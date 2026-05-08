Giá USD hôm nay 8/5: USD đứng yên, yen Nhật và euro bất ngờ giảm mạnh

Giá USD hôm nay ngân hàng giữ mức ổn định

Giá USD hôm nay 8/5, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD hôm nay cũng gần như đi ngang so với hôm qua. Vietcombank niêm yết giá mua USD ở mức 26.098 - 26.128 đồng, bán ra 26.368 đồng. Tương tự, ACB và VietinBank cũng giữ giá bán USD ở mức 26.368 đồng.

Trong khi đó, thị trường ngoại tệ hôm nay lại ghi nhận đà giảm khá mạnh của nhiều đồng tiền khác. Đáng chú ý, giá EUR tại Vietcombank giảm khoảng 60 đồng, bảng Anh giảm tới 80 đồng, còn yen Nhật cũng mất thêm 0,5 đồng so với phiên trước.

Diễn biến trái chiều giữa giá USD hôm nay và các ngoại tệ khác khiến không ít người dân bất ngờ, nhất là trong bối cảnh thị trường thế giới lại đang chứng kiến đồng USD suy yếu.

Giá USD hôm nay 8/5 được niêm yết tại ngân hàng SeAbank.

Chị Nguyễn Thanh Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Tôi định đổi euro để chuẩn bị cho chuyến đi hè của gia đình thì thấy giá giảm khá mạnh. Nhưng USD hôm nay lại gần như đứng yên nên cũng hơi khó đoán xu hướng".

Không chỉ người dân có nhu cầu du lịch hay du học, nhiều người kinh doanh nhỏ cũng bắt đầu quan tâm sát sao hơn tới biến động của giá USD hôm nay khi chi phí nhập hàng phụ thuộc khá lớn vào ngoại tệ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch USD hôm nay quy đổi ra tiền đồng trong hai ngày cuối tháng 4 đạt gần 370.000 tỉ đồng, tăng mạnh so với tuần trước đó. Đáng chú ý, lãi suất USD hiện vẫn thấp hơn lãi suất tiền đồng khoảng 2,6%/năm. Điều này góp phần giúp giảm áp lực lên tỷ giá trong nước.

Trong khi đó, giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index giảm xuống còn 98,01 điểm. Đồng USD suy yếu khi giới đầu tư kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể sớm hạ nhiệt nếu hai bên đạt được thỏa thuận mới.

Đồng yen Nhật lại bất ngờ tăng mạnh trên thị trường thế giới do xuất hiện đồn đoán Nhật Bản có thể tiếp tục can thiệp ngoại hối. Tuy nhiên, tại thị trường trong nước, giá yen Nhật vẫn giảm theo xu hướng điều chỉnh của các ngân hàng thương mại.

Theo các chuyên gia tài chính, giá USD thời gian tới có thể tiếp tục biến động theo diễn biến địa chính trị và chính sách lãi suất toàn cầu. Dù vậy, mặt bằng tỷ giá trong nước hiện vẫn được đánh giá là tương đối ổn định nhờ chênh lệch lãi suất giữa tiền đồng và USD đang ở mức hợp lý.

Đáng nói, trong bối cảnh thị trường tài chính liên tục biến động, nhiều người dân bắt đầu có xu hướng theo dõi sát giá USD hôm nay cũng như giá vàng, lãi suất tiết kiệm để cân đối kế hoạch chi tiêu và tích trữ tài sản. Với nhiều gia đình, biến động ngoại tệ giờ đây không còn là câu chuyện "vĩ mô", mà đã ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí du lịch, học tập và mua sắm hàng ngày.



