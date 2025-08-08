Giá cho thuê biệt thự tại phường Long Biên, Hà Nội biến động như nào sau sáp nhập?
GĐXH - Ghi nhận tại thời điểm tháng 8/2025, giá cho thuê biệt thự tại phường Long Biên (Hà Nội) đang ghi nhận mức tăng mạnh, với nhiều căn đạt mức vài chục triệu đồng/căn/tháng.
Khảo sát trên nền tảng Batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam, thời điểm tháng 8/2025, tức sau thời điểm sáp nhập cấp xã, bỏ cấp huyện tại Hà Nội được hơn 1 tháng (từ ngày 1/7/2025) cho thấy, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của loạt biệt thự, liền kề tại Long Biên đã tăng cao.
Đơn cử có thể kể đến giá một căn biệt thự 4 tầng, rộng 270m2 tại dự án Vinhomes Riverside, phường Long Biên hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 74 triệu đồng/tháng.
Tại dự án The Diamond Point, đường Nguyễn Lam, phường Long Biên (tức phường Phúc Đồng cũ), căn biệt thự rộng 155m2, thiết kế 5 tầng hiện đang được rao cho thuê với mức giá từ 23,5-30 triệu đồng/tháng, có thể thương lượng.
Tại đường Cổ Linh, phường Long Biên, một căn biệt thự 4 tầng, rộng 120m2 hiện đang được cho thuê với giá 19 triệu đồng/tháng.
Như vậy, giá cho thuê biệt thự tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội sau sáp nhập không hề rẻ, dao động từ gần 20 đến gần 80 triệu đồng/căn/tháng tùy vị trí, diện tích, tiện ích đi kèm.
Phường Long Biên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phúc Đồng, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối, một phần diện tích tự nhiên và dân số phường Gia Thụy, phường Bồ Đề thuộc quận Long Biên cũ, xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ. Việc hình thành đơn vị hành chính mới với quy mô lớn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện đã góp phần khiến giá nhà đất tại khu vực này tăng mạnh.
TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường – Giá cả (Bộ Tài chính) nhận định: "Sáp nhập là xu hướng tất yếu. Đây là thay đổi địa giới hành chính lớn chưa từng có tại Việt Nam. Thị trường bất động sản vốn phụ thuộc nhiều vào vị trí và pháp lý, nên việc thay đổi địa giới chắc chắn sẽ tác động mạnh tới giá nhà đất".
