mạng, điện, nước.

Tại đường Phố Trạm, phường Long Biên, phòng trọ rộng 25m² đang cho thuê 4,8 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm chi phí điện, nước, mạng.

Tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Long Biên, phòng trọ khép kín rộng 35m² đang cho thuê 6 triệu đồng/tháng.

Tùy vị trí, diện tích và chất lượng dịch vụ, giá các phòng trọ có sự chênh lệch. Đặc điểm chung là diện tích nhỏ (12–50m²), thường nằm sâu trong ngõ nhưng không quá xa các trường đại học hoặc khu công nghiệp. Hiện nay, chất lượng phòng trọ đã được nâng cấp, đảm bảo đầy đủ công năng và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy trước khi hoạt động, góp phần cải thiện điều kiện sống cho sinh viên và người lao động.

Hiện nay phường Long Biên được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phúc Đồng, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối, một phần diện tích tự nhiên và dân số phường Gia Thụy, phường Bồ Đề thuộc quận Long Biên cũ, xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ. Việc hình thành đơn vị hành chính mới với quy mô lớn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện đã góp phần khiến giá nhà đất tại khu vực này tăng mạnh.

