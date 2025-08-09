Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Hà Nội đã vượt 2 tỷ đồng/căn

Từ 1/7/2025, phường Long Biên được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phúc Đồng, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối, một phần diện tích tự nhiên và dân số phường Gia Thụy, phường Bồ Đề thuộc quận Long Biên cũ, xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ. Việc hình thành đơn vị hành chính mới với quy mô lớn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện đã góp phần khiến giá nhà đất tại khu vực này tăng mạnh.

Sau khi thay đổi địa giới hành chính, giá nhà đất trên địa bàn phường Long Biên cũng có nhiều biến động. Dù diện tích khá hẹp, tầm 30 - 45m2, những căn hộ studio (loại căn hộ được thiết kế kết hợp phòng ngủ, phòng ở, bếp, phòng khách thành 1 không gian chung) trên địa bàn phường Long Biên, Hà Nội đang được rao bán với giá khá cao.

Cụ thể khảo sát trên nền tảng Batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam tại thời điểm tháng 8/2025, giá của một căn studio rộng 28m2, tại dự án Sunshine Green Iconic, phường Long Biên (tức phường Phúc Đồng cũ) hiện đang được rao bán với giá 2,8 tỷ đồng, tương đương 100 triệu đồng/m2.

Cũng tại dự án Sunshine Green Iconic, một căn hộ studio khác, rộng 28,2m2 hiện đang được rao bán với giá 2,5 tỷ đồng, tương đương 88,65 triệu đồng/m2.

Căn studio rộng 42,9m2 tại dự án chung cư CT1 Thạch Bàn, đường Thạch Bàn, phường Long Biên (tức phường Thạch Bàn cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,55 tỷ đồng, tương đương 59,44 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay giá của nhiều căn hộ studio trên địa bàn phường Long Biên, thành phố Hà Nội đã vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn.

Giá cho thuê thay đổi 'chóng mặt' nhiều khu chung cư tại phường Long Biên, Hà Nội sau sáp nhập GĐXH - Ghi nhận tại thời điểm tháng 8/2025, không chỉ giá bán, giá cho thuê của chung cư trên địa bàn phường Long Biên, Hà Nội ghi nhận vẫn ở ngưỡng cao.